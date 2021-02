Produkt-Neuheiten Neue Arc'teryx Jacken und Rucksäcke für 2021

Arc'teryx zeigt nun mit seinen Frühjahrs-Highlights 2021 erneut, wie sich Design und Funktion optimal vereinen lassen. Ob minimalistische Midlayer, vielseitiger Regenschutz oder leichte Rucksäcke:

Die Atom SL Kollektion – redesignt, atmungsaktiv und minimalistisch

Arc'teryx Atom SL Weste

Leicht und klein verstaubar sind Arcteryx Atom SL Hoody / Weste – und damit auch die optimalen Midlayer für eine Wanderung im Frühling oder anspruchsvolle Gipfelaufstiege. Die Arc'teryx Atom Kollektion erhält im Frühjahr außerdem einen Zuwachs: Neben Hoody und Weste gehört ab sofort auch der Atom SL Anorak zur Bekleidungsfamilie. Das neue Obermaterial Tyono 20 soll in Kombination mit der Careloft-Isolation für ideale Wärme und Windbeständigkeit sorgen.

Die Beta LT Jacke – vielseitiger Regenschutz

Arc'teryx Beta LT Jacke

Die neue leichte und vielseitige Arc'teryx Beta LT Jacke kommt mit bluesign-zertifiziertem 3-Lagen-Gore-Tex für zuverlässigen Rundumschutz. Die Unterarmbelüftung hilft beim Kontrollieren der Körpertemperatur und die verstellbare StormHood-Kapuze soll genügend Schutz am Kopf bieten, ohne das Sichtfeld einzuschränken.

Alpha SL Anorak – Arc'teryx leichteste Hardshell aller Zeiten

Arc'teryx Alpha SL Anorak

210 Gramm soll der neue Arc'teryx Alpha SL Anorak nur wiegen. Mit bewährtem Gore-Tex-Schutz und Hadron-Obermaterial bietet sie laut Arc'teryx aber genügend Widerstandsfähigkeit und Wetterschutz um auch am Fels und im Schnee eingesetzt zu werden. Außerdem besitzt die superlleichte und strapazierfähige Arc'teryx-Hardshell integrierte RECCO-Reflektoren, um Suchtrupps im Notfall die Arbeit zu erleichtern.

Arc'teryx Aerios Packs – neue Wanderrucksäcke in 3 Größen

Arc'teryx Aeries Pack in 15 Liter

Genügend Stauraum für Tages- oder Mehrtagestouren bieten die neuen Aerios Packs, die mit 15 Litern, 30 Litern und 45 Litern ausgestattet sind. Das Obermaterial besteht aus leichtem Cordura Nylon, welches bei den Rucksäcken einen intensiven und langen Gebrauch garantieren soll. Dank der durchdachten Ausstattung ist ein schneller Zugriff auf alles Notwendige gegeben. Zudem verspricht Arc'teryx bei den neuen Aerios Packs für 2021 eine ideale Lastübertragung und Komfort.

Über Arc'teryx

Arc'teryx ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in den Coast Mountains und mehr als 30 Jahren Erfahrung. Die Produkte werden weltweit an mehr als 3000 Standorten vertrieben, darunter über 80 Brand Stores. Die Entstehungsprozesse basieren auf authentischen Erfahrungen mit dem Entwicklungsfokus auf langlebige und einzigartige Funktion. So wird regelmäßig in den Bergen der Küstenkette getestet unter anspruchsvollen Bedingungen und unterschiedlichen Klimabereichen.

