Die schönste Burg im Burgenland: Auf dem Eulenweg zur Forchtenstein

Auf einem steilen Dolomitfelsen am Rand des Rosaliengebirges thront seit Beginn des 14. Jahrhunderts eines der schönsten Wahrzeichen des nördlichen Burgenlands: die mächtige . Schon von weitem grüßen die trutzigen Mauern und Wehrtürme, die sich majestätisch über dem sanften Hügelland erheben – ein Anblick, der dich unweigerlich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt.

Wanderer, die sie im Rahmen einer ausgedehnten Rundtour durch den Naturpark Rosalia-Kogelberg besuchen möchten, nehmen sich etwa den Eulenweg vor (3-4 Tage, 87 km, 1290 Hm). Diese mehrtägige Streckenwanderung verbindet Kultur und Natur auf einzigartige Weise und gehört zu den landschaftlich reizvollsten Touren im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und dem Burgenland.

Flexible Planung dank guter Infrastruktur Als Startpunkt bieten sich gleich fünf Bahnhöfe an, zum Beispiel der von Bad Sauersbrunn, ideal für alle, die umweltbewusst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten. Da die Strecke alle zwölf Naturparkgemeinden verknüpft, lassen sich die Etappen flexibel planen.

Naturvielfalt zwischen Weinberg und Wald Es lockt eine abwechslungsreiche Landschaft aus Streuobstwiesen, Rebengärten und Kastanienhainen, die besonders im Frühjahr während der Blüte und im Herbst zur Erntezeit ihre volle Pracht entfaltet. Die Region ist geprägt von dieser typisch pannonischen Mischung aus mediterranem Flair und alpiner Vorgebirgslandschaft.