Island: Reise- und Tourentipps Trekking im Land aus Feuer und Eis

Die viertägige Tour durch das südliche Hochland zwischen Landmannalaugar und Þórsmörk ist der mit Abstand bekannteste Trek Islands und – da sind sich die Experten einig – einer der schönsten der Welt. Dass er das Zeug zum Klassiker hat, war Erik schon bei seinem ersten Besuch klar. "Damals war das allerdings noch ein echter Wildnis-Trail. Ohne Karte und Kompass ging da gar nichts. Heute kann man ja fast mit dem Auto langfahren", sagt der Islandexperte – und weiß natürlich, dass er da ein wenig übertreibt.

Denn ohne Allradantrieb kommt man noch nicht mal zum Start. Anders als früher kann man die abenteuerliche Fahrt durch reißende Furten aber entspannt in einem der Offroad-Busse erleben, die mittlerweile viele ansonsten schwer erreichbare Ziele im Hochland ansteuern. Auch die Infrastruktur am Laugavegur hat sich verbessert: Holzpflöcke weisen nun den Weg durch die Wildnis, Hütten bieten einen Platz für die Nacht – falls man rechtzeitig gebucht hat. Denn jeden Sommer nehmen 6000 bis 8000 Wanderer den 54 Kilometer langen Wanderweg unter die Sohlen. Einsamkeit sucht man auf dem Laugavegur in der Saison also vergebens. Dafür findet man eine Vielfalt wie sonst nirgends in Island. "Es ist schon Wahnsinn, was man da auf engstem Raum alles sehen kann", sagt Erik und schwärmt von bunten Rhyolithbergen und heißen Quellen, tiefen Canyons und leuchtenden Gletschern, kargen Steinwüsten und grünen Birkenwäldern.

Auch die gute Erreichbarkeit von Reykjavik aus macht den Laugavegur zur ersten Wahl für Wanderer, die sich aus Zeitgründen auf die Highlights im Süden konzentrieren. Wie die meisten der mittlerweile rund 1,5 Millionen Besucher im Jahr – zehnmal so viel wie bei Eriks erster Islandreise. Dass es an Publikumsmagneten wie dem Wasserfall Gullfoss, dem Großen Geysir und dem Nationalpark Þingvellir in der Saison voll wird, sollte also niemanden verwundern. Doch abseits der vielbegangenen Wege ist Island vor allem eins: menschenleer.

Islands einsame Treks und Touren

Wer diese Einsamkeit spüren möchte und genug Zeit mitbringt, dem empfiehlt Erik, statt des Laugavegurs lieber verschiedene Touren durch weniger besuchte Regionen zu machen. Da wäre zum Beispiel der Kjalvegur im westlichen Hochland. Fast eben zieht die einfache Hüttentour in drei bis vier Tagen durch die ausgedehnte Geröll- und Lavawüste Kjölur. Sie folgt einem alten Pferdeweg, einst die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Süd und Nord. Doch nachdem in der Gegend Geächtete ihr Unwesen trieben, wurde die Strecke gemieden, im 18. Jahrhundert geriet sie in Vergessenheit.

Auch heute genießt man den Blick auf den nahen Langjökul-Gletscher und das Wüstenfeeling oft ganz alleine. An den bunt schillernden Sinterterrassen des Geothermalgebiets Hveravellir erleben Wanderer schließlich ein farbkräftiges Finale – und im heißen Naturbecken neben der Hütte ein überaus entspanntes. "Das ist einer der schönsten Hot Pots überhaupt", schwärmt Erik, "völlig egal, wenn man dort noch drei Stunden auf den Bus warten muss. Eine bessere Bushaltestelle gibt es nicht."

Am Wasser endet auch ein weiterer Trek, auf dem man erstaunlicherweise recht wenige Mitwanderer trifft. Der Jökulsárgljúfur im Nordosten lässt sich für nichtisländische Zungen zwar kaum aussprechen, aber ohne Schwierigkeiten in zwei Tagen gehen. Auf gut 30 Kilometern erschließt er einen Teil des nördlichen Vatnajökull-Nationalparks, übernachten darf man nur auf Zeltplätzen. Wie so oft in Island locken auch hier Superlative.

Sintflutartige Gletscherläufe haben nach der letzten Eiszeit ein bizarres Schluchtensystem in das Vulkangestein gewaschen. Der Hauptcanyon ist mit rund 25 Kilometern Länge, bis zu 500 Metern Breite und 120 Metern Tiefe die größte Erosionsschlucht des Landes. Hindurch fließt der Jökulsá á Fjöllum, der am zweiten Tag die Show übernimmt: Er stürzt Wasserfälle hinab, die am Dettifoss ihre donnernde Krönung erreichen. Seine Fallhöhe von 45 Metern und die ungeheure Wasserwucht machen ihn zum "Niagara Europas".

Weitere Top-Treks in Island:

1– Jökulsaargljuufur

31 Kilometer, 2 Tage, 490 Höhenmeter

Grandiose Landschaft und eine vergleichsweise geringe Anstrengung: Die Jökulsárgljúfur-Tour eignet sich auch für Einsteiger – wenn sie bereit sind, zwei Nächte im Zelt zu verbringen. Die gut markierte Tour führt vom Zeltplatz Ásbyrgi aus der "Hufeisenschlucht" heraus und folgt im weiteren Verlauf dem 25 Kilometer langen, bis zu 120 Meter tief eingeschnittenen Canyon Jökulsárgljúfur. Nach einer Übernachtung auf dem Zeltpatz in Vesturdalur (bis dahin zirka 4 h) leitet die zweite Etappe (6-7 h) mit atemberaubendem Schluchtenblick zum donnernden Dettifoss, dem mächtigsten Wasserfall Europas. Rück-/Weiterfahrt per Bus (Fahrplan unter sba.is).

2 – Öskjuvegur

92 Kilometer, 5 Tage, 875 Höhenmeter

Die abgeschiedene Lage, das unstete Wetter und das Fehlen von Trinkwasser macht die Durchquerung der Ódáðahraun-Wüste zu einem anspruchsvollen Unternehmen. Vom Start in Herðubreiðarlindir wandert man in 15 bis 20 Kilometer langen Etappen von Hütte zu Hütte, den Weg weisen Holzpflöcke und Steinmännchen. Am dritten Tag lohnt bei gutem Wetter die lange Variante über die Askja-Caldera (11-12 h). Ziel der Tour ist die Svartárkot-Farm mit Transportmöglichkeit zur nächsten Bushaltestelle.

Der Öskjuvegur durchquert die endlos wirkende Weite der Ódáðahraun-Wüste, zu den Blickfängen gehören Island schönster Tafelvulkan Herðubreið sowie die drei gewaltigen Askja-Vulkankessel. An windstillen Tagen hören Wanderer hier oft nichts außer dem Knirschen von Sand und Lava unter den Sohlen, doch weht ein Sturm, endet die Ruhe: Je nach Wetterlage fliegen dann mitunter Schneeflocken oder scharfkantige Bimssteinbrocken durch die Luft. Der Öskjuvegur ist ein Abenteuer, das Erfahrung und Durchhaltevermögen erfordert.

Ob man Island nun auf klassischen oder unbekannten, auf gemütlichen oder anstrengenden Pfaden kennenlernt: Wer das Inselwunder hoch im Norden einmal betreten hat, wird die Erinnerung ein Leben lang mit sich tragen – oder der Sehnsucht nachgeben, immer wieder zurückzukehren. So wie Erik Van de Perre.

Mattias Fredriksson Die Plätze in den Hütten am Laugavegur sind schnell weg, man sollte also lieber reservieren.

Tipps zur Planung eurer Reise:

Direktflüge nach Keflavík bieten mehrere Airlines, darunter Icelandair (icelandair.com, ab 300 Euro retour). Wer mit eigenem Auto kommt, nimmt die Fähre »Norröna« der Smyril Line (smyrilline.de) von Hirtshals (DK) nach Seyóisfjöróur. Preisbeispiel Hochsaison: 2 Personen mit Übernachtung in 2-Bett-Kabine + Pkw ab 1990 Euro retour. Die Überfahrt dauert zwei Tage. Herumkommen: Zum Laugavegur geht es von Reykjavík im Sommer täglich mit dem Bus, zum Beispiel von Reykjavík Excursions (re.is, »Iceland On Your Own Hiking Pass«, ca. 65 Euro), nach Skaftafell mit Strætó (straeto.is, nur So bis Fr). Einen Shuttledienst von Ásbyrgi zum Dettifoss bietet Nordic Natura (nordicnatura.is) – nur mit Reservierung! Zum Kjalvegur gelangt man in der Saison mit SBA-Noróurleió (sba.is), zur Askja von Reykjahlí› aus mit Mývatn Tours (myvatntours.is).

Die meisten Wege sind mit Pflöcken markiert, manche (auch) mit Steinmännern (Kjalvegur). Im Nationalpark Vatnajökull gibt die Farbe Aufschluss über den Schwierigkeitsgrad (blau = leicht, rot = mittel, schwarz = schwer). Karten & Literatur: Empfehlenswert sind Wanderkarten im Maßstab 1:100 000 von Mál og Menning, 19,95 Euro (Bezug zum Beispiel über geobuchhandlung.de). Detaillierte Beschreibungen von Laugavegur, Kjalvegur und Askja bietet der Trekkingführer »Island: Trekking-Klassiker« von Erik Van de Perre (Conrad Stein Verlag, 2019, 16,90 Euro). Die Touren zum Kristínartindar und zum Dettifoss/Hafragilsfoss findet man im Wanderführer »Outdoor Regional Island« von Erik Van de Perre (Conrad Stein Verlag, 2017, 12,90 Euro).

Empfehlenswerte Unterkünfte auf Island

Die gemütlichen Apartments von Reykjavik4you liegen im Herzen der Stadt und sind mit Küche, DVD-Player und WiFi ausgestattet. Mehrere Wohnungen stehen zur Wahl, das 3-Zimmer-Apartment für bis zu 5 Personen kostet z. B. ab 371 Euro/ Nacht. reykjavik4you.com Am Mývatn-See: Das familiär geführte Skútustaðir Guesthouse gehört zu einem Bauernhaus in herrlicher Lage am Südufer des Sees. Mehrere Zimmeroptionen, darunter ein großes Cottage mit zwei DZ für 365 Euro/Nacht in der Hauptsaison. Frühstück mit selbstgemachtem Brot und Räucherforelle inklusive. skutustadir.is

Islands zirka 130 Zeltplätze öffnen meist nur zur Hauptsaison. Viele davon listen camping.is und campingkarte.is auf. Auch private Gasthäuser und Bauernhöfe bieten häufig Zeltmöglichkeiten an. Wildes Campen ist offiziell verboten, wird abseits der Nationalparks und Naturschutzgebiete aber oft geduldet. Der Campingplatz Skaftafell bietet Duschen und Waschmaschinen. Preis: ca. 11 Euro pro Person. vjp.is Hütten: Die Wandervereine Ferðafélag Íslands und Útivist unterhalten insgesamt 45 einfache Hütten für Selbstversorger. Wer in der Hochsaison in beliebten Gebieten übernachten möchte, sollte sehr frühzeitig buchen. fis.is und utivist.is – am Laugavegur und Kjalvegur betreibt Feróafélag Íslands (fi.is) Wanderhütten mit unterschiedlichem Komfort. Unbedingt reservieren! Eine Hüttenübernachtung kostet 38 bis 60 Euro pro Nacht. Bei den Hütten kann auch gezeltet werden. In Hveravellir (Kjalvegur) gibt es eine privat geführte Hütte mit Zeltplatz und Hot Pot (hveravellir.is), in Dreki (Askja) zwei Hütten von Feróafélag Akureyrar (ffa.is).

Restaurant-Tipps & Einkehrmöglichkeiten

Das Restaurant Messinn in Reykjavik ist ein Mekka für Meeresfrüchte-Fans: Hervorragende, mit regionalem Touch kreierte Gerichte gibt es zu fairen Preisen, für Atmosphäre sorgt die maritime Ausstattung. Unbedingt reservieren. messin.com Essen mit Sicht: Im urigen Café Fjöruhúsið im Westküstenörtchen Hellnar genießt man Kuchen, Waffeln, Quiches oder Fischsuppe bei einem traumhaften Ausblick von der Terrasse – der perfekte Rastplatz bei einer Wanderung hoch über dem Nordatlantik.

Video: 10 Fakten über Island