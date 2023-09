Hier zeigen wir aktuelle Kletterhelme im Vergleich und erklären, was man beim Kauf eines Kletterhelms beachten sollte.

In diesem Test:

Der beste Kletterhelm ... ist der, den du trägst. Die optimale Passform findet man am besten durch Anprobieren im Fachhandel. Je nach individueller Kopfform passt dir eventuell ein anderer Helm optimal als jemand anderem. Deshalb sollte man immer Anprobieren.

Kletterhelm für Damen, Herren oder Kinder? Die meisten Kletterhelme sind Unisexmodelle und in ein bis zwei Größen erhältlich. Einige spezielle Damenhelme bieten eine Aussparung für einen Zopf am Hinterkopf. Doch kommt es eher auf die individuelle Kopfform an, ob der Helm gut passt. Weiter unten zeigen wir aktuelle Helme für Kinder.

Wie finde ich die richtige Größe für meinen Kletterhelm? Helmgrößen richten sich nach dem Kopfumfang. Dafür mit einem Maßband an der dicksten Stelle des Kopfes (meist ungefähr waagerecht auf Stirnhöhe) den Umfang messen. Die Zentimeterzahl (zum Beispiel 56) ergibt dann die Größe. Bei den Helmen lässt sich die Innenschale meist haargenau anpassen.

Was muss man beim Kauf von Kletterhelmen beachten? Das wichtigste am Kletterhelm ist, dass er gut sitzt und nicht verrutscht oder wackelt. Auch unbequem sollte er nicht sein, lieber weitersuchen. Der Helm sollte kaum spürbar sein und darf nicht vom Klettern ablenken. Fürs Bergsteigen und Winterklettern sollte der Helm auch mit Handschuhen gut bedienbar sein.

Wie schwer ist ein Kletterhelm? Leichte Modelle gibt es bereits ab 155 Gramm, Standardmodelle wiegen um die 250 Gramm und robustere Modelle wiegen circa 350 Gramm und mehr.

Weitere Fragen beantworten wir unten auf dieser Seite.

Aktuelle Kletterhelme im KLETTERN-Test

Black Diamond Vision MIPS KLETTERN Empfehlung Hersteller FazitLeicht, komfortabel und mit zusätzlichem Schutz durch das MIPS-System. Alles zusammen hat allerdings seinen Preis. Preis: 160 Euro

Gewicht: 251 Gramm (Größe S/M)

Black Diamond baut in den neuen Vision ein sogenanntes MIPS-System ein. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche, dünne, beweglich gelagerte Innenschale. Sie dämpft Rotationskräfte ab, die bei Schlägen aus schrägen Winkeln auftreten können. An Tragekomfort und Lüftung ist nichts auszusetzen. Der Helm lässt sich mittels Schieberiegel sehr gut anpassen. Der Kinnriemen könnte länger sein und die Seitenbänder sitzen etwas knapp am Ohr. Konstruktion: EPP mit partieller Hartschale

Verstellung: Schieberiegel

Norm: EN 12492, UIAA Tragekomfort: Klima: Bedienung:

EPP mit partieller Hartschale Verstellung: Schieberiegel

Schieberiegel Norm: EN 12492, UIAA Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Black Diamond Vapor Hersteller FazitLeicht, luftig und perfekt anzupassen: Der Vapor überzeugt auf der ganzen Linie, auch beim Sportklettern. Preis: 112 Euro

Gewicht: 212 Gramm (Größe M/L)

Dass der Vapor nicht nur eine gute Belüftung verspricht, sondern dies auch hält, ist anhand der vielen Öffnung seitlich und am Hinterkopf sofort klar. Um dennoch die von der Norm geforderten Stabilitätswerte zu erreichen, verstärkt Black Diamond die Stege mit Carbon- und Kevlarfasern. Der Helm lässt sich, dank Schieberegler, perfekt und schnell an den Kopf anpassen. Er trägt nicht zu hoch auf, liegt seitlich eng an und ist mit einer durchgehenden Polycarbonatschale im Alltag wenig empfindlich. Sehr gute Stirnlampenhalterungen. Konstruktion: Inmolding, EPS mit Polycarbonatschale

Verstellung: Schieberiegel

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Inmolding, EPS mit Polycarbonatschale Verstellung: Schieberiegel

Schieberiegel Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Camp Armour Hersteller FazitKonstruktionsbedingt relativ schwer, dafür aber sehr robuster und preisgünstiger Helm. Preis: 50 Euro

Gewicht: 372 Gramm (Größe L)

Der Armour ist der einzige Hartschalenhelm im Feld und somit nicht direkt mit den restlichen Leichtgewichten zu vergleichen. Durch sein umlaufendes Kopfband sitzt er sehr fest am Kopf. Die Anpassung des Bandsystems ist etwas fummelig, auch wegen des doppelten Kinnbands. Auch bei der Belüftung kann der Armour nicht mit den anderen Modellen mithalten. Dafür ist er aber äußerst robust und lockt mit einem sehr günstigen Preis. Konstruktion: Hybrid

Verstellung: Drehrad

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Hybrid Verstellung: Drehrad

Drehrad Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Camp Storm KLETTERN Empfehlung Hersteller FazitDer Storm ist bestens anpassbar, bietet eine universelle Passform bei gutem Klima und sehr gutem Tragekomfort. Preis: 80 Euro

Gewicht: 259 Gramm (Größe L)

Camp hat seinen bewährten Storm leich überarbeitet. Er sitzt fest am Kopf und trägt sich komfortabel. Von der Form passt er auf so ziemlich alle Köpfe und bietet auch bei großen Köpfen noch genügend Raum für eine Mütze darunter. Die Anpassung gelingt perfekt. Der Verschluss des separat aufgehängten Kinnriemens liegt auf der Seite und drückt nicht. Top: Clips verhindern ein Verrutschen der Seitenbänder. Konstruktion: Inmolding

Verstellung: Drehrad

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Inmolding Verstellung: Drehrad

Drehrad Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Edelrid Salathe KLETTERN Empfehlung Hersteller FazitGeringes Gewicht, eine sehr gute Belüftung und ein ebensolcher Tragekomfort zeichnen den Salathe aus. Preis: 89,95 Euro

Gewicht: 215 Gramm (Größe Size 2)

Der zweitleichteste Helm im Feld setzt auf eine geschäumte Schale aus EPP (Expanded Polypropylene) mit einer partiellen Hartschale aus ABS-Kunststoff, die den Schutz gegen Durchdringen bietet. Die großen Öffnungen liefern viel frische Luft, auch an heißen Tagen. Der Salathe lässt sich gut anpassen und sitzt für einen Helm mit Riemensystem sehr fest am Kopf. Die Einstellung ist etwas mühsam und die seitlichen Riemen sitzen knapp am Ohr. Konstruktion: EPP mit partieller Hartschale

Verstellung: Riemen

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

EPP mit partieller Hartschale Verstellung: Riemen

Riemen Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Edelrid Salathe Lite Hersteller FazitExtrem leicht und sehr gut belüftet: Keinen Helm zu tragen, weil zu warm, zählt als Ausrede nicht mehr. Preis: 119,95 Euro

Gewicht: 193 Gramm (Size 2)

Für einen kühlen Kopf sorgt auch der Salathe Lite von Edelrid und ist zudem noch 20 Gramm leichter als der Vapor. Auf dem Helm aus EPP-Schaum sitzt eine kleine Hartschale aus Curv-Material. Letzteres schützt vor Durchdringung von oben und weist ähnliche Eigenschaften wie faserverstärkte Verbundstoffe auf. Der Helm ist mit einem reinen Gurtssystem ausgestattet. Die Anpassung gestaltet sich dadurch etwas weniger Flexibel. Insgesamt sitzt der Salathe Lite sehr gut und kaum spürbar am Kopf. Stirnlampen wackeln nicht. Konstruktion: EPP mit partieller Hartschale

Verstellung: Gurtsystem

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

EPP mit partieller Hartschale Verstellung: Gurtsystem

Gurtsystem Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Edelrid Shield II Klettern Empfehlung Hersteller FazitDer Shield II von Edelrid sitzt so fest am Kopf wie kein anderer. Er ist robust, sehr gut einstellbar und erfüllt zudem die UIAA-Norm. Preis: 84,95 Euro

Gewicht: 268 Gramm (Größe 2)

Der Shield II kommt mit einem leicht überarbeiteten Gurtsystem und neuen, schicken Designs. In Sachen fester Sitz am Kopf ist der Helm dank des umlaufenden Kopf- und des breiten Nackenbandes nach wie vor die Referenz. Der Helm ist zudem üppig gepolstert. Die Anpassung gelingt optimal. Die Lüftung ist gut und auch schwere Stirnlampen bleiben an ihrem Platz. Konstruktion: Inmolding

Verstellung: Drehrad

Norm: EN 12492, UIAA Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Inmolding Verstellung: Drehrad

Drehrad Norm: EN 12492, UIAA Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Grivel Duetto Hersteller FazitExtrem leichter Helm mit erstaunlich gutem Tragekomfort und extravagantem Design für nicht allzu große Köpfe. Preis: 139 Euro

Gewicht: 204 Gramm

Mit überraschendem Design und komplett aus EPP-Schaum (Expanded Polypropylene) gefertigt kommt der Duetto und erfüllt nebenbei auch noch eine Norm für Skihelme. Um allem gerecht zu werden, fällt die Helmschale sehr dickwandig aus. Was aber wiederum seitlich und hinten einen guten Schutz bietet. Das Tragesystem besteht komplett aus Gurtband und lässt sich relativ gut anpassen. In puncto Klima kein Helm für sehr heiße Tage. Konstruktion: Geschäumt

Verstellung: Riemen

Norm: EN 12492, UIAA, EN 1077/B (Ski) Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Geschäumt Verstellung: Riemen

Riemen Norm: EN 12492, UIAA, EN 1077/B (Ski) Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Grivel Stealth Hersteller FazitWer Wert auf geringes Gewicht legt und zudem keinen allzu großen Kopf hat, liegt mit dem Stealth von Grivel richtig. Preis: 89,90 Euro

Gewicht: 211 Gramm

Beim Design ist Grivel immer wieder für Überraschungen gut. Der Stealth ist der leichteste Helm im Feld. Das Tragesystem besteht komplett aus Gurtband. Die seitlichen Bänder sitzen gut, lassen sich aber nicht anpassen. Tragekomfort und Belüftung sind sehr gut. Die Helmschale fällt relativ klein aus. Auch wegen der Einheitsgröße ist der Helm nichts für extreme Kopfformen. Konstruktion: Inmolding

Verstellung: Riemen

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Inmolding Verstellung: Riemen

Riemen Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Mammut Wall Rider KLETTERN Empfehlung Hersteller FazitSehr leicht und komfortabel, dazu eine hervorragende Belüftung: Der Wall Rider von Mammut spielt in der ersten Liga der Helme. Preis: 100 Euro

Gewicht: 221 Gramm

Konstruktiv fällt der Wall Rider aus EPP-Schaum mit seiner verstärkenden Hartschale oben eher in die Kategorie der Hybridhelme. Ein reines Bandsystem zur Anpassung spart Gewicht. Die Schale wackelt deswegen etwas auf dem Kopf. Der Kinnriemen könnte etwas länger sein. Bei Tragekomfort und Klima zählt der Helm zu den Besten. Schwere Stirnlampen können leicht wackeln. Konstruktion: Hybrid

Verstellung: Riemen

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Hybrid Verstellung: Riemen

Riemen Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Petzl Meteor KLETTERN Empfehlung Hersteller FazitLeicht, luftig und perfekt anzupassen: Die neueste Auflage des Meteor überzeugt auf der ganzen Linie. Preis: 79,95 Euro

Gewicht: 243 Gramm (Größe M/L)

Petzl hat seinen Dauerbrenner erneut überarbeitet. Seitlich und hinten ist der Meteor weiter heruntergezogen für mehr Sicherheit. Tragekomfort und Klima sind über jeden Zweifel erhaben. Praktisch: Ein Magnet im Verschluss erspart langes Suchen und Fummeln. Der verbesserte Schieberiegel zur Anpassung lässt sich jetzt perfekt handhaben. Der Meteor hat zwar ein paar Gramm zugelegt, ist aber jetzt nach CE auch für Skitouren zugelassen. Konstruktion: Geschäumt

Verstellung: Riemen

Norm: EN 12492, UIAA, EN 1077/B (Ski) Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Geschäumt Verstellung: Riemen

Riemen Norm: EN 12492, UIAA, EN 1077/B (Ski) Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Salewa Vayu Hersteller FazitDer Vayu ist ein sehr leichter und extrem robuster Hybridhelm mit top Belüftung. Die aufwendige Technik hat allerdings ihren Preis. Preis: 140 Euro

Gewicht: 246 Gramm (S/M)

Von Salewa kommt ein sehr leichter Hightech-Hybridhelm aus EPP-Schaum innen und einer Carbon-verstärkten Schale. Der Vayu verfügt über ein elastischen Nackenband, was die Anpassung weitgehend erübrigt, aber nicht jedem gefällt. Das Klima ist dank der vielen Öffnungen und Kanäle innen bestens. Auch der Tragekomfort stimmt. Stirnlampen sitzen solide. Der Helm fällt groß aus. Konstruktion: Hybrid

Verstellung: elastisches Band

Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Hybrid Verstellung: elastisches Band

elastisches Band Norm: EN 12492 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details Wild Country Syncro Hersteller FazitRundum stabil und gut sitzend, beim Handling keine Probleme und auch Stirnlampen halten: Der Syncro passt. Preis: 90 Euro

Gewicht: 264 Gramm (Größe UNI)

Der Syncro hat wie der Vapor von Black Diamond eine durchgehende Carbonatschale. Mit dem Gurtsystem lässt er sich schnell und komfortabel an die Kopfform anpassen und sitzt dann sehr gut und bequem. Hinten ist er für zusätzlichen Schutz relativ weit nach unten gezogen. Der Syncro ist der schwerste Helm unter den hier vorgestellten, beim Klettern spürt man das Gewicht aber kaum. Die Lüftungsöffnungen hinten und seitlich fallen groß aus und sind wirksam. Das Innenpolster ist entnehm- und waschbar. Konstruktion: Inmolding

Verstellung: Gurtsystem

Norm: EN 12492, UIAA 106 Tragekomfort: Klima: Bedienung:

Inmolding Verstellung: Gurtsystem

Gurtsystem Norm: EN 12492, UIAA 106 Tragekomfort: Klima: Bedienung: Mehr Details

Weitere aktuelle Kletterhelme (mit Herstellerangaben)

Climbing Technology Orion

Hersteller Climbing Technology Orion

Typ: Inmolding

Zulassung: Klettern

Größen: 1 (50 – 56 cm); 2 (57 – 62 cm)

Gewicht: 230 Gramm

Preis: 95,95 Euro

Singing Rock Hex

Hersteller Singing Rock Hex

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Klettern

Größen: M= 52-58 cm; L= 55-61 cm

Gewicht: 300 Gramm

Preis: 71,95 Euro

Black Diamond Capitan

Hersteller Black Diamond Capitan​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Klettern

Größen: S/M 53-59 cm; M/L 58-63 cm

Gewicht: 295 Gramm

Preis: 69,95 Euro

Edelrid Zodicac II

Hersteller Edelrid Zodicac II​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Klettern

Größen: 55 – 61 cm

Gewicht: 356 Gramm

Preis: 59,95 Euro

Hersteller Edelrid Zodiac 3R​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Klettersteig, Klettern, Alpinklettern

Größen: Kopfumfang: 55 – 61 cm

Gewicht: 354 g

Preis: 69,95 Euro

Hersteller LACD Protector 2.0​

Typ: Hartschalenhelm

Zulassung: Klettern

Größen: 53 – 61 cm

Gewicht: 358 Gramm

Preis: 54,95 Euro

Hersteller Mammut Crag Sender​

Typ: In-Mold-Technologie

Zulassung: Sportklettern, Klettern, Alpinklettern

Größen: 52 – 57 cm, 56 – 61 cm

Gewicht: 199 Gramm

Preis: 89,95 Euro

Hersteller Petzl Boreo​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Klettersteig, Canyoning, Sportklettern, Klettern, Alpinklettern

Größen: S/M: 48-58 cm; M/L: 53-61 cm

Gewicht: 300 Gramm

Preis: 64,95 Euro

Petzl Sirocco

Hersteller Petzl Sirocco​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Skitouren, Klettern

Größen: S/M; 48 – 58 cm; M/L; 53 – 61 cm

Gewicht: 116 Gramm

Preis: 114,95 Euro

Hersteller Salewa Piuma 3.0​

Typ: Hartschalenhelm

Zulassung: Klettern

Größen: S, M

Gewicht: 175 Gramm

Preis: 119,95 Euro

Stubai Spirit

Hersteller Stubai Spirit

Kletterhelme für Kinder

Black Diamond Capitan

Hersteller Black Diamond Capitan​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Bike, Klettern

Größen: Kopfumfang: 49-57 cm

Gewicht: 358 Gramm

Preis: 59,95 Euro

Black Diamond Capitan MIPS

Hersteller Black Diamond Capitan MIPS​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Bike, Klettern

Größen: Kopfumfang: 49-57 cm

Gewicht: 383 Gramm

Preis: 89,95 Euro

Edelrid Shield II

Hersteller Edelrid Shield II

Typ: Inmold-Technologie

Zulassung: Klettern, Klettersteig

Größen: Kopfumfang: 48-56 cm

Gewicht: 248 Gramm

Preis: 61,70 Euro

Hersteller AustriAlpin Universal Junior

Typ: Hartschalenhelm

Zulassung: Sportklettern, Alpinklettern, Klettersteig, Klettern

Größen: Kopfumfang: 48-57 cm

Gewicht: 320 Gramm

Preis: 49,95 Euro

Hersteller Edelrid Ultralight III​

Typ: Hartschalenhelm

Zulassung: Bergsport

Größen: Kopfumfang: 48 – 58 cm

Gewicht: 425 Gramm

Preis: 59,95 Euro

Petzl Picchu

Hersteller Petzl Picchu​

Typ: Hybridhelm

Zulassung: Klettern, Bike

Größen: Kopfumfang: 48-54 cm

Gewicht: 330 Gramm

Preis: 54,95 Euro

Weitere Fragen und Antworten rund um den Kletterhelm Was sind wichtige Sicherheitsmerkmale bei Kletterhelmen? Was muss ein Kletterhelm können? Maximal 10 kN an Kraft darf auf den Kopf einwirken, wenn ein fünf Kilo schwerer Brocken aus zwei Metern Höhe auf den Helm fällt. Das schreibt die Norm EN 12492 für Bergsteigerhelme vor. Aus größerer Höhe genügt natürlich schon ein kleinerer Stein (z.B. ein Kilo aus zehn Metern Höhe), um dieselbe Kraft auf den Helm auszuüben. Daneben sieht die Norm noch seitliche Aufprallversuche, einen Durchdringungstest sowie Prüfungen der Festigkeit der Gurte und des Sitzes auf dem Kopf vor. Einen Schritt weiter bei der Dämpfung geht die freiwillige Norm der UIAA. Sie lässt nur eine Kraft von 8 kN zu. Einige hier gezeigte Helme von Black Diamond, Grivel, Petzl und Skylotec sind auch nach dieser Norm zertifiziert. Richtwerte für eine maximal zulässige Beschleunigung bei einem Seitenaufprall gibt es für Bergsteigerhelme im Gegensatz zu Fahrrad- oder Skihelmen noch nicht. Der Duetto von Grivel hat zudem eine Zulassung als Skihelm nach EN 1077/B, und den Meteor bezeichnet Petzl zusätzlich als ersten CE-zertifizierten Skitourenhelm. Das MIPS-System bietet eine Art Seitenaufprallschutz, dabei soll eine weitere Kunststoffschicht die Beschleunigung dämpfen.

Gibt es spezielle Kletterhelme für verschiedene Kletterarten (z.B. Sportklettern, Alpinklettern)? Nein, für alle gilt die gleiche Norm (EN 12492).

Wie oft oder wann sollte ein Kletterhelm ausgetauscht werden? Nach einem richtigen Schlag, wenn das Dämpfungssystem beeinträchtigt ist. Oder wenn eine sichtbare Beschädigung (wie ein Riss) eingetreten ist.

Was sind die Unterschiede zwischen Kletterhelmen und anderen Helmtypen? Andere Normen und natürlich andere Unfallszenarien. Bergsteigerhelme schützen bei Steinschlag und Aufprall. Bei Fahrradhelmen oder Bauschutzhelmen gelten andere Belastungen als maßgeblich.

Wie reinigt man einen Kletterhelm richtig? Am besten mit einem feuchten Tuch, bei herausnehmbarem Polster auch in warmem Wasser. Vor allem sollte man darauf achten, den Helm nach jeder Benutzung gründlich trocknen zu lassen.

Wie teuer ist ein guter Kletterhelm? Das ist sehr unterschiedlich, die Preisspanne geht von circa 50 bis rund 170 Euro.

Wo kann man Kletterhelme kaufen? Wir raten zum Fachhandel, um die beste Lösung für die eigenen individuellen Ansprüche und die Kopfform zu finden.

Welche Features können Kletterhelme haben? Zusätzlich zur schützenden Schale verfügen Kletterhelme über einen individuell einstellbare Verstellelemente, einen Verschluss, zumeist und sinnvollerweise über eine Stirnlampenbefestigung sowie manchmal über eine Aussparung für lange Haare.

Unterschiede in der Helm-Konstruktion Die meisten modernen Leichthelme sind in Inmolding-Technologie aufgebaut. Dabei wird eine dämpfende Schicht aus Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS) in eine dünne Schale aus Polycarbonat eingespritzt. Bei den Modellen von Black Diamond, Edelrid und Grivel besteht die Schale aus EPP-Schaum (Expandiertes Polypropylen), einem elastischen Material, das die Schlagenergie durch Verformung aufnimmt und anschließend größtenteils wieder seine alte Form annimmt. Darüber liegt beim Vison MIPS und beim Salathe eine partielle Hartschale, die gegen Durchdringen von oben schützt. Grivel verzichtet beim Duetto auf dieses Schalenstück und erreicht die Normvorgaben durch größere Wandstärken beim Schaum. Der Armour von Camp fällt mit seiner Hybridkonstruktion – komplette Hartschale mit dämpfenden Schaumstück innen – aus dem Rahmen und ist nicht direkt mit den anderen Helmen vergleichbar.

Bewertungskriterien im Helmtest: Tragekomfort, Klima und Bedienung Diese drei Punkte sind die entscheidenden Kriterien zur Bewertung der Helme. Vier Faktoren bestimmen dabei den Tragekomfort: Passform, Gewicht, Polsterung und eine optimale Anpassung. Abgesehen von Personen mit sehr schmalen Köpfen dürften eigentlich alle mit der Passform der Testhelme zurecht kommen. Oben und an der Stirn sind Polsterungen Pflicht. Gute Verstellmöglichkeiten sorgen schließlich dafür, dass sich der Helm möglichst perfekt an die individuelle Kopfform anpassen lässt, kein Gurt auf die Ohren und keine Schnalle auf den Kiefer drückt – und dass bei Bedarf eine Mütze unter dem Helm getragen werden kann. Am Tragekomfort gibt es im Testfeld nichts zu meckern. Keiner der Helme drückt und alle sitzen, je nach Kopfform, gut bis sehr gut auf dem Kopf.

Viele große Ventilationsöffnungen, möglichst rund um das Haupt verteilt, helfen an heißen Tagen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch sollte der Helm nicht komplett anliegen, sondern "Kanäle" besitzen, damit Luft zirkulieren kann. Beim Klimakomfort sind die Unterschiede nicht sehr groß. Nur der Duetto von Grivel und der Camp Armour eignen sich eher eingeschränkt für ganz heiße Tage.

Die Bandsysteme unterscheiden sich da schon deutlicher. Nackenband, seitliche Gurte und der Kinnriemen sollten leicht zu verstellen sein und nicht verrutschen. Ein einfach genommener, separat aufgehängter Kinngurt erleichtert die Einstellung der seitlichen Gurte und das Festzurren unterm Kinn. Ein Drehrad oder Schieberiegel am Nackenband macht die Größenanpassung sehr einfach. Kombiniert man das noch mit einem separat aufgehängten Kinnriemen und Clips, die ein Verrutschen der Seitenbänder verhindern, so ist das wie beim Storm von Camp optimal. Die reinen Gurtsysteme besonders auf Gewicht getrimmter Helme sind da etwas umständlicher zu handeln. Bei Black Diamond und Grivel sind die Seitenbänder mit dem Kinnriemen fest vernäht. Das schränkt die Flexibilität zwar etwas ein, die Helme lassen sich aber dennoch bestens anpassen.

Fazit und Empfehlungen Die Hersteller haben in Sachen Tragekomfort ihre Hausaufgaben gemacht. Alle Helme sind sehr bequem. Wem welcher Helm mehr zusagt, liegt letztlich an der Kopfform. Auch Hitzköpfe können sich bei den meisten Helmen über mangelnde Belüftung nicht beklagen. Volle Punktzahl in allen Belangen erhielt der überarbeitete Meteor von Petzl. Eine Empfehlung erhalten auch der neue Vision MIPS von Black Diamond, der Storm von Camp sowie der neue Salathe von Edelrid.