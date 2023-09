In diesem Artikel:

Gewinner 2023

Jedes Jahr verleiht die European Outdoor Film Tour in Zusammenarbeit mit Defender den mit 10 000 Euro dotierten 21st Century Adventurer Award. Ausgezeichnet werden Menschen, die durch ihre Leistungen uns allen Inspiration sind. Jonas Deichmann steht wie kaum ein anderer für Abenteuer und Durchhaltevermögen. Sein Triathlon um die Welt zeigt, was wir Menschen im Stande sind zu schaffen, wenn der Wille das Ziel definiert. Er dient damit einer ganzen Gesellschaft als Vorbild. Kein Geringerer als Jury-Mitglied Thomas Huber fasst dies treffend zusammen: "Mit seinem Weg um die Welt hat er gezeigt, dass es körperlich und mental kaum Limits gibt, wenn man mit Feuer und Leidenschaft an sein Ziel glaubt." Auch die Nominees für 2024 erzählen durch ihre Leistungen Geschichten, die Gehör verdienen, die Eindruck schinden und deren gesellschaftliche Strahlkraft und Inspiration durch diese Nominierung Ausdruck und Wertschätzung verliehen werden soll.