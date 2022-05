Hosen, Kletterschuhe, Helm Black Diamond Neuheiten für 2022

Der Kletterhelm Capitan

Dieser neue Helm macht seinem Namensgeber im Yosemite alle Ehre: Er soll mit seiner zweiteiligen ABS-Schalenkonstruktion umfangreichen Schutz an den Seiten und hinten bieten, durch die schlanke Passform und Belüftungsöffnungen gleichzeitig für ganztägigen Komfort sorgen. Der Helm besitzt ist in zwei Farbvarianten erhältlich und kommt mit integrierten Stirnlampenclips sowie abnehmbaren Klettverschluss-Pads. Preis und Gewicht liegen bei 70 Euro bzw. 285 Gramm (S/M) und 295 Gramm in Größe M/L. Bestellbar hier in unserem Partnershop