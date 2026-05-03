Test: Tatonka Family Trek II – Raumwunder unter 11 kg

Pro & Contra zum Tatonka Family Trek II Das hat uns am Zelt gefallen:

steht gut abgespannt wie eine Eins

für die Größe erstaunlich leicht und klein verpackbar

riesiger Vorraum mit Stehhöhe

Ralf Bücheler Der Blick durch das Moskitonetz verrät: Dahinter erwartet dich ein riesiger Wohnraum mit Stehhöhe!

Tatonka Family Trek II im Partnershop bestellen Das Zelt im Test Tatonka ist eine Marke, die man vor allem mit robusten, durchdachten Trekking-Rucksäcken und -Zelten in Verbindung bringt. Das Family Trek für 3 Personen besitzt exakt dieselben Eigenschaften. Es ist keine simple Schönwetter-Behausung, sondern ein ernstzunehmendes Tourenzelt für Kleingruppen und Familien, das Komfort und ein für diese Größe sensationell niedriges Gewicht vereint.

Ein Wohnzimmer für die Wildnis Das Herzstück und der absolute Wow-Faktor des Family Trek II ist der riesige Vorraum. Dank der Tunnelkonstruktion mit vier Gestängebögen entsteht ein fast schon verschwenderisch großer Bereich mit durchgehender Stehhöhe. Hier musst du dich nicht mehr bücken, um dich umzuziehen oder zu kochen. Der Raum ist so bemessen, dass du problemlos einen Campingtisch und mehrere Stühle unterbringen kannst – oder sogar zwei Feldbetten – ein unschätzbarer Vorteil an Regentagen. Hier kann gespielt, gegessen und gelebt werden, ohne dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt.

Normalerweise wiegen Zelte dieser Größenordnung gerne mal 15 Kilo oder mehr. Tatonka bricht diese Regel: Das Family Trek II bringt weniger als elf Kilogramm auf die Waage. Dieser Wert ist eine echte Ansage und erweitert den Einsatzbereich des Zeltes enorm. Es ist nicht länger nur auf den reinen Autocamper beschränkt. Dank des erstaunlich kleinen Packmaßes passt es auch perfekt in den Fahrradanhänger für die große Familientour oder ins Kanu für ein Abenteuer auf dem Wasser.

Trekking-Gene für Standfestigkeit und Qualität Beim Aufbau merkst du sofort, woher dieses Zelt kommt. Die vier hochwertigen Gestängebögen sind schnell eingeführt, und dank der durchdachten Konstruktion steht das Zelt in kurzer Zeit wie eine Eins. Die zahlreichen Abspannpunkte sorgen dafür, dass der Tunnel auch bei stärkerem Wind nicht in die Knie geht. Tatonka macht hier keine Kompromisse und verwendet die gleichen langlebigen und hochwertigen Materialien wie bei seinen bewährten, sturmerprobten Trekkingzelten. Das gibt dir die Sicherheit, auch bei unbeständigem Wetter bestens geschützt zu sein.

Tatonka Maße und empfohlene Gruppierung im Innenraum des Tatonka Family Trek II.

Testurteil: Überragend (2026)



Kurzer Blick ins Zelt (Video)

Technische Daten Family Trek 2 Zelttyp: Vierbogen-Tunnelzelt

Vierbogen-Tunnelzelt Personen: 3

3 Material: Hochwertige, PU-beschichtete Polyester- und Nylonstoffe

Hochwertige, PU-beschichtete Polyester- und Nylonstoffe Gestänge: Leichtes Aluminium-Gestänge

Leichtes Aluminium-Gestänge Gewicht: 9,89 kg (mit allem Zubehör unter 11 kg)

9,89 kg (mit allem Zubehör unter 11 kg) Packmaß: ca. 35 x 65 cm

ca. 35 x 65 cm Abmessungen: 670 x 260 x 200 cm

670 x 260 x 200 cm Preis: 1100 € (UVP, Stand April 2026)

1100 € (UVP, Stand April 2026) bestellbar hier

Sonstiges: zum Lieferumfang gehören zudem zwei Packsäcke für Zelt und Gestänge, 16 Standard-Heringe und 10 Abspannleinen. In die Apsis kann eine zweite Schlafkabine für drei Personen (Family Trek II Extension; separat erhältlich, ca. 260 €) eingehängt werden.

(alles Herstellerangaben)