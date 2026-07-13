Kuppelzelt vs. Tunnelzelt: Welches Zelt passt zu dir?

Das Kuppelzelt: leicht, flexibel und perfekt für Schönwetter-Touren

Boris Gnielka

Mit nur vier Heringen steht ein Kuppelzelt bereits stabil – perfekt, wenn du schnell dein Lager aufschlagen willst oder auf schwierigem Untergrund campst, wo sich nicht so viele Heringe verankern lassen.

Der besondere Clou: Bei den meisten Kuppelzelten baust du zuerst das Innenzelt auf. An warmen, trockenen Nächten kannst du das Außenzelt einfach weglassen und durch die Moskitonetz-Einsätze den Sternenhimmel genießen – luftig, leicht und mit direktem Blick ins Universum. Wird das Wetter doch schlechter, wirfst du das Außenzelt einfach darüber.

Das Innenzelt lässt sich problemlos ausschütteln und trocknen. Einfach auf den Kopf drehen, den feuchten Boden abtrocknen – schon packst du ein leichteres, trockenes Zelt in deinen Rucksack.

Das Tunnelzelt: der robuste Allrounder für raues Wetter

Boris Gnielka

Tunnelzelte lassen sich selbst bei widrigen Bedingungen und starkem Wind einfacher aufbauen als andere Konstruktionen. Wenn du schnell Schutz brauchst, zählt das.

Bei fast allen Tunnelzelten hängt das Innenzelt bereits im Außenzelt. Das bedeutet: Beim Aufbau ist dein Schlafbereich von Anfang an regengeschützt. Schlafsack und Ausrüstung bleiben trocken – egal, wie stark es regnet.

Die großzügige Apsis vieler Tunnelzelte ist ein echter Gamechanger. Hier kannst du geschützt kochen, dich umziehen und nasse Ausrüstung verstauen, bevor du ins trockene Innenzelt gehst. Gerade bei mehrtägigen Regenperioden unverzichtbar!

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