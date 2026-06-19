Die Hauptstadt der Alpen

Arzler Alm Mountainbike/Enduro/Trail

Einer der schnellen Klassiker direkt aus der Stadt: Die leichte Mountainbike-Tour bis zur Arzler Alm bietet Einsteiger-Optionen und gleichzeitig eine beliebte Enduro-Tour mit Singletrail-Option: Start beim Parkplatz Nordkettenbahn, der MTB-Beschilderung zur Arzler Alm zunächst auf Teerstraße, später auf Schotterstraße folgen. Der Weg strengt nur mäßig an, mit kurzen Steilstücken bis zum Einstieg Arzler Alm Singletrail. Kurz danach wartet schon die Hütte. Wieder ins Tal geht es entweder rasant über den gutmütigen Singletrail oder zurück auf den Schotterwegen. 280 Hm, 6 km, ca. 1,5 h (Aufstieg).

Nordkette-Almenrunde Mountainbike

Wer etwas mehr Zeit hat, kann im vielfältigen Wegenetz der Nordkette gleich ein paar Almen am Stück abklappern: von der Hungerburg zunächst zur Umbrüggler, weiter zur Arzler und schließlich noch zur Rumer Alm. Von dort zurück zum Start rollen. 880 Hm, 20 km, 2,5 h.

Mutterer Drei-Almen-Runde Mountainbike

Auch südlich von Innsbruck kann man prächtig pedalieren – etwa im Wander- und Bikegebiet Mutterer Alm unterhalb der Kalkkögel. Die Rundtour ab Mutters verbindet die Mutterer, Raitiser (nicht bewirtschaftet) und Kreither Alm. Technisch leicht auf breiten Forstwegen, erfordert der stete Anstieg zur Mutterer Alm etwas Kondition. Zur guten Küche kommen schöne Aussichten ins Stubaital und zum Patscherkofel. 1000 Hm, 21 km, 5 h.

Seefeld-Runde Mountainbike

Zum Biken empfiehlt sich auch das benachbarte Seefelder Plateau: Rund 30 Auto- oder S-Bahn-Minuten nordwestlich von Innsbruck führt eine abwechslungsreiche Mountainbike-Tour ab Seefeld ins grüne Leutaschtal hinein. Die 1000 Höhenmeter starke Tour über den Wildmoossee und Möserer See, den Brunskopf und Katzenkopf (der übrigens auch einen Bikepark beheimatet) bietet landschaftliche Highlights und lässt durchaus die ein oder andere Schweißperle entstehen. Infos: seefeld.com/de/biken

Sprünge, Adrenalin und Spaß Enduro/Downhill

In Mutters befindet sich der von Innsbruck aus nächstgelegene Bikepark. Er bietet abwechslungsreiche Trails und Jumplines, garniert mit einzigartigen Ausblicken auf die Stadt und die Bergkulisse ringsum. Unter den neun Strecken

ist für alle Level etwas dabei, und für Einsteiger gibt es den neuen Rookie Park, der sich perfekt eignet, um die eigenen Skills zu trainieren und die Angst zu überwinden. Infos: muttereralm.at/bikepark