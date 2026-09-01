Auf dem Landerlebnis: Radweg durchs Binnenland Schleswig-Holsteins

Der Ochsenweg zählt zu den bedeutendsten historischen Landwegen Norddeutschlands und bietet heute ein einzigartiges Radreiseerlebnis durch das Binnenland Schleswig-Holsteins. Bis ins 19. Jahrhundert diente der Ochsenweg als zentrale Landverbindung zwischen Dänemark und Norddeutschland und ganz Europa. Händler, Reisende und Viehtreiber aber auch ganze Heere nutzten ihn gleichermaßen. In Schleswig-Holstein ist vor allem die Zeit des Viehtriebes sehr bekannt. In Spitzenzeiten wurden bis zu 50.000 Ochsen entlang der Strecke von Viborg bis nach Wedel an dieElbe geführt, wo sich einer der wichtigsten Ochsenmärkte der Region befand. Heute hat sich der historische Handelsweg zu einem beliebten Radfernweg entwickelt, der abseits stark befahrener Straßen verläuft.

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Entlang der Strecke laden zahlreiche Bauernhofcafés, Gasthöfe und Direktvermarkter zu regionalen Spezialitäten und Erholungspausen ein. Zudem warten am Wegesrand spannende Ausflugsmöglichkeiten und es kann in zahlreichen Radlerunterkünften am Wegesrand übernachtet werden. Ergänzt wird das Angebot durch die spannende Ochsenweg-Geschichte rund um Landwirtschaft, historischem Ochsenweg und deutsch-dänischer Geschichte. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern begegnet die Geschichte auf Infotafeln, in Hörgeschichten aber auch in spannenden Video-Porträts. So eröffnet sich entlang der historischen Route eine Welt voller Geschichten, Traditionen und überraschender Einblicke.

Ochsenweg - Gley Rissom Thieme

Gemeinsam mit dem Vater-Tochter-Duo Freya und Tjark begeben sich Interessierte mit den Hörgeschichten am Ochsenweg auf einen eindrucksvollen Roadtrip mit dem Fahrrad quer durch das Land. Alternativ lässt sich der unterhaltsame Austausch der beiden auch bequem von zu Hause aus verfolgen. Freya und Tjark verbinden alle Geschichten und auch persönliche Familiengeschichten finden hier ihren Platz.

Ochsenweg - MOCANOX



Darüber hinaus öffnen entlang des Ochsenwegs landwirtschaftliche Betriebe ihre Hoftore und gewähren Freya und Tjark spannende Einblicke hinter die Kulissen des ländlichen Lebens. Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, die Vielfalt der regionalen Landwirtschaft hautnah zu erleben. Im Mittelpunkt dieser Video-Portraits stehen dabei die Menschen und Tiere, die mit ihrem täglichen Engagement den Betrieb am Laufen halten und die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein prägen. Eines steht fest: Die Geschichten sind authentisch, bodenständig und unverkennbar "landgemacht".

Eine Radtour auf dem Ochsenweg verbindet Bewegung in der Natur mit kulturellem Erleben und richtet sich sowohl an Aktivurlauber als auch an kulturinteressierte Gäste.