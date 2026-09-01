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Ostseeküsten-Radweg: Auf zwei Rädern von Flensburg bis Travemünde

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Ostseeküsten-Radweg
Auf zwei Rädern von Flensburg bis Travemünde

Der Ostseeküsten-Radweg ist einer der beliebtesten Radfernwege Norddeutschlands. Auf 438 Kilometern führt die Route quer durch Schleswig-Holstein an der Ostsee entlang, von der Flensburger Förde im Norden bis nach Travemünde vor den Toren Lübecks.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.09.2026
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Ostsee, Schleswig-Holstein
Foto: ostsee-schlesiwg-holstein.de / Oliver Franke

Der Ostseeküstenradweg

Im Mittelpunkt des Radangebots steht der Ostseeküstenradweg. Auf über 430 Kilometern verbindet er Hafenstädte, Seebäder und kleinere Küstenorte von der dänischen Grenze bis nach Travemünde. Die Strecke bietet auf ihren Etappen weite Blicke über die Ostsee, führt entlang von Steilküsten und Seebrücken und bietet vielfältige Gelegenheiten für Pausen am Wasser. Er eignet sich hervorragend für entspannte Tagesausflüge oder einen längeren Radurlaub.

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Kulinarische Empfehlung: Die Fischbrötchenstraße

Ein authentisches Ostsee-Erlebnis beinhaltet oft ein Fischbrötchen. Ein besonders genussvoller Anziehungspunkt ist die Fischbrötchenstraße, die sich entlang der Küste auf der Route des Ostseeküstenradwegs erstreckt. Hier reihen sich Buden, Imbisse und Restaurants aneinander, die das typisch norddeutsche Kultbrötchen in verschiedenen Variationen anbieten. Eine willkommene Pause, um regionale Spezialitäten mit Meerblick zu genießen.

Ostsee, Schleswig-Holstein
ostsee-schlesiwg-holstein.de / Oliver Franke

Das Binnenland entdecken: Die Holsteinische Schweiz

Für Radfahrende, die das Binnenland entdecken möchten, bietet sich die Holsteinische Schweiz an. Die rund 200 Kilometer lange Holsteinische Schweiz Radtour führt durch eine seenreiche Hügellandschaft mit Gutshöfen, Wäldern, Dörfern und Städtchen. Diese Region ist ideal für Reisende, die eher Ruhe suchen und abseits der Küste aktiv sein möchten.

Weitere Radtouren

Von "Geheimtipprouten" über "Ostsee-im-Blick-Touren" und "Weitblick-Touren" bis zu "Binnenland-Touren" finden sich unter ostsee-radfahren.de. Hier gibt es auch ServiceTipps und alles rund um das Thema Radfahren.

Ostsee, Schleswig-Holstein
ostsee-schlesiwg-holstein.de / Oliver Franke

Der Radflyer als Planungshilfe

Für eine erste, grobe Planung steht der Radflyer zum Ostseeküstenradweg zur Verfügung. Dieser enthält Informationen zu den einzelnen Regionen, Abstecher-Tipps (wie zur Fischbrötchenstraße) und Services. Integrierte QR-Codes leiten zu digitalen Routen, weiteren Tourempfehlungen und zusätzlichen Informationen weiter. Der Flyer kann online unter ostseeküsten-radweg.de

Radurlaub planen: 13 Radfernwege für zu Hause!

Radfahren im echten Norden ist Genuss und Entschleunigung pur. Genauso entspannt sollte auch die Urlaubsplanung sein: Jetzt die kostenlose Radkarte bestellen oder downloaden und den Radurlaub gemütlich bei einem Kaffee oder Tee planen! Unser Tipp: Die Radfernwege als Netz miteinander kombinieren und so die ganze Vielfalt des echten Nordens erleben!

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