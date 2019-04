Wasser- und staubdicht, sturzsicher und robust, zudem ausgestattet mit einem besonders langlebigen Akku - diese Eigenschaften soll das neue Trekker-X4 ebenso besitzen wie alle anderen Produkte und Smartphones von Crosscall.

Darüber hinaus bietet das neue Outdoor-Smartphone Crosscall Trekker X4 viele Features, die auch Hobbyfotografen und Outdoorfilmer glücklich machen dürften - unter anderem ein leistungsstarkes Autofokussystem, eine eingebaute "Panomorph-Linse" für diverse Weitwinkelperspektiven und eine integrierte Action- und Dash-Cam namens "X-Cam".

Erster Test des Crosscall Trekker X4

Wie diese in der Praxis funktioniert, konnten wir in den letzten beiden Monaten auf unseren Touren ausprobieren. Dabei waren wir beeindruckt, wieviele Funktionen das Crosscall-Smartphone für rund 700 Euro Anschaffungspreis bietet. Allerdings ist ein Großteil davon für den normalen Wander- und Trekkingfan eher weniger interessant. Rasantere Outdoor-Sportarten lassen sich damit jedoch ziemlich cool in Szene setzen, denn die eingebaute Action-Kamera bietet scharfe Bilder und Filme bis hin zu 4K Ultra-HD Qualität. An die Qualität einer GoPro kommt die "X-Cam" aber unserer Meinung nach nicht ganz heran, auch die Bildqualität der 12MP Hauptkamera könnte besser sein.

Dafür gibt's jede Menge Zubehör, wie z.B. einen Brustgurt, ein Dreibeinstativ oder einen Selfie-Stick. Diese kosten aber extra. (Preisvergleich siehe unten). Das Andocken des USB-Verbindungskabels und auch die Halterung für das Smartphone am Brustgurt via Magnetvorrichtung funktionierten gut - zur Verstärkung der Halterung empfiehlt sich der so genannte "X-Blocker", der neben USB-Kabel, Ladegerät und wasserdichtem Headset (IPX6) zum Standard-Lieferumfang gehört. Dieses Anbauteil verhindert ein Wegrutschen des Crosscall-Smartphones aus der jeweiligen Halterung, bietet somit zusätzlichen Schutz vor Verlust des Handys auf actionreicheren Touren wie beim Mountainbiken, Skifahren oder Gleitschirmfliegen.

Zudem hat Crosscall dem Trekker-X4-Smartphone diverse native Apps für spezielle Videoeffekte und die Nachbearbeitung direkt auf dem Gerät spendiert. Highlights können so auch direkt in der X-Cam-App zusammengestellt werden, wie z.B: Filter hinzufügen, Videos überlagern oder schneiden, Time-Lapse oder Slow-Motion, sowie Live-Posts auf Social-Media-Kanälen - alles von unterwegs aus möglich, je nach Internetverbindung natürlich! Um den Akku braucht man sich auf Tour keine großen Sorgen zu machen. Wir konnten trotz intensivem Fotografieren und Filmen teilweise Akkulaufzeiten von 1-2 Tagen verbuchen.

Weitere technische Daten des Smartphones im Überblick

Kamera (X-Cam) mit integrierter Panomorph-Technologie (Weitwinkel bis 170°)

Hauptkamera 12 MP, Frontkamera 8 MP

5,5 Zoll großes Full HD Display aus IPS Corning Gorilla Glas 5

Militärstandard (MIL std-810g)

wasserdicht (1h Tauchgang und bis 2 m Tiefe)

eingebauter 4400mAh-Akku

X-link-Magnetfeld Anschluss

QC-3.0-Schnellladung + abgeschirmtes USB-C-Schnellladekabel

Android 8.1 Oreo

Prozessor Qualcomm Snapdragon SD660

4 GB RAM

64 GB Speicher (erweiterbar via Micro-SD auf 512 GB)

Maße: 162,6 x 82 x 12,85 mm

Gewicht: 250 g

Außerdem: SOS-Funktion, Gyroskop, E-Kompass, 3D-Beschleunigungsmesser, Barometer, Höhenmeter

UVP des neuen Crosscall-Smartphones: 699 Euro

(Herstellerangaben)

Infos zum etwas günstigeren Crosscall CORE-X3

Bereits im Oktober 2018 hatte der französische Handy-Spezialist Crosscall das CORE-X3-Smartphone vom Stapel gelassen. Mit dem CORE-X3 hat Crosscall ein weiteres robustes Smartphone im Programm – zu einem noch attraktiveren Preis: Die UVP liegt bei 279,79 Euro. Das Crosscall CORE-X3 mit Wet Touch Gorilla Display ist wie das Trekker-X4 nach IP68 und dem Militärstandard MIL-STD 810G zertifiziert und soll ebenso vor eindringenden Flüssigkeiten, Schmutz, Staub und Erschütterungen schützen. Der 3.500 mAh Akku dürfte auch bei diesem Outdoor-Smartphone für lange Laufzeiten sorgen - auch bei intensiver Nutzung. Erhältlich ist das Crosscall CORE-X3 online und über alle bekannten Fachhändler. Mehr Infos gibt es unter crosscall.com/de

