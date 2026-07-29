Wildes Schleswig-Holstein mit Ultraleicht-Gepäck

Eine Route, viele Highlights Der Schleswig-Holstein-Steig erstreckt sich über 300 Kilometer von Pinneberg bei Hamburg bis nach Flensburg an der dänischen Grenze. Die Route führt durch einige der schönsten Landschaften des Landes, darunter stille Moore, offene Felder, Knicklandschaften und Küstenabschnitte. Dabei passiert man auch zahlreiche Naturschutzgebiete, die eine beeindruckende Flora und Fauna bieten.

Die Strecke ist in acht Etappen unterteilt, die jeweils zwischen 30 und 45 Kilometer lang sind. Diese sportlichen Tagesdistanzen erfordern eine gute Planung und Kondition, bieten aber auch die Möglichkeit, die Vielfalt der Region intensiv zu erleben. Ein besonderes Highlight ist die Nähe zu den beiden Meeren, die der Tour eine einzigartige Atmosphäre verleihen.

Ultraleicht-Trekking: Weniger ist mehr Ultraleicht-Trekking ist der Schlüssel, um den Schleswig-Holstein-Steig effizient und stressfrei zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur darum, Gewicht zu sparen, sondern auch um eine klare und durchdachte Planung. Eine ultraleichte Ausrüstung ermöglicht es, schneller und flexibler zu sein, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen gehören ein leichtes Zelt, ein kompakter Schlafsack und eine minimalistische Kochlösung. Auch die Kleidung sollte funktional und vielseitig einsetzbar sein. Ein weiterer Vorteil des Ultraleicht-Trekkings ist die mentale Freiheit: Weniger Gepäck bedeutet weniger Stress und mehr Aufmerksamkeit für die Umgebung.

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Navigation und Planung: GPS-Track ist unverzichtbar Da der Schleswig-Holstein-Steig nicht markiert ist, ist eine Navigation per GPS-Track unerlässlich. Apps wie Komoot oder Outdooractive bieten detaillierte Karten und ermöglichen eine präzise Routenplanung. Besonders wichtig ist es, die Etappen im Voraus zu planen und Wasserstellen sowie Einkaufsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Die Trekkingplätze sind oft nur über Koordinaten zu finden, was die Nutzung eines GPS-Geräts oder einer entsprechenden App noch wichtiger macht. Diese Herausforderung macht die Tour jedoch auch zu einem echten Abenteuer, das Planung und Orientierungssinn erfordert.

Die Idee hinter "Wildes Schleswig-Holstein"

Das Projekt Wildes Schleswig-Holstein wurde 2014 ins Leben gerufen, um Wandernden und Radreisenden eine legale Möglichkeit zu bieten, in der Natur zu übernachten. Die Trekkingplätze sind bewusst minimal ausgestattet und richten sich an Menschen, die das einfache Leben in der Natur schätzen. Die Regeln sind klar und einfach: Anreise nur zu Fuß oder mit dem Rad, maximal eine Nacht pro Platz, kleine Zelte und kein offenes Feuer. Zudem gilt das "Leave No Trace"-Prinzip, das sicherstellt, dass die Plätze sauber und unberührt bleiben.

Die Plätze sind über das gesamte Bundesland verteilt und bieten eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften. Von den weiten Feldern und Wäldern im Binnenland bis hin zu den Küstenregionen an Nord- und Ostsee – jeder Platz hat seinen eigenen Charme. Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, diese Plätze zu einer Mehrtagestour zu verbinden, wie es der Schleswig-Holstein-Steig eindrucksvoll zeigt. Weitere Trekkingcamps in Deutschland