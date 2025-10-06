EOFT Filmtour 2025/26 - Infos und Trailer

Bei der European Outdoor Film Tour ergibt der Mix aus Abenteuer, unberührter Natur und kunstvollem Storytelling einen unvergesslichen Filmabend.

Die Gesamtlaufzeit der Filme beträgt rund 120 Minuten, dazwischen gibt es ein Gewinnspiel und ein Rahmenprogramm, sodass jede Veranstaltung eine Dauer von circa 2,5-3 Stunden hat.

Nach der Deutschlandpremiere am 16. Oktober 2025 in München ist das EOFT-Programm mit mehr als 350 Veranstaltungen in neun Ländern zu sehen.

Hier der Trailer zur Tour:

Das Filmprogramm im Überblick Kein Drehbuch, keine Schauspieler, keine Stuntmen. Keine Special Effects ...

Mit den sechs neuen Filmen der EOFT 2025 erlebst du die Welt von ihrer abenteuerlichsten Seite. Freut euch auf: einen 50-tägigen Trip durch Alaska, auf dem nicht nur die schneebedeckten Berge glitzern. Eine Radtour zu den höchsten Gipfeln aller Schweizer Kantone, bei der jede Besteigung mit einem typischen Schweizer Gebäck versüßt wird. Außerdem im Programm: Eiskunstlaufen in Kanada. Speedriding in der Schweiz. Eine Kletterin, die sich nach einem Sturz zurück an den Fels kämpft. Und eine Erfinderin, die mit ihren Ideen das Design von Packrafts revolutioniert hat – all das erfährst du im neuen EOFT-Programm ab Herbst!

Wild Days (Expedition), 44 min Vier Freunde und eine verrückte Idee: Aurel, Chris, Hélias und Alex träumen von 50 Tagen völliger Autonomie. Sie wagen sich im Denali-Massiv in Alaska an eine anspruchsvolle Traverse und wollen es bis zum Meer schaffen – auf Skiern, mit Pulkas und Packrafts.

WILD DAYS erzählt die Geschichte ihrer Suche nach der echten Wildnis, die Körper, Geist und Freundschaft auf die Probe stellt, die Zeit dehnt und den Geist beflügelt – wie es nur ein großes Abenteuer vermag.

Gipfeli of Switzerland (Velo-Alpinismus), 30 min

Alle Schweizer Kantone mit dem Rad abzufahren und ihre höchsten Punkte zu Fuß zu erreichen, ist eine besondere Art der Prokrastination. Dennoch schwingt sich Student Tobias Renggli lieber aufs Velo und schnürt seine Bergschuhe, als für die Prüfungen zu lernen. Die Zeit ist begrenzt, das Gelände ist anspruchsvoll, aber es geht vor allem um die besten Gipfelis.

Elladj (Wild Ice-Skating), 6 min

Elladj Baldé ist seinem Traum von Olympia ganz nah. Als Person of Colour in der oh so weißen Welt des Eiskunstlaufens hat es der Kanadier bis fast ganz oben geschafft. Doch was tun wir, wenn der schöne Plan nicht aufgeht? Elladj zieht sich die Schlittschuhe an und findet fernab aller Wettkämpfe und Scores in der Wildnis Kanadas den viel größeren Traum – wildes Eis.

Sheri (Packrafting), 19 min

Sheri Tingey wusste es schon als Vierjährige: Sie macht sich die Welt (und die Klamotten) lieber, wie es ihr gefällt. Die Designerin vereint in sich eine wilde Mischung aus Genie und Sturschädel. Letzteren braucht sie auch, um als damals 50-jährige Frau in der Outdoorbranche mit innovativen Ideen zu bestehen. Zum Beispiel ein Packraft für Stromschnellen! Doch die Geschichte gab ihr Recht, und so ist SHERI nicht nur eine Origin-Story ihres Erfolges, sondern vor allem die bewegende Lebensgeschichte einer Frau, die einfach nie aufgehört hat, sich selbst und die Dinge neu zu erfinden.

Freja's Back (Climbing), 15-17 min

Früh in der Saison 2024 stürzt die Allround-Kletterin Freja Shannon schwer an der Nordwand der Droites in den französischen Alpen – Diagnose: ein gebrochener Rücken. Doch trotz einer düsteren Prognose kämpft sich Freja überraschend schnell zurück, erst auf die Beine – und dann an den Fels. Zusammen mit ihrer Kletterpartnerin Ariane Moreau nimmt sie die Route "Ave Ceasar" in Angriff – eine perfekte 7c-Trad-Route am beeindruckenden Petit Clocher du Portalet (2.823 m) in der Schweiz.

Drop The Line (Speedriding), 3 min

In seiner Jugend ist Anthony Dutruy auf der Junior Freeride World Tour noch die Lines mit Ski abgefahren. Nachdem er seine Wettbewerbskarriere beendet hat, suchte er nach einer neuen Herausforderung und wurde fündig – im Speedriding. Hier wird Skifahren und Paragliding miteinander kombiniert. Nicht ungefährlich, da es noch mehr Planung und Abwägung erfordert als beim Freeriden. Doch schnell entwickelt sich der Sport zu seiner Leidenschaft und so befährt und befliegt er nun Faces, von dem so manche Skibegeisterte nur träumen können.