Surfen, Tauchen, Bodyboarding und Kitesurfing Nachhaltiger Wassersport auf den Kanaren

Bodyboarding und Kitesurfing

Wer sich stattdessen für Bodyboarding und Kitesurfing interessiert, ist auf den Kanarischen Inseln ebenfalls genau richtig. Auch hier werden in aller Regelmäßigkeit Wettkämpfe von internationaler Bedeutung ausgetragen. Für die World Windsurfing & Kitesurfing Championship der Professional Windsurfing Association (PWA) kommen die besten Athleten unter anderem in Pozo Izquierdo auf Gran Canaria zusammen. Josep Pons ist einer der PWA World Cup Windsurfer und schwärmt von den Bedingungen auf den Kanaren: „Pozo Izquierda ist, zusammen mit Hawaii, aufgrund der Wellen und dem Wind eine der besten Windsurf-Hotspots weltweit. Hier es ist das ganze Jahr über möglich, ideal zu trainieren, was vor allem in Europa sonst absolut unvorstellbar wäre.“