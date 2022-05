Ganz schön dicht Gore Wear Endure Jacket im Test

Pro und Contra zur Gore Wear Endure

Das hat uns an der Leichtregenjacke gefallen:

Gewicht

Packmaß

(Kapuzen-)Schnitt, Bewegungsfreiheit

Wetterschutz & Imprägnierung

Das weniger:

schwitzig

Taschenposition

Kaufen könnt ihr die Gore Wear Endure Jacket hier

Gore Wear Besonders an weniger heißen Tagen überzeugt die Gore Wear Endure.

Die Leichtregenjacke im Alltagstest

Mit der Endure hat Gore Wear eine wasserdichte Funktionsjacke für den Einsatz auf dem Rad konstruiert – die auch beim Wandern funktioniert. Gefertigt aus dünnem Gore Paclite Plus, bringt sie das Packmaß einer Orange mit – und nur 280 Gramm auf die Waage. Dennoch punktet sie mit robustem (leicht rascheligem) Stoff und praktischen Features wie langen, per Klett dicht schließbaren Ärmeln, verlängerter Rückenpartie und einer akkurat anpassbaren Kapuze – die besser unter als (wie von Gore empfohlen) über dem Helm sitzt. Schubtaschen gibt es ebenfalls – allerdings weit unten, wo sie sowohl beim Biken als auch beim Rucksackwandern kaum zu gebrauchen sind. Auch das Jackenklima überzeugt nicht ganz, zumindest bei hohem Tempo schmort man rasch im eigenen Saft. Helfen würden Belüftungsöffnungen, die aus Gewichtsgründen aber fehlen. Dafür läuft die Endure beim Wetterschutz zur Höchstform auf, hält Wind sowieso, aber auch stundenlangen Starkregenfällen stand. Schüttelt man sie danach aus, ist sie dank der hervorragenden Imprägnierung wieder so gut wie trocken.

Gore Wear Auch die verlängerte Rückenpartie und die Bewegungsfreiheit punkteten bei unserem Dauertest.

Die technischen Daten der Endure

Wasser- und Winddicht

Oberstoff 100% Polyester

Lange, per Klett dicht schließbare Ärmel

Verlängerte Rückenpartie

Anpassbare Kapuze und Saum

Radspezifisch vorgeformte Ellbogenpartie

Vordertaschen mit Reißverschluss

Reißverschlussgarage

Reflektierende Details

Gewicht: 280 g (Gr. M)

Preis: um 230 Euro, Hier im Partnershop kaufen / hier auf Amazon kaufen

Die Gore Wear Endure Jacket im Herstellervideo

Mehr zum Thema Regenjacken im Podcast

Ihr könnt die Podcast-Folgen entweder gleich hier auf dieser Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

Weitere Tipps zum Jackenkauf