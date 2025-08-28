Sturmfester Dreibogentunnel: Tatonka Okisba im Test

Pro und Contra
Das hat uns am Zelt gefallen:
top Wetterschutz
super Aufbau/Handling
klasse verarbeitet: dicker Boden (70D), Si-Außenzelt (30D, 12 kg)
Das weniger:
Liegelänge für große Personen zu kurz
Das Zelt im Test
Außenzelt aus hochreißfestem Silikonnylon, robuster Boden, von innen bedienbare, schneedicht verschließbare Lüfter und eine geräumige Apsis. Für große Personen fällt die Liegelänge aber zu knapp aus. Spitze: der schnelle, sehr einfache Aufbau und die Verarbeitung auf High-End-Niveau.
Tatonka
Technische Daten
- Trekkingzelt für 2 Personen
- Dreijahreszeiten
- Aufbau: AZ+IZ
- Nutzfläche IZ/Apsis: 2,1/2,2 m2
- Liegelänge/IZ-Höhe: 186/92 cm (nachgemessen)
- Gewicht: 2740 g (gewogen)
- Packmaß: 8,6 L
- Gestängelänge: 44 cm
- Preis: 680 € (UVP)
- Sonstiges: Heringe (benötigt für guten Stand/Lieferumfang): 13/16 (große V-Heringe mit 16,5 Gramm)