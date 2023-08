Das wichtigste am Klettern ist ja, gut auszusehen dabei. Schwierig wird das, wenn man aus der Route fällt, sich ins Seil setzen muss oder den Boulder einfach nicht hochkommt. Schließlich steht man dann mit leeren Händen da.

Viele Menschen trösten sich dann damit, dass "der Weg das Ziel" sei, Schwierigkeitsgrade überschätzt würden und es beim Klettern ja eh nicht um irgendwelche Leistung geht, sondern darum, "mit Freunden draußen in der Natur (oder in der Kletterhalle unterwegs) zu sein und eine gute Zeit und viel Spaß zu haben". Manchen Kletterern geht es in erster Linie um "schöne Bewegungen" – und das ist prima, solange man die "schönen Bewegungen" denn hinbekommmt.