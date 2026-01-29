Gesunder Rücken mit Blackroll: Effektives Ganzkörpertraining für zu Hause

Rückenschmerzen gelten in Deutschland längst als Volkskrankheit Nummer 1. Langes Sitzen im Büro, im Auto oder auf dem Sofa wirkt sich negativ auf Haltung, Muskulatur und Beweglichkeit aus – Fachleute vergleichen das Sitzen mit dem "neuen Rauchen", weil es so viele gesundheitliche Risiken birgt.

Auch wer draußen aktiv ist, braucht eine starke Körpermitte, ob beim Wandern, auf Skitouren oder beim Campen. Der neue Onlinekurs von Blackroll setzt genau dort an: Mit einem ganzheitlichen Trainingsprogramm zur Kräftigung, Mobilisation und Haltungsschulung – kompakt verpackt in acht Wochen, ohne Zeitdruck und bequem von zu Hause aus. Wer aktiv etwas dagegen tun will, findet mit dem Online‑Präventionskurs "Ganzkörperkräftigung für einen gesunden Rücken" von Blackroll eine flexible und effektive Lösung – und profitiert dabei von einer Erstattung durch gesetzliche Krankenkassen.

Top-Experten begleiten dich Der Kurs wird von Magdalena Neuner, Olympiasiegerin und Bestseller‑Sportlerin, sowie Stefan Schneider, Blackroll Master Trainer und ehemaliger Leistungssportler, präsentiert. Gemeinsam bringen sie dir nicht nur Übungen bei, sondern vermitteln auch Wissen zur Rückengesundheit, Haltung und Alltagsbewegung – fundiert, motivierend und alltagsnah.

Warum sich dieser Kurs für dich lohnt ✔ Krankenkasse übernimmt die Kosten (99 Euro): Der Kurs ist nach § 20 SGB V zertifiziert und somit in der Regel zu 70 – 100 % erstattungsfähig. Nach erfolgreicher Teilnahme erhältst du eine Teilnahmebestätigung, die du einfach bei deiner Versicherung einreichst.



✔ 8 informative Online‑Trainings à ca. 48 Minuten: Über acht Wochen begleitet dich das Programm mit sorgfältig aufgebauten Einheiten – ideal für den Alltag zu Hause.



✔ Effektive Übungen für daheim: Du brauchst kein Fitnessstudio: Viele Übungen funktionieren auch ohne Equipment oder mit einfachen Haushaltsgegenständen.



✔ Zeitlich flexibel ohne Startdatum: Kein fester Kursbeginn – du entscheidest, wann du startest und in welchem Tempo du trainierst.



✔ Kursinhalte jederzeit abrufbar: Alle Videos und Zusatzmaterialien stehen dir online zeitlich unbegrenzt zur Verfügung – ideal zum Nacharbeiten oder Wiederholen.



✔ Direkter Experten‑Support: Du hast die Möglichkeit, Fragen an das Kurs‑Team zu stellen und bekommst fachkundige Antworten.

Ablauf der Einheiten Die Übungen sind wirklich für jeden, egal welches Fitnesslevel. Ich bin zwar nach den 8 Einheiten immer noch etwas hüftsteif, aber fühle mich deutlich gesünder und aktiver. Ganz so beweglich wie Stephan und Magadalena bin ich noch lange nicht, seht selbst.

Die Struktur ist immer gleich:

Wissensimpuls : Welcher Part im Körper ist heute dran. Für was ist er zuständig und wie spüren wir ihn im Alltag.

: Welcher Part im Körper ist heute dran. Für was ist er zuständig und wie spüren wir ihn im Alltag. Selbstcheck : Wie ist der aktuelle Stand der Körperregion, wie bewglich bzw. steif.

: Wie ist der aktuelle Stand der Körperregion, wie bewglich bzw. steif. Warm-Up : 8 Übungen 45 Sekunden Belastung / 15 Sekunden Pause

: 8 Übungen 45 Sekunden Belastung / 15 Sekunden Pause Hauptteil : 10 Übungen zwei Runden; auch hier 45 Sekunden Belastung / 15 Sekunden Pause

: 10 Übungen zwei Runden; auch hier 45 Sekunden Belastung / 15 Sekunden Pause Cool Down : Dehnübungen und Massage via Faszienball

: Dehnübungen und Massage via Faszienball Post-Screening: Wie fühlt sich der Körper nach der Einheit an und vor allem die beanspruchte Körperregion Was ihr für die Übungen braucht

Trainingsmatte

Widerstandsband (gibt es gratis zum Kurs!)

(gibt es gratis zum Kurs!) Faszienball (alternativ geht das auch mit einem Tennis- oder Golfball) Im Anschluss gibt es ein kleines Quiz bestehend aus drei Fragen. Außerdem eine Hausaufgabe, eine Übung aus der Einheit, die du bis zur nächsten Woche in deine tägliche Routine einbauen sollst (z.B. "Good Mornings" nach dem Aufstehen).

Mit dem Beginn der nächsten Trainingseinheit ist die vorherige damit erfolgreich abgeschlossen. Der Kurs ist auf 8 Wochen ausgelegt, man kann aber auch die Einheiten direkt hintereinander absolvieren oder man teilt ihn sich über einen längeren Zeitraum auf.

PS: ich weiß, meine Standwaage ist mangelhaft.