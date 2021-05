Kletternews: Wer hat was geklettert?

Kletternews Highlights: Wer hat was geklettert?

Hier gibt es den großen Überblick über die härtesten Züge der letzten Wochen.

Erstbegehung: Alexander Megos (DE) klettert Et pour quelques dégaines de plus (9a+) in St. Leger (FR)

... und wiederholt Mejorando Imagen (9b) in Margalef (ES)

Geklettert hatte Alex die Route am fünften Tag im letzten Versuch, als er sich keine Chance mehr auf einen Durchstieg zugestand. Deshalb hatte Alex die Kamera gar nicht erst angemacht – daher gibt es hier einen Versuch vom dritten Tag, bei dem er weit oben abfiel. Übrigens hatte der Erstbegeher Ramon Julian Puigblanque (ES) die Route mit 9a bewertet, Alex gab als Bewertungsvorschlag 9b an.

Charlotte Frank (DE) klettert Fish Eye (8c) in Oliana (ES)

Yannick Flohé (DE) klettert Geocache (11) im Frankenjura (DE)

Flash: Adam Ondra (CZ) klettert Death of Sharpness (Fb 8B) in Babí lom (CZ)



Eva Hammelmüller (AT) klettert Underground (8c+/9a) in Arco



Afra Hönig (DE) klettert Frogger (Fb 8A) im Tessin (CH)



Flash: Jorge Diaz Rullo (ES) klettert Zipayorik ez!! (8c/+) in Margalef (ES)



… und Mejorando Imagen (9a+/b)



Linus Raatz (DE) klettert Die Unendliche Geschichte (Fb 8B+) im Magic Wood (CH)

Brittany Goris (US) klettert Salathe Wall (5.13b, 35 SL) am El Capitan (US)

Stephan Vogt (DE) klettert Die Unendliche Geschichte (Fb 8B+) im Magic Wood (CH)



...und Riders on the Storm (Fb 8B)



Molly Thompson-Smith (GB) klettert Keen Roof (Fb 8B) in Millers Dale (GB)

Moritz Perschwitzky (DE) klettert Unplugged (11) im Frankenjura (DE)



Erstbegehung: Ines Papert (DE) & Luca Lindic (SI) klettern Heart of Stone (M7) am Mt. Huntington (3731m) im Denali National Park (US)

Erstbegehung: Michiel Nieuwenhuijsen klettert Le Pilier du Désert assis (Fb 8C) in Fontainebleau (FR)



Christof Rauch (AT) klettert Nihilist sit (Fb 8B) im Zillertal (AT)



Jonathan Siegrist (US) klettert Ace of Spades (9a+)



Dylan Chuat (CH) klettert Coup de Grace (9a) in Val Bavona (CH)

Marco Müller (CH) klettert Sur le Fil (Fb 8B+) in Wassen (CH)

Samuel Ometz (CH) klettert Coup de Grace (9a) im Tessin (CH)+

Nico Secomandi (CH) klettert Steppenwolf (Fb 8B) im Magic Wood (CH)

Thea Wulff (US) klettert Euro Trash (V12)



Marcello Bombardi (IT) klettert Lapsus (9b) in Arco (IT)

Irina Kuzmenko (Ru) klettert Eliksir molodosty natoshak (Fb 8B) in Triangular Lake (Ru)



Natalia Grossman (US) klettert Euro Roof low (V13) in Little Cottonwood (US)



Erstbegehung: Eliot Stephens (GB) klettert The Origin sit (Fb 8C) in Dinas Rock (GB)



Giuliano Cameroni (CH) klettert La Rustica (V15) im Tessin (CH)

Erstbegehung: Thilo Schroeter klettert Yazzatobakk sitt aka Det Grønne Skiftet (Fb 8B) in Justoy (NO)



Philipp Geisenhoff (CH) klettert Im Reich des Shogun (9a) in Dornach (CH)



Siebe Vanhee (BE) klettert Piztu da Piztia (8b/+, 200m) in Peña Montañesa (ES)



Jonas Schild (CH) klettert Bain de Sang (9a) in Pic St. Loup (CH)



Flash: Clément Lechaptois (FR) klettert Heritage (Fb 8B) im Val Bavona (CH)



Erstbegehung: Simone Tentori (IT) klettert Megalodonte (Fb 8C) im Val Masino (IT)

Drew Ruana (US) klettert Sound of Violence (V15) und Spidy (V15)

Erstbegehung: Martin Stranik (CZ) klettert Black Panther (Fb 8C) in Vesec (CZ)

Onsight: Piotr Schab (PO) klettert Mandanga (8c/+) in Villanueva del Rosario (ES)

Ryuichi Murai klettert Geisha (V14)

... und Mandragora (V14)



Katie Lamb (US) klettert The Chinese Connection (V13)



Erstbegehung: Seb Bouin (FR) klettert La tête dans le guidon (9a) in Saint-Guilhem-le-Désert (FR)

Erstbegehung: Jim Pope (GB) klettert Bloodhound in Back Tor (GB)



10-jährige Meini Li (CN) klettert China Climb (8b)