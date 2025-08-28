Sturmfester Dreibogentunnel: Tatonka Okisba im Test

Das Zelt im Test

Außenzelt aus hochreißfestem Silikonnylon, robuster Boden, von innen bedienbare, schneedicht verschließbare Lüfter und eine geräumige Apsis. Für große Personen fällt die Liegelänge aber zu knapp aus. Spitze: der schnelle, sehr einfache Aufbau und die Verarbeitung auf High-End-Niveau.