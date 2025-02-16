Outdoor Hosen Vorteile beim Klettern + Kauftipps

Auf die Frage, warum er in Jeans klettere, sagte die Kletterlegende Ron Kauk angeblich einmal, dass John Wayne auch nicht in Leggins auf dem Pferd sitze. Doch Spaß beiseite: Manche Jeans taugen ja ganz gut zum Klettern, aber letztlich gibt es Einsatzgebiete, bei denen man mit Spezialisten besser fährt! – Denn wer nicht nur in Sonnenschein und Kletterhalle unterwegs ist, für den eignet sich eine Outdoor-Hose aus Funktionsmaterial viel besser. Gerade beim Alpinklettern kommt man häufig mit den unterschiedlichsten Temperaturen und Witterungen in Berührung – eine vielseitige Hose, die robust, pflegeleicht und im Idealfall sogar noch wasserabweisend ist, bietet hier also klare Vorteile.