Bett unter Bäumen Übernachten im Baumhaus

Ihr sucht einen außergewöhnlichen Platz zum Schlafen und am besten mitten im Wald? Dann eignen sich hervorragend die Baumhäuser im Schwarzwald...

Drei Meter über dem Waldboden mit freier Sicht nach draußen übernachten – dafür stehen die hängenden Baumhäuser bei Bad Herrenalb und Bad Teinach im Nordschwarzwald. Ein neues entsteht derzeit in Altensteig, weitere sind in Hallwangen und an der Nagoldtalsperre geplant. Infos & Buchung unter baumhaustechnik.de

Die Baumhäuser Bad Herrenalb "Talwiese" und Bad Teinach "Höhenluft"

In drei Metern Höhe und mitten im Wald hängen die Baumhaus in Bad Herrenalb und Bad Teinach. Geeignet sind die luftigen Schlafplatz für sechs bis acht Personen. Isomatte und Schlafsack sollte man mitbringen. Über einen Zugangscode, der Besucher einen Tag vor Anreise zugeschickt wird, öffnet man die Schiebelucke bzw. Klappluke, die sich direkt über der Leiter befindet. Auf ein leichtes hin und her Schwingen des Baumhauses und der Leiter sollte man sich vorab einstimmen. Der Preis liegt bei 89 Euro pro Nacht. Zur einfachen Ausstattung der Baumhäuser gehören ein LED-Licht, eine Handy-Ladestation, eine Komposttoilette, ein Brauchwasserbrunnen und Bach. Heizung oder gar Dusche sind nicht vorhanden.

Baumhaustechnik Die Baumhäuser dienen als Erholungs- oder Schlafplatz mitten im Wald.

Baumhäuser mitbauen

Unter der Leitung des Bundes für Baumhaustechniker – Bildung, Forschung, Natur, Sport und Jugend e.V – kann man außerdem Teil des Ganzen werden und Baumhäuser mitbauen. Mit einem modularen Bausatz entsteht gemeinsam mit Bürgern, Jugendlichen, Familien, Vereinen oder Firmen vor Ort ein weiterer Schlafplatz im Wald. Im Mittelpunkt stehen Teamförderung und Naturerlebnisse. In 5-10 Tagen entsteht ein Baumhaus mit bis zu 10 Personen. Die Gruppe, die das Baumhaus baut, kann dieses für eigene Zwecke nutzen und Naturschutzprojekte oder Gruppenstunden machen.

