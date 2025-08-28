Anmelden
Ausrüstung
Zelte

Sturmfester Dreibogentunnel: Tatonka Okisba im Test

Dreibogentunnel für vier Jahreszeiten
Sturmfestes Tatonka Okisba im Test

Das sturm- und nässefeste Tatonka Okisba ist ideal für anspruchsvolle Treks das ganze Jahr über – und wiegt in Anbetracht dessen wenig.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.08.2025
Als Favorit speichern
Tatonka Okisba Zelt
Foto: Tatonka

Pro und Contra

Das hat uns am Zelt gefallen:

 top Wetterschutz

 super Aufbau/Handling

  klasse verarbeitet: dicker Boden (70D), Si-Außenzelt (30D, 12 kg)

Das weniger:

 Liegelänge für große Personen zu kurz

Das Zelt im Test

Außenzelt aus hochreißfestem Silikonnylon, robuster Boden, von innen bedienbare, schneedicht verschließbare Lüfter und eine geräumige Apsis. Für große Personen fällt die Liegelänge aber zu knapp aus. Spitze: der schnelle, sehr einfache Aufbau und die Verarbeitung auf High-End-Niveau.

Tatonka Okisba Tunnelzelt- eicht
Tatonka

Technische Daten

  • Trekkingzelt für 2 Personen
  • Dreijahreszeiten
  • Aufbau: AZ+IZ
  • Nutzfläche IZ/Apsis: 2,1/2,2 m2
  • Liegelänge/IZ-Höhe: 186/92 cm (nachgemessen)
  • Gewicht: 2740 g (gewogen)
  • Packmaß: 8,6 L
  • Gestängelänge: 44 cm
  • Preis: 680 € (UVP)
  • Sonstiges: Heringe (benötigt für guten Stand/Lieferumfang): 13/16 (große V-Heringe mit 16,5 Gramm)

Der richtige Hering

