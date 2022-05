Campingbus-Special 10 VW California-Alternativen

Die Mutter moderner Vans ist der Bulli. Die Camper-Variante davon, der VW California, ging 1988 aus dem berühmten Westfalia Joker hervor. Noch heute setzen zwei der drei VW California-Varianten auf den gleichen, kaum veränderten Grundriss. VW California Coast und VW California Ocean nutzen das inzwischen klassische Layout mit Schlafsitzbank und durchgängiger Möbelzeile links. Obendrauf sitzt ein Aufstelldach, in dem man schlafen kann und das tagsüber Stehhöhe ermöglicht. Die Vordersitze lassen sich zudem drehen, sie komplettieren die Sitzgruppe.

Bis auf die Modelle von Campmobil Schwerin und Westfalia vertrauen auch alle Kandidaten in dieser Marktübersicht auf diese bewährte Aufteilung. Doch bei aller Ähnlichkeit gibt es Unterschiede im Detail. Etwa bei der Schlafsitzbank. Die lässt sich im VW California umlegen und verschieben – theoretisch auch ganz ausbauen, aber das ist aufwendig. Nicht so beim Spacecamper zum Beispiel. Die Bank ist nach wenigen Handgriffen draußen. Oder beim Octo-Bus von Fischer, der statt einer Bank Einzelsitze verbaut hat.

Wie man sich bettet ...

Auch in Sachen Komfort gibt es große Unterschiede. So schläft man etwa im Reimo Triostyle nicht auf der Sitz- und Lehnenfläche der Bank, sondern auf der weicher gepolsterten und planeren Rückseite. Ähnliches gilt für die Bordtechnik. Beim VW California schmiegt sich ein relativ großer Wassertank innen an die Seitenwand. Andere Ausbauer setzen zwar kleinere, aber dafür tragbare Wasserkanister ein, die sich an jedem Wasserhahn befüllen und leichter reinigen lassen. Zum Kühlen von Getränken und Lebensmitteln verwendet VW eine fest installierte Kühlbox. Alternativ gibt es richtige kleine Kühlschränke wie im Reimo oder Dipa, die mal mit Kompressor-, mal mit gasbetriebener Absorbertechnik arbeiten, je nachdem was besser zum Gesamtkonzept passt. Stichwort Gasanlage. Wenn der Brennstoff nur zum Kochen eingesetzt wird, reicht die kompakte 2,7-Kilo-Flasche des California gut aus. Wer auch den Kühlschrank oder gar die Heizung damit betreiben möchte, sollte eine oder zwei Fünf-Kilo-Flaschen an Bord haben. Statt mit Gas kann auch mit Diesel geheizt werden – wie im Cali. Moderne Geräte, die regelmäßig im Einsatz sind, verursachen nur noch wenig mehr Lärm und Gerüche als das Gaspendant. Allerdings brauchen sie mehr Strom, was durch eine höhere Bordbatteriekapazität ausgeglichen werden sollte.

PROMOBIL Der Westfalia Club Joker City kommt mit Kassettentoilette links im Heck.

Als Schlafdach gibt es bei VW nur die Aufstellvariante zu kaufen, dafür in der Luxusvariante Ocean sogar serienmäßig bequem mit elektrischem Antrieb. Ähnliches haben nur wenige Anbieter wie etwa Reimo auch im Programm. Allerdings lassen viele der hier gezeigten Marken dem Käufer die Wahlmöglichkeit eines festen Hochdachs. Im Vergleichstest schauen wir uns die einzelnen Bulli-Camper, die übrigens alle in Deutschland gefertigt werden, genauer an!

10 Alternativen zum VW California – kurz vorgestellt

Der erste Weg führt nach Schwerin, wo die Gebrüder Höhne ihre Firma Campmobil sitzen. Wichtigste Besonderheit aller Campmobile ist die Heckküche. Dieses Grundrisskonzept mit der Kombüse hinten, auf einem Bodenpodest stehend für mehr Stauraum, ist einzigartig, der ganze Innenraum lässt sich als Wohnfläche nutzen. So entsteht ein Dreiraummobil mit der Sitzgruppe unten, der Küche hinten und dem Schlafzimmer unter dem Dach. Für mehr Flexibilität kann der Mittelteil des Küchenblocks herausnehmbar gestaltet werden. Die hochwertigen Möbel erinnern an den Bootsbau – die See ist von Schwerin aus nicht weit.

Reisen wir in den Süden und finden dort ein richtiges Busbauer-Quartett. Dipa, Fischer, Werz und Köhler sind allesamt schwäbische Ausbau-Tüftler. Dipa sitzt bei Nürtingen. Die Bulli-Modelle heißen Merlin und Falke. Die Grundrisse sind klassisch, die Ausstattung ist umfangreich. Man kann zwischen verschiedenen Echtholzfurnieren wählen. Ein besonderes Augenmerk liegt bei Dipa auf einem hohen Schlafkomfort. Ebenfalls beachtenswert: der clever in die Küchenzeile integrierte Esstisch, der sich raus- und reinschwenken lässt.

Ein paar Kilometer weiter, in Reutlingen, sitzt der Hersteller Fischer Wohnmobile und präsentiert seinen Octo-Bus. Ein besonderes Modell auf Basis des VW T6.1, das erst vor wenigen Jahren komplett neu entwickelt wurde und das möglichst flexibel im Alltag wie auf Reisen einsetzbar sein soll.

Durch die Trennung der Schlaf- und Sitzfunktion im Parterre und die Nutzung von sehr variabel einsetzbaren Einzelsitzen lässt sich der VW-Bus im Alltag mit bis zu sieben Plätzen bestuhlen. Und beim Campen kann man sich wahlweise mit den Cockpitsitzen begnügen und hat dann unter dem Bettrost riesig viel Platz für Sportgeräte. Geschlafen wird auf ausrollbaren Betten. Der Fischer Octo-Bus eignet sich besonders, wenn er auch regelmäßig im Alltag eingesetzt werden soll.

PROMOBIL Beim Sunvan T42 zieht man den Bettrost an Schienen über die umgelegten Sitze.

Weiter geht die Reise nach Illingen, nordwestlich von Stuttgart, zu Peter Köhler. Sein Sunvan T42, eine von zahlreichen Grundrissvarianten, bedient ein ähnliches Konzept wie der Octo-Bus. Auch er nutzt herausnehmbare Einzelsitze und ein Lattenrostbett, dass man komplett ausbauen kann, genauso wie der hintere Kleiderschrank – sogar ganz ohne Werkzeug. Neben der höheren Flexibilität sind Einzelsitze oftmals auch komfortabler als die üblichen Schlafbänke, die immer einen Kompromiss darstellen. Bei Köhler kann man auch einen gebrauchten Bus zum Ausbau anliefern.

Diese Möglichkeit bietet auch die junge Marke Nordvan aus dem niedersächsischen Neumünster. Gebraucht kann dabei bedeuten: von fast neu bis zu zigtausenden von Kilometern auf der Uhr, um günstigere Preise zu realisieren. Typisch für die VW California Modellvariante "HS" ist die L-förmige Küche mit mehr Stauraum und Kompressorkühlschrank. Mehrere Schlafsitzbänke stehen zur Wahl. Die Möbel können bei Bedarf auch individuell angepasst werden.

In Egelsbach bei Frankfurt hat Reimo seinen Sitz. Seit 40 Jahren ist die Firma Spezialist für den Ausbau von Campingbussen. Ihr Versandhandel bietet alles zum Selbstausbau, vom einzelnen Möbelbeschlag bis zu kompletten Bausätzen. Der Ausbau von Kundenfahrzeugen ist ebenso möglich wie der Kauf eines komplett ausgebauten Neufahrzeugs. Die Reimo-Bestsellermodelle führt seit Jahren der "Triostyle" an. Neben dem sehr praxisnah gestalteten Möbelbau überzeugt vor allem die eigens konstruierte Schlafsitzbank, die dem Reimo-Campervan auch seinen Namen gibt. Der Reimo Triostyle bietet nicht nur drei Gurtplätze, sondern erfreut auch mit hohem Schlafkomfort. Denn man liegt dabei nicht auf der konturierten Sitzfläche, sondern auf der weich abgepolsterten Rückseite. Die Bank hat zudem eine praktische Stauschublade integriert und lässt sich leicht verschieben und umlegen – zum Ausbau müssen allerdings zwei kräftige Personen anpacken.

Anders ist das bei Spacecamper aus Darmstadt. Sie waren die Vorreiter einer ganzen Riege von jungen Ausbauern. Die Ideen der SpacecamperProtagonisten und ihre oftmals simple, aber geniale Umsetzung haben für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Besonders die Konstruktion ihrer Schlafsitzbank war eine kleine Revolution. Sie lässt sich nicht nur leicht umlegen, sondern auch im Handumdrehen herausnehmen: Sitzfläche und Lehne sind zwei Teile. Die Klappmechanik und Verankerung übernehmen seitliche Träger, die mit der Karosserie verschraubt bleiben. Auch der Küchenblock kommt spacecamperlike innovativ. Die Unterschranktür dient gleichzeitig als Tischplatte und wird über eine Gasdruckfeder aufgestellt. Pfiffig ist auch eine Küchenblockvariante, die sich durch eine zweite Schiebetür links komplett nach draußen schwenken lässt – zum Kochen.

PROMOBIL Der Merlin Comfortline von Dipa überzeugt mit einem schwenkbaren Tisch.

Wer bei den Preisen der Darmstädter große Augen bekommt, kann mal bei Summermobil im bayerischen Landshut vorbeischauen. Die Marke hat eine ansehnliche Auswahl an Modellvarianten. Auch Ausbauten von Gebrauchtfahrzeugen oder komplett nach Kundenwunsch sind möglich. Das aktuelle Edition-Modell des VW California kann mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Vollausgestattet mit Möbelzeile, Schlafbank, Küchenzeile und Aufstelldach, ist der Edition ein kompletter und sympathischer Campingbus.

Reisen wir noch mal auf die Schwäbische Alb zu Werz Wohnmobile. Hier entstehen hochwertige Ausbauten, bestens isoliert, mit sieben- bis neunfach verleimten Möbeln. Die Qualitätsarbeit sieht man dem hier vorgestellten Piccolo A auch an. Die VW California-Alternative hat eine vollwertige Möbelausstattung, viel Stauraum und lässt die Wahl zwischen gleich drei Dachvarianten. Im Heck findet sich zudem ein Auszug, auf den Normkisten und die Wasserkanister passen. Übrigens: Werz ist auch kompetenter Ansprechpartner in Sachen offroadtaugliche Camper.

Last Exit Rheda-Wiedenbrück

Der letzte Abstecher durch die (VW-)Campingbus-Welt geht zur Wiege des Vanlife, nach Rheda-Wiedenbrück zu Westfalia. Der Club Joker auf Basis des VW T3 war einer der erfolgreichsten Campingbusse aller Zeiten und ist bis heute bei seinen Fans begehrt. Mit langem Radstand und Hochdach kam er vor ein paar Jahren unter gleichem Namen erneut auf den Markt. Dann folgte der kürzere "Westfalia City" mit bemerkenswertem Grundriss.

Da Westfalia seit ein paar Jahren zur Rapido-Gruppe gehört, spürt man französische Einflüsse. Kompakt-Camper, die eine Kassettentoilette besitzen, finden aber auch hierzulande viele Fans. Die Küche steht rechts im Heck und ist durch das hinten öffnende Dach im Stehen nutzbar – ähnlich wie im Campmobil Schwerin (Details siehe unten).

Fazit: Wer den besten Kompromiss aus Platz und Fahrkomfort sucht, greift meist zum VW Bulli – auch in der neuesten Generation. Aber vielleicht ist der werkseigene California-Ausbau doch zu sehr Stangenware, wird den persönlichen Ansprüchen nicht wirklich gerecht? Dafür gibt es die kleineren, oft kostengünstigeren Ausbauer, die oft auch flexibler sind bis hin zum Ausbau nach Kundenwunsch. Deren Anzahl ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, obwohl das Geschäft nicht einfach ist – VW-Bus-Käufer sind anspruchsvoll. Darum setzen sie neben Kreativität meist auch auf handwerkliche Qualität und hochwertige Technik. Ausweg aus der Preisspirale kann dann der Ausbau gebrauchter Busse sein.

Campmobil Schwerin HK 4.9 SD

PROMOBIL

Grundpreis: 56.850 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 66 kW/90 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1910/2000 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2325 kg, zul. Gesamtgewicht 2800 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 1950 x 1400 mm; Dachbett: 1900 x 1230 mm; Dreipunktgurte: 3 (+ 1 Beckengurt); Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 45 L, GasGebläseheizung Truma Vario Heat, Frisch-/Abwassertank 38/38 L, Bordbatterie 80 Ah.

Große Heckküche, in der man stehend kochen kann, Sitzgruppe, Heckküche und Dachbett können unabhängig genutzt werden, Heckpodest für mehr Stauraum, gutes Verarbeitungsniveau.

Kein großer Heckstauraum, Transport von sperrigen Dingen erst nach Ausbau der Küche.

Info: Telefon 03866/544, www.campmobil-schwerin.de

Dipa Merlin Comfortline

PROMOBIL

Grundpreis: 78.100 Euro; Basis: VW T6.1 Caravelle, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 66 kW/90 PS; Länge/Breite/Höhe: 4890/1904/2620 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2250 kg, zul. Gesamtgewicht 2800 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 2050 x 1180–1250 mm; Dachbett: 2000 x 1380 mm; Dreipunktgurte: 4; Bordtechnik: Absorberkühlschrank 40 L, Gas-Gebläseheizung Truma Vario Heat, Frisch-/Abwassertank 26/38 L, Bordbatterie a. W.

Hochwertiger Möbelbau mit verschiedenen Echtholzfurnieren zur Auswahl, clevere Drehtischkonstruktion, praktischer Heckauszug, gute Isolierung, individuelle Anpassungen des Ausbaus möglich.

Sitzbank nicht verschiebbar, relativ hohes Preisniveau.

Info: Telefon 07022/65901, www.dipa-reisemobilbau.de

Fischer Octo-Bus

PROMOBIL

Grundpreis (nur für Ausbau): 21.500 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 66 kW/90 PS; Länge/ Breite/Höhe: 4900/1904/2000 bis 2750 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2300 kg, zul. Gesamtgewicht 2800 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 2000 x 1350 mm; Dachbett: 2000 x 1200 mm; Dreipunktgurte: 4 bis 7; Bordtechnik: Kompressorkühlschr. 36 L, GasGebläseheiz. Truma E 2400, Frisch-/Abwassertank 20/23 L, Bordbatt. 80 Ah.

Flexibel konfigurierbar, bis zu sieben Fahrplätze, komfortable Lattenbettkonstruktion, die tagsüber kaum stört und komplett entfernt werden kann, flexible Stauraumnutzung, große Erfahrung im Campingbusbau spürbar.

Die Einzelsitze ergeben keine so gemütliche Sitzrunde.

Info: Telefon 07121/487996, www.fischerwohnmobile.de

Köhler Sunvan T42

PROMOBIL

Grundpreis: 53.500 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 66 kW/90 PS; Länge/Breite/Höhe: 4904/1990/2020 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2300 kg, zul. Gesamtgewicht 3000 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 1900 x 1300 mm; Dachbett: 1900 x 1200 mm; Dreipunktgurte: 4 bis 6; Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 40 L, Dieselheizung, Frisch-/Abwassertank 12/12 L, Bordbatterie 80 Ah.

Ausbaukomponenten flexibel konfigurierbar, bis zu sechs Fahrplätze einsetzbar, komfortable Lattenbettkonstruktion, auch komplett entfernbar, ebenso der hintere Kleiderschrank, sehr viele fein abgestufte Grundrissvarianten im Modellprogramm.

Je nach Basisfahrzeugvariante innen Blech sichtbar.

Info: Telefon 07042/1309660, www.koehler-wohnmobile.de

Nordvan HS Comfort

PROMOBIL

Grundpreis: 49.900 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 81 kW/110 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1910/2000 mm; Gewichte: Masse fahrbereit k.A., zul. Gesamtgewicht 2810 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 2000 x 1200 mm; Dachbett: 2000 x 1100; Dreipunktgurte: 4–5; Bordtechnik: Kompressorkühlschrank k.A., Dieselheizung gegen Aufpreis, Frisch-/Abwassertank 16/12 L, Bordbatterie auf Wunsch.

Dank Winkelküche etwas mehr Stauraum und Arbeitsfläche, individuelle Ausbauten nach Kundenwunsch möglich, durch den Ausbau gebrauchter Transporter sind attraktive Preise möglich.

Winkelküche stört etwas beim Sitzen auf dem gedrehten Fahrersitz, kleine Wassertanks, Bordakku optional.

Info: Telefon 04321/968300, www.nordvan.de

Reimo Triostyle

PROMOBIL

Grundpreis: 51.990 Euro; Basis: VW T 6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 66 kW/90 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1900/1960 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2200 kg, zul. Gesamtgewicht 2800 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 2000 x 1260 mm; Dachbett: 2000 x 1200 mm; Dreipunktgurte: 5–7; Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 39 L, Gas-Gebläseheizung (optional), Frisch-/Abwassertank 24/27 L, Bordbatterie 100 Ah.

Ausgefeilte Schlafsitzbank mit drei Gurtplätzen und bequem gepolsterter Liegefläche, leichtgängige Klapp- und Verschiebemechanik, große Stauschublade, bis zu sieben Gurtplätze einsetzbar.

Optionale Gasheizung macht großen Gasvorrat nötig, der relativ viel Stauraum kostet.

Info: Telefon 06150/8662311, www.reimo.com

Spacecamper Classic

PROMOBIL

Grundpreis: 57.100 Euro; Basis: VW T6.1 Caravelle CL, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 81 kW/110 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1900/2000 mm; Gewichte: Masse fahrbereit k.A., zul. Gesamtgewicht 3080 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 2000 x 1300 mm; Dachbett: 1920 x 1100 mm; Dreipunktgurte: 5; Bordtechnik: Kompressorkühlbox 25 L, Dieselheizung, Frisch-/Abwassertank rund 25/25 L, Bordbatterie 75 Ah.

Innovative Marke mit neuartigen Lösungen, hatten z.B. als Erste den öffenbaren Zeltbalg am Aufstelldach, Sitzbank kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden, die Möbel sind spürbar aus der Praxis heraus entwickelt.

Bordtechnik mit kleinen Kapazitäten, gehobenes Preisniveau, geringes Kühlbox-Volumen.

Info: Telefon 06151/6273650, www.spacecamper.de

Summermobil Edition

PROMOBIL

Grundpreis: 43.590 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 81 kW/110 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1900/2000 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2220 kg, zul. Gesamtgewicht 2800 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 1900 x 1350 mm; Dachbett: 1930 x 1100 mm; Dreipunktgurte: 3 (+2 Beckengurte); Bordtechnik: Absorberkühlschrank 40 L, Dieselheizung (optional), Frisch-/Abwassertank 12/12 L, Bordbatterie k.A.

Sehr günstige Preise beim Edition-Modell, hohe Fertigungstiefe, Sitzbank, Möbel und das Aufstelldach sind selbst konstruiert und produziert, Kundenfahrzeuge und Individualausbau möglich.

Rückbank mit einem Dreipunktund zwei Beckengurtplätzen, kleine Bordtechnikkapazitäten.

Info: Telefon 0871/95389266, www.summermobil.de

Werz Piccolo A

PROMOBIL

Grundpreis: 57.800 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 110 kW/150 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1904/2750 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2320 kg, zul. Gesamtgewicht 2810 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe 1960 x 1300/1650 mm; Dachbett: 1950 x 1200 mm; Dreipunktgurte: 5; Bordtechnik: Kühlschrank nach Wahl 40 bis 60 L, Gas-Gebläseheizung Truma Vario Heat, Frisch-/Abwassertank 40/40 L, Bordbatterie 75 Ah.

Hoher Grad an Individualisierung möglich, Möbel in Schreinerqualität, bordtechnische Ausstattung vielfältig aufrüstbar, L-Küche mit etwas mehr Stauraum, mehrere Grundriss-Varianten.

Schlafsitzbank fest installiert, lässt sich nicht verschieben, gehobenes Preisniveau.

Info: Telefon 07122/825506, www.werz-wohnmobile.de

Westfalia Club joker City

PROMOBIL

Grundpreis: 60.840 Euro; Basis: VW T6.1, Vorderradantrieb, Radstand 3000 mm, ab 110 kW/150 PS; Länge/Breite/Höhe: 4900/1904/1990 mm; Gewichte: Masse fahrbereit ca. 2400 kg, zul. Gesamtgewicht 2800 kg; Bettenmaße: Sitzgruppe (opt.) 1800 x 900 mm, Dachbett: 2000 x 1210 mm; Dreipunktgurte: 4; Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 50 L, Dieselheizung, Frisch-/Abwassertank 32/42 L, Bordbatterie 95 Ah.

Toilette, Heckküche unabhängig von Sitzgruppe und Dachbett nutzbar, solider Möbelbau, gute Bordtechnikkapazitäten.

Höheres Preisniveau, sehr schmales und optionales Sitzgruppenbett, kein abgeschlossener Heckstauraum, deshalb Transport von Sperrgut wie Campingmöbeln schwierig.

Info: Telefon 03621/5125100, www.westfalia-mobil.com

