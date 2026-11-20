Nach dem Lauf ist vor dem Recovery. Deine Regeneration entscheidet darüber, wie schnell du wieder zur nächsten Einheit bereit bist und wie nachhaltig deine Trainingsreize wirken. Die gute Nachricht? Dafür musst du kein ekliges Gesöff zu dir nehmen, sondern kannst beherzt ein kühles Blondes trinken.

Genau hier setzt Kamo an. Das Konzept ist eigentlich bestechend einfach: echte Biere, speziell für Sportler entwickelt, alkoholfrei, ohne Zucker, ohne Süßstoffe. Stattdessen gebraut mit Fokus auf das, was dein Körper nach der Belastung wirklich braucht – Elektrolyte, Magnesium oder Protein. Und das Beste: Es schmeckt nach echtem Bier, nicht nach einer medizinischen Notwendigkeit.

Drei Sorten für drei Recovery-Szenarien Wenn du bisher die alkoholfreien Standardsorten im Supermarkt gemieden hast, weil sie dir zu süßlich oder einfach unspannend vorkamen, solltest du Kamo eine Chance geben.

Die Philosophie von Kamo ist pragmatisch: Recovery und Muskelaufbau sollen Spaß machen, nicht zur Pflicht werden. Deshalb gibt es nicht ein Universal-Getränk, sondern drei spezialisierte Sorten, die auf unterschiedliche Trainingssituationen zugeschnitten sind.

Kamo Das Starter-Set von Kamo mit je 3 von jeder Sorte, kostet 26€.

Kamo 45 – Dein Post-Workout-Partner Nach einem intensiven Run oder einer langen Ausfahrt brauchst du in erster Linie zwei Dinge: Flüssigkeit und Elektrolyte, um das auszugleichen, was du beim Schwitzen verloren hast. Hier kommt Kamo 45 ins Spiel.

Die 330ml Dose beinhaltet 425mg Elektrolyte – eine durchdachte Mischung aus Natrium (141mg), Kalium (189mg) und Calcium (81mg). Diese Kombination ist kein Zufall: Natrium hilft deinem Körper, die Flüssigkeit zu speichern, Kalium unterstützt die Muskelkontraktion und Calcium trägt zur Knochenstabilität bei.

Geschmacklich präsentiert sich Kamo 45 als erfrischendes, fruchtiges Pale Ale. Das bedeutet: Du bekommst den charaktervollen, aber nicht überwältigenden Hopfengeschmack eines klassischen Pale Ales, kombiniert mit fruchtigen Noten, die nach einem Lauf genau richtig erfrischend wirken.

Das ist drin

Elektrolyte (gesamt): 425 mg

Natrium: 141 mg

Kalium: 189 mg

Calcium: 81 mg

Alkohol: 0,4 %

Zucker: 0 g (kein zugesetzter Zucker)

Süßstoff: keine

Kamo MG – Dein Abendritual

Nach dem Training ist nicht nur die unmittelbare Erholung wichtig, sondern auch in den Nächten danach. Denn während du schläfst, passiert die eigentliche Regeneration und Anpassung. Ein guter Schlaf ist für Sportler mindestens genauso wichtig wie die Trainingseinheit selbst.

Nach einem anstrengenden Tag kann dein Nervensystem durchaus angespannt sein – Magnesium hilft dabei, wieder zur Ruhe zu kommen. Kamo hat dafür das KAMO MG entwickelt. Ein fruchtiges, herbales IPA mit einem bewussten Fokus auf Magnesium. Der Mineralstoff ist wichtig für die Muskelentspannung und bekannt dafür, beim Einschlafen zu helfen.

Das Geschmacksprofil unterscheidet sich deutlich vom 45er: Der IPA-Charakter bringt mehr Hopfen-Bitternote mit sich, kombiniert mit fruchtigen und kräutrigen Elementen. Es ist ein Bier mit mehr Charakter, das du wirklich genießen kannst – nicht nur eine Pille im flüssigen Format.

Kamo PRO – Der Muskelaufbau-Fokus Wenn du Krafttraining im Programm hast oder Running mit gezieltem Kraft-Workout kombinierst, steht eine andere Recovery-Anforderung im Fokus: Muskelaufbau und Muskelschutz. Hier reichen Elektrolyte nicht – dein Körper benötigt nach der Belastung Aminosäuren.

Kamo PRO packt 10g hochwertiges Molkenprotein in jede Dose. Die Qualität liegt dabei auf hochwertigem Molkenprotein – das ist schnell verfügbar und hat ein vollständiges Aminosäureprofil. Geschmacklich ist Kamo PRO eher wie ein Radler – also Lager mit Zitrusnote.

Kamo ist ein junges bayerisches Startup und wird ausschließlich über die offizielle Website vertrieben – das Kamo MG und die Kamo45 Dose kosten 2,74€, das Kamo Pro 2,99€ pro Flasche.