Slow Motion Radtour auf dem Elberadweg

Wo ist der Donauradweg am schönsten?

Der Donauradweg gehört zu einer der beliebtesten Fernradwege Europas und hat deshalb so einige Highlights zu bieten. Faszinierende Naturschauspiele lassen sich unter anderem im Naturpark Obere Donau, am Blautopf in Blaubeuren oder an der Donauversickerung in Tuttlingen finden. Besonders beliebt ist bei Radfahrern zudem der Donau-Abschnitt zwischen Passau und Wien. Mit Linz erwartet einen die Kulturhauptstadt Europas ebenso wie die Schlögener Schlinge, der Niebelungengau und die Wachau. In der Slowakei und Ungarn warten außerdem weite Auelandschaften, unzählige Mohnfelder und die traumhaften Städte Bratislava und Budapest.

