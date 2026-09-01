Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Ausrüstung
Klettern
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
Outdoorwissen
Touren
Horoskope
Deals
Zur Startseite
Touren

Auf dem Landerlebnis: Radweg durchs Binnenland Schleswig-Holsteins

Anzeige

Radfahren in Schleswig-Holstein
Ochsenweg – dein Landerlebnis-Radweg im Norden

Was den Ochsenweg so einzigartig und spannend macht? Na, das sind die Menschen mit ihren Geschichten und authentischen Einblicken, die Tiere, die ein Gefühl von Verbundenheit und Ruhe geben und natürlich die wunderschönen Landschaften. Kurz und knapp: Ein Radfernweg mit Charakter und Geschichten, der so unverwechselbar ist, wie sein Name selbst.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.09.2026
Als Favorit speichern
Schleswig Holstein
Foto: Ochsenweg - Gley Rissom Thieme

Der Ochsenweg zählt zu den bedeutendsten historischen Landwegen Norddeutschlands und bietet heute ein einzigartiges Radreiseerlebnis durch das Binnenland Schleswig-Holsteins. Bis ins 19. Jahrhundert diente der Ochsenweg als zentrale Landverbindung zwischen Dänemark und Norddeutschland und ganz Europa. Händler, Reisende und Viehtreiber aber auch ganze Heere nutzten ihn gleichermaßen. In Schleswig-Holstein ist vor allem die Zeit des Viehtriebes sehr bekannt. In Spitzenzeiten wurden bis zu 50.000 Ochsen entlang der Strecke von Viborg bis nach Wedel an dieElbe geführt, wo sich einer der wichtigsten Ochsenmärkte der Region befand. Heute hat sich der historische Handelsweg zu einem beliebten Radfernweg entwickelt, der abseits stark befahrener Straßen verläuft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Icon youtube

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Entlang der Strecke laden zahlreiche Bauernhofcafés, Gasthöfe und Direktvermarkter zu regionalen Spezialitäten und Erholungspausen ein. Zudem warten am Wegesrand spannende Ausflugsmöglichkeiten und es kann in zahlreichen Radlerunterkünften am Wegesrand übernachtet werden. Ergänzt wird das Angebot durch die spannende Ochsenweg-Geschichte rund um Landwirtschaft, historischem Ochsenweg und deutsch-dänischer Geschichte. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern begegnet die Geschichte auf Infotafeln, in Hörgeschichten aber auch in spannenden Video-Porträts. So eröffnet sich entlang der historischen Route eine Welt voller Geschichten, Traditionen und überraschender Einblicke.

Schleswig Holstein
Ochsenweg - Gley Rissom Thieme

Gemeinsam mit dem Vater-Tochter-Duo Freya und Tjark begeben sich Interessierte mit den Hörgeschichten am Ochsenweg auf einen eindrucksvollen Roadtrip mit dem Fahrrad quer durch das Land. Alternativ lässt sich der unterhaltsame Austausch der beiden auch bequem von zu Hause aus verfolgen. Freya und Tjark verbinden alle Geschichten und auch persönliche Familiengeschichten finden hier ihren Platz.

Schleswig Holstein
Ochsenweg - MOCANOX


Darüber hinaus öffnen entlang des Ochsenwegs landwirtschaftliche Betriebe ihre Hoftore und gewähren Freya und Tjark spannende Einblicke hinter die Kulissen des ländlichen Lebens. Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, die Vielfalt der regionalen Landwirtschaft hautnah zu erleben. Im Mittelpunkt dieser Video-Portraits stehen dabei die Menschen und Tiere, die mit ihrem täglichen Engagement den Betrieb am Laufen halten und die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein prägen. Eines steht fest: Die Geschichten sind authentisch, bodenständig und unverkennbar "landgemacht".

Eine Radtour auf dem Ochsenweg verbindet Bewegung in der Natur mit kulturellem Erleben und richtet sich sowohl an Aktivurlauber als auch an kulturinteressierte Gäste.

Wer Zeit sparen möchte, kann sich übrigens von den Pauschalangeboten inspirieren lassen. Egal ob sportlich-schnell oder gemütlich-genießend – der Ochsenweg ist genau der richtige Weg!

Das könnte Sie auch interessieren