Das Dach Europas erhebt sich zwischen Schwarzem Meer und Kaspischer See: der Elbrus. Sein vergletscherter Doppelgipfel besteht aus zwei erloschenen Vulkanen. Auf dem Sattel dazwischen kann es durch die Nähe zum Meer zu heftigen Stürmen kommen. Der höchste Punkt liegt am Westkrater auf 5.642 Metern. Über 70 Gletscher fließen an den Flanken ins Tal. Dadurch führen die Aufstiege oft über 30 bis 35 Grad steile Gletscherhänge. Ausgangsort ist das russische Terskol nahe der georgischen Grenze. Gipfelbesteiger sollten die Sauerstoffknappheit nicht unterschätzen, ebenso wie die Menge an Trinkwasser – fünf bis sechs Liter täglich gelten als ausreichend und damit doppelt so viel wie normal. Mittlerweile kommen jährlich 70.000 Kraxler oben an. 1874 waren es bei der Erstbesteigung gerade einmal vier Personen.

Schwierigkeit: mittelschwer

Optimale Wanderzeit: Mai bis August

Anbieter: u.a. www.oase-alpin.de, www.kobler-partner.ch