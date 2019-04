Beim Outwell Milestone Pace Air handelt es sich um ein aufblasbares, frei stehendes Zelt mit einem Wohnraum für 2 Personen. Es lässt sich idealerweise als Vorzelt für einen Campingbus einsetzen. Fiberglas-Gestänge (450 Euro) oder Luftkanäle (850 Euro, inkl. Pumpe) geben dem Zelt seine Form. Außerdem schützt je ein Überdach den Zelteingang und die Seitentür des Busses vor Regen. Moskitonetzbewehrte Dachlüfter sollen zudem für eine angenehme Raumtemperatur im Sommer sorgen.

Front- und Busseite des Outwell Milestone Pace Air Zeltes lassen sich auf halber oder ganzer Breite öffnen. Ein einhängbares Innenzelt schafft auf Wunsch Privatsphäre für zwei Personen (115 Euro). Mehrere abdeckbare Folien-Fenster bieten Aussicht und erhellen beim Outwell Milestone Pace Air Bus-Vorzelt den Innenraum. Die Wassersäule des Zeltes wird vom Hersteller mit 3000 mm angegeben.

Packmaß: 85x35x35 cm

Gewicht: 16,2 kg

Preis (UVP): 850 Euro

Weitere Maße, siehe Skizze:

Outwell bietet natürlich auch das passende Campingzubehör

Ob gemütliche aufblasbare Möbel wie Sofas und Sessel, Campingtische oder Campinggeschirr – mit diesem Camping-Zubehör wird jeder (Frei-)Raum zum Wohnzimmer. Die bequemen Zweisitzer-Sofas und Sessel (im Bild das Outwell Lake Superior Sofa, UVP: 309,95 Euro) lassen sich schnell und einfach aufbauen bzw. "aufpumpen" und verfügen über stützende Armlehnen – perfekt, um es sich im Vorzelt oder im Freien gemütlich zu machen.

Die neue Outwell Lotus-Reihe, die sowohl Becher, Schüsseln und Teller als auch ein Salat-Set umfasst, ist aus bruchsicherem Bambus hergestellt. In verschiedenen Farbtönen wie Blau, Grün oder Creme setzen die Lotus-Artikel stylishe Akzente auf dem Camping-Tisch. Das robuste, langlebige Material sorgt außerdem dafür, dass beim Transport der Campingartikel nichts kaputtgehen kann.

Abgerundet wird das Camping-Erlebnis natürlich durch erfrischend kühle Getränke – für das Eis sorgt die innovative ECOLux-Kühlbox (149,90 Euro, siehe Bild unten). Die Kühlbox ist nicht nur energiesparend, sondern wirkt in cleanem Weiß und mit Bambusgriff besonders edel. Als zusätzliches Extra verfügt sie über einen USB-Anschluss und LED-Lichter im Deckel. Damit greifen Camper auch im Dunkeln nicht daneben, wenn das Picknick bis in die Abendstunden dauert. Die ECOLux-Kühlbox ist außerdem ausgesprochen leistungsstark: Sie kühlt bis auf 18 bis 25°C unter Außentemperatur oder erwärmt wahlweise auf 50 bis 60°C. So eignet sie sich auch zum sicheren Transport von warmen Speisen.

