20 Jahre European Outdoor Film Tour Die EOFT-Jubiläumstour - am 12. Oktober geht's los

Bei der European Outdoor Film Tour werden jedes Jahr die besten Kurzfilme aus der Outdoor-Welt gezeigt – mit Rahmenprogramm, Gewinnspiel und Moderation. So dauert eine Veranstaltung zwischen 2,5 und 3 Stunden. Die große Reise führt die Tour durch 20 Länder, mehr als 500 Veranstaltungen stehen auf dem Plan. Worum es den Machern dabei geht, erzählte uns Filmemacher und EOFT-Chef Joachim Hellinger in unserem Podcast:

Die Fakten zur Corona-bedingten Terminverschiebung von 2020 auf 2021

Aufgrund der Covid19-Situation im Oktober 2020 hatten sich die Veranstalter dazu entschlossen, das 20-jährige Jubiläum der E.O.F.T. erst im Oktober 2021 zu feiern, da es den Machern der Filmtour wichtig war, den familiären Charakter der Veranstaltung zu erhalten. Durch die damaligen Auflagen war das nicht einzuhalten. Nun aber soll das Abenteuer wieder zurückkehren auf die große Leinwand! Nach einem Jahr Corona-Pause geht Europas bekanntestes Outdoor-Community-Festival wieder auf große Reise – und das bereits zum 20. Mal!

Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich die E.O.F.T. zur absoluten Pflicht-Veranstaltung für Abenteuer-Fans etabliert. Die Tour begeistert seit jeher mit packenden Expeditionen, authentischen Helden und herausragenden sportlichen Leistungen. Unter diesem Stern steht auch die Jubiläumsausgabe der Tour. Bei der Premiere am 12. Oktober 2021 wird das neue Programm in München erstmals vor Publikum gezeigt. Die Planungen unter Berücksichtigung aller Auflagen, Erarbeitung flexibler Hygienekonzepte und digitaler Ausweichmöglichkeiten laufen auf Hochtouren.

Wann werden die neuen EOFT-Termine veröffentlicht?

Alle neuen Event-Termine der EOFT 2021/22 findet ihr auf eoft.eu.

Dort könnt ihr auch Tickets für die noch verbleibenden Open Air Kino Termine in diesem Sommer (mit dem Programm von 2019) bestellen.

Alle Sommer Open Air Termine im Überblick hier

EOFT Open Air Termine 2021 Termin Ort Location Do, 12.08.2021, 21:00 Nürnberg Sommernacht Filmfestival Mo, 16.08.2021, 21:00 Kirchheim unter Teck Sommernachtskino Mi, 18.08.2021, 21:00 Rankweil (Österreich) Filme unter Sternen So, 22.08.2021, 19:00 Köln Sion Sommerkino Mo, 23.08.2021, 20:45 Osnabrück Cinema Arthouse Open Air Do, 02.09.2021, 20:30 Karlsruhe Open-Air Kino am Schloss Fr, 24.09.2021, 19:00 Dresden Konzertplatz Weißer Hirsch

E.O.F.T. im Stream

Auf der neuen Online-Plattform outdoor-cinema.net hat man ebenfalls die Möglichkeit vergangene Tour-Programme zu streamen und die Faszination der Outdoor-Welt zu sich nach Hause zu holen.

Hier ein kurzes Video zum "Gesicht" der neuen Tour: Caro North

Mit 16 Jahren steht sie bereits auf dem Anconcagua (6.961 m) in Argentinien. Nicht nur ihre Expeditionen in Patagonien, Alaska, im Iran und im Himalaya prägen die junge Alpinistin, auch ihre Erfahrung als Bergführerin in den heimischen Schweizer Bergen. Im Porträt folgt ihr die EOFT 2021 genau dorthin: In die eisigen Höhen – dort wo sich Caro North zu Hause fühlt.

Weitere Film-Highlights und Szenen aus den vergangenen Jahren:

EOFT 2017/2018 - Filmszenen Nils Heck 37 Bilder Bilder: 20 Jahre European Outdoor Film Tour zum Artikel zur Startseite Nils Heck Nils Heck Nils Heck Nils Heck Nils Heck Nils Heck Nils Heck Ignasi Lopez Ignasi Lopez Ignasi Lopez Blake Jorgenson Blake Jorgenson Blake Jorgenson Blake Jorgenson Blake Jorgenson Blake Jorgenson Hout Selects Hout Selects EOFT Pete McBride Hout Selects Pavel Blazek Pavel Blazek Pavel Blazek Antoine Girard Antoine Girard Antoine Girard Martins Grants Martins Grants Martins Grants Martins Grants Martins Grants Martins Grants Fabian Bodet Fabian Bodet Fabian Bodet Fabian Bodet Fabian Bodet 1/37