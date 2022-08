Hilfreiche Tools für Unterwegs Die besten Outdoor-Gadgets

Was für nützliche Outdoor Gadgets gibt es?

Nützliche Outdoor Gadgets gibt es viele, darunter praktische Taschen zum Verstauen seiner Habseligkeiten wie der SPIbelt Hüftgurt, der Base Camp Duffel von The North Face oder die Fidlock Hermetic Dry Bag Schutzhülle, die vor Nässe schützt. Ebenfalls wichtig auf Outdoor-Tour sind Themen wie Akku und Beleuchtung. Dafür eignen sich LED-Leuchten wie die Gear Aid FLUX oder Powerbanks, beispielsweiße von Xlayer in der Colour Line. Für Radfahrer ist ein Helm Pflicht und damit ein essentielles Outdoor Gadgets. Empfehlen können wir hier Fahrradhelme mit dem MIPS Gleitsystem. Erstreckt sich eine Radtour über mehrere Tage sind zudem Lastenanhänger wie der Burley Coho XC ein hilfreiches Gadget. Ebenso wie der Helinox Chair One Home Campingstuhl der für den gewissen Komfort auf Tour sorgt. Fast schon kein Gadget mehr sondern ein Must-Have ist eine Sonnencreme (auch im Winter), beispielweiße die mawaii AllWeather-Creme.

Unsere 23 Outdoor Gadget-Favoriten in der Übersicht

1 Hersteller Jetboil Teleskop-Besteckset Praktisch: Das Jetboil-Teleskop-Besteckset lässt sich zusammenschieben und so auch in kleinen Ultraleichttöpfen transportieren. Ausgezogen ist es lang genug, um direkt aus Fertigsuppen-Tüten zu löffeln. Es beinhaltet Pfannenwender (19 g), Löffel (13 g) und Gabel (12 g). Kosten: um 14 Euro - hier auf Amazon kaufen

2 Hersteller Dicht- und Reparaturband: McNett Tenacious Tape Die Isomatte hat ein Loch? Die Regenjacke einen Riss? Das Zelt leckt? Mit dem McNett Tenacious Tape flicken Sie alles – außer silikonbeschichtete Gewebe. Das extrem haftstarke Klebeband ist transparent, hinterlässt nach dem Entfernen keine Spuren und kommt in einer feuerzeuggroßen Dose. Kosten: um 14 Euro - hier auf Amazon kaufen

3 Victor Cardoner / Moment via GettyImages Getrocknete Chilis Wer schon mal tagelang Tütensuppen gelöffelt hat, kann sich eine Tour ohne getrocknete Chilies nicht mehr vorstellen. Sie peppen jede noch so fade Mahlzeit auf, machen bei richtiger Dosierung wach und schön warm und lassen auch das Essen nicht kalt werden. Hier auf Amazon kaufen

4 Hersteller Multifunktionstool: Leatherman Wave Das Leatherman Wave ist das meistverkaufte Tool der Marke – zu Recht. Es liegt satt und ohne störende Kanten in der Hand und besitzt alle Grundfunktionen, dazu eine diamantenbesetzte Feile, Schere, Bithalter, Abisolierklinge und Hartdrahtschneider. Kosten: um 60 Euro - hier auf Amazon kaufen

5 Hersteller Stirnlampe: Petzl E+Lite Die Petzl E+lite ist kaum größer als eine 2-Euro-Münze und wiegt nur 27 Gramm! Ideal ist sie als Notfallstirnlampe zum Immer-Dabeihaben. Sie leuchtet weiß oder rot bis zu 19 Meter weit und funktioniert auch noch bei Temperaturen unter minus 20 Grad. Preis: um 25 Euro - hier auf Amazon kaufen

6 Hersteller Schirm: Göbel Light Trek Automatic Outdoor-Fotografen und eingefleischte Campingfreunde schwören auf ihn – und immer mehr Wanderer gehen nicht mehr ohne. Die Rede ist vom Göbel Light Trek Automatic. Der leichte (320 g) Schirm lässt sich klein zusammenschieben (30 cm) und widersteht auch heftigen Windböen. Preis: um 45 Euro - hier auf Amazon kaufen

7 Hersteller Hüttenschuhe: Falke Cosyshoes Nach einem anstrengenden Wandertag genau richtig: die aus weicher, warmer Schurwolle gefertigten Hüttenschuhe Falke Cosyshoes. Sie sitzen bequem und bieten mit ihren Gumminoppen guten Grip auf Stein- und Holzböden. Gewicht: 150 Gramm/ Paar (Gr. 40), Preis: ab ca. 20 Euro - hier auf Amazon für Damen / Herren / Kinder kaufen

8 Hersteller Isomatte: Exped Multimat Duo Die Exped Multimat Duo (2 x 1 m,310 g) sorgt im Zelt für zusätzliche Isolierung und schließt die Kältebrücke zwischen zwei Isomatten. Draußen dient sie als Picknickdecke, schützt vor Steinen und lässt sich, doppelt genommen, als Reservematte einsetzen. Preis: um 50 Euro - hier im Partnershop kaufen

9 Hersteller Hocker: Jembe Seat Kit für Therm-a-Rest-Matten Die ultraleichten Neoair-Isomatten von Therm-a-Rest sind zu empfindlich, um sie vors Zelt zu legen. Doch eingerollt in das Jembe Seat Kit vom selben Hersteller wird aus ihnen ein dicker, robuster Hocker. Eine Polsterung am Boden schützt vor Schäden. Preis: um 10 Euro - hier auf Amazon kaufen

10 Hersteller Kissen: Cocoon Air Core Pillow Ultralight 115 Gramm wiegt das Cocoon Air Core Pillow Ultralight. Das klein verpackbare Kissen hebt den Schlafkomfort auf ein neues Niveau, verhindert Nackenverspannungen und fühlt sich samtweich an. Es ist mit Kunstfasern gefüllt und wird bis zur gewünschten Härte aufgeblasen. Preis: um 30 Euro - hier auf Amazon kaufen

11 Hersteller Fernglas: Eschenbach Microlux Mit einem Fernglas sieht man mehr: Tiere, die Hütte für die Nacht, Plätze fürs Zelt und den Wegverlauf. Die meisten Gläser sind für Touren jedoch viel zu voluminös und schwer. Das Eschenbach Microlux 6x18 (um 105 Euro, 47 g) passt zusammengeschoben in die Hosentasche. Hier auf Amazon kaufen

12 Hersteller Notizbuch: Rite in the Rain Field Flex Mit dem Notizbuch Rite in the Rain Field Flex gehen Ihre Reisenotizen selbst im Gewitterregen nicht flöten. Das kleine Büchlein ist wasserfest und witterungsbeständig. Wichtig: Blei-oder wasserfesten Stift benutzen! Preis: um 11 Euro - hier auf Amazon kaufen

13 Hersteller Kaffemaschine: Handpresso Hybrid Ein richtig guter Espresso auf Tour? Die Handpresso Hybrid lässt aus dem Traum vieler Kaffeefans Wirklichkeit werden. Alles, was sie dazu braucht, sind ESE-Pads oder Kaffeepulver, heißes Wasser und etwas Kraft zum Pumpen. Gewicht: 480 Gramm, Preis: ab ca. 100 Euro - hier auf Amazon kaufen

14 Hersteller GSI Javagrind-Kaffeemühle Okay, vielleicht nicht das Richtige für Leichtgewichtstouren, aber fürs Camp eine echte Bereicherung: Die GSI Javagrind-Kaffeemühle. Ihre abgestufte Unterseite passt auf fast jede Kanne, ihr Keramikmahlwerk lässt sich einstellen und die Kurbel zum Transport umklappen – 200 Gramm, um 45 Euro - hier im Partnershop kaufen

15 ABUS MIPS Fahrradhelm Mit einem Kopfschutz fühlt man sich auf dem Rad einfach sicherer – besonders wenn der Fahrradhelm mit dem Aufprallschutzsystem von MIPS ausgestattet ist. Bei MIPS (Multi Directional Impact Protection System) handelt es sich um ein Gleitsystem, das dazu dient, sich innerhalb des Helmes in alle Richtungen zu drehen. Es soll den Aufprall im Falle eines Sturzes abmildern und dadurch die Energiemenge, die auf Kopf und Gehirn übertragen wird. Das MIPS-System gibt es unter anderem in Fahrradhelmen von Bollé, Abus, Giro, Oakley und Sweet Protection. Z.B. ABUS Stadthelm Pedelec 2.0 MIPS für um 150 Euro - hier auf Amazon kaufen

16 SPIbelt SPIbelt Hüftgurt Schlüssel, Handy, Geld, Mundschutzmaske – alles sicher und bequem verstaut. Das elastische Material des SPIbelt soll für hohen Tragekomfort sorgen und den Hüftgurt zum Must-Have machen – egal, ob beim Sport, auf Reisen oder im Alltag. Preis: um 30 Euro - hier auf Amazon kaufen

17 Gear Aid XLayer Powerbank Colour Line Die kompakten Powerbanks aus der Colour Line von XLayer sind in 7 verschiedenen Farben erhältlich. Die 4.000 mAh starken Zusatz-Akkus sollen alle gängigen Smartphones und Tablets bis zu zwei Mal vollständig aufladen können. Mit nur 106 Gramm sind die kleinen Kraftpakete ideal für unterwegs. Praktisch: Die integrierte Taschenlampe hilft bei der Suche im Dunkeln. Maße: 106x60x13 mm. Ein USB- auf Micro-USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Die Powerbank gibt es auch noch als kleinere Version mit 2600 mAh. Kosten: um 10 Euro. Die 4.000 mAh-Version hier auf Amazon kaufen; die 2600mAh-Version hier

18 Gear Aid Gear Aid FLUX Akku & Beleuchtung Die FLUX ist USB-Akku-LED-Leuchte und tragbares Netzteil zugleich. Wenn die Tage kürzer werden, verwandelt sie sich schnell in eine Außenlichtquelle. Der 20.800 mAh starke Li-Ionen-Akku lädt Telefone und andere Geräte mit 1,5-Ampere via USB-Anschluss auf. Mit drei Farbtemperaturen und zehn Helligkeitseinstellungen bringt die neue Gear Aid Flux Licht ins Dunkel. Um 144 Euro - hier auf Amazon kaufen

19 Burley Burley Coho XC Fahrradanhänger Gerade bei mehrtägigen Radtouren, ist ein Lastenanhänger wie Burleys Coho XC ein äußerst hilfreicher Begleiter. Mit 70 Litern bzw. 32 kg Ladekapazität bietet der wendige Single-Wheel-Trailer viel Stauraum und schreckt dank Federung und Offroad-Reifen auch nicht vor Waldpfaden zurück. Die als Zubehör erhältlichen Taschen sind nässe- und schmutzresistent. Preis: um 500 Euro - hier auf Amazon kaufen Wir haben den Burley intensiv getestet: Die Ergebnisse lest ihr hier.

20 Helinox Helinox Chair One Home Campingstuhl Ideal für das bequeme Päuschen auf Tour oder den Campingplatz: Der gemütliche Chair One Home von Helinox. Dank seinem äußerst geringem Gewicht von 980 Gramm, kleinem Packmaß (ca. 35 x 12 cm) und praktischen Transportbeutel ist der faltbare Stuhl ein idealer Outdoor-Begleiter. In der Home-Edition mit extra weichem, aber zugleich robustem Stoff und cleanem Design in angesagten Farben macht der Chair One auch Zuhause eine stylische Figur. Preis: um 110 Euro - hier auf Amazon kaufen

21 The North Face The North Face BASE CAMP DUFFEL Reisetasche​ Die The North Face Base Camp Duffel ist schon seit 1986 Kult – und das aus gutem Grund. Das wasserabweisende Ballistic-Nylon-Material macht die Reisetasche unglaublich robust und strapazierfähig. Ob praktisch in der Hand oder als Rucksack, die beiden gepolsterten Griffe und die abnehmbaren und verstellbaren, ergonomischen Schulterträger schaffen vielseitige Tragemöglichkeiten. Top: Das separate Reißverschlussfach für nasse und schmutzige Kleidung. Preis: um 130 Euro - hier im Partnershop kaufen

22 Fidlock Fidlock Hermetic Dry Bag Schutzhülle Wird man z. B. in den Bergen von einem Schauer überrascht, schaffen die Hermetic dry bags von Fidlock Abhilfe: Sie sollen dank selbstschließendem Magnetverschluss Handy, Schlüssel & Co. zuverlässig vor Nässe schützen. Das Beste daran: In der transparenten, wasser-und sanddichten Tasche sind elektrische Geräte voll funktionsfähig, so gelingt die Routenplanung o.ä. trotz Regen. Preis: um 40 Euro - hier auf Amazon kaufen

23 Mawaii Sonnencreme: Mawaii AllWeather Creme Sonne, Wind oder Regen – die AllWeather Creme von Mawaii SunCare mit Lichtschutzfaktor 30 und feuchtigkeitsspendenden Substanzen pflegt und schützt die Haut bei jedem Wetter. Die Sonnencreme soll schnell einziehen, ist wasser-und schweißfest und versorgt die Haut mit wertvollen Vitaminen. Ideal für alle Outdooraktivitäten. Kosten: um 21 Euro - hier auf Amazon kaufen

Wo kann man Outdoor Gadgets kaufen?

Outdoor Gadgets lassen sich online in Shops wie Bergzeit, Bergfreunde und Co. shoppen aber auch oft vor Ort in Fachgeschäften. Häufig lässt sich bereits auf den Websites der Fachhändler die Verfügbarkeit der Produkte in der jeweiligen Filiale überprüfen.

Was sollte man beim Kauf von Outdoor Gadgets beachten?

Oft mit ausschlaggebend für den allgemeinen Kauf von Outdoor Ausrüstung ist das Gewicht, immerhin muss das Gepäck oft mehrere Tage auf dem Rücken oder den Fahrradtaschen transportiert werden. So auch bei Outdoor Gadgets. Ist man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sollte sich das Gewicht als auch das Packmaß in Grenzen halten. Zudem sollte man auch das Reiseziel nicht außer Acht lassen. Wie kalt oder warm wird es vor Ort? Kann mein Gadget vielleicht kaputtgehen oder gar nicht funktionieren? Auch eine Beratung vor Ort beim Fachhändler kann bei mehreren Möglichkeiten verschiedener Outdoor Gadgets hilfreich sein.

Welche Outdoor Gadgets braucht man wirklich?

Einige Dinge wie Stühle, Nässeschutzhüllen und Co. braucht man nicht zwingend und dienen einem kleinem bisschen mehr "Luxus" auf Tour. Andere wiederum braucht man wirklich. Dazu zählt unter anderem eine (Solar)-Powerbank um die technische Ausrüstung aufzuladen. Wer im Dunkeln unterwegs ist oder einen Campingtrip plant sollte auch auf eine faltbare Laterne als auch eine Stirnlampe nicht verzichten. Auch ein Erste-Hilfe-Set sollte zur Grundausstattung einer jeden Tour gehören. Was man oft braucht aber nicht immer dabei hat: Messer und Schere. Bestens eignet sich deshalb ein Multitool, weil es trotz seiner kompakten Größe eine Menge an nützlichen Funktionen bietet. Sind nicht immer Berghütten oder Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden sollte zudem für ausreichend Trinkwasser gesorgt werden. Um Bakterien und Sedimente aus Bächen und Flüssen filtern zu können lohnt sich eine Trinkfalsche mit Filter.

Tipps für passende Erste-Hilfe-Sets gibt es hier:

Eignen sich Outdoor Gadgets als Geschenk?

Ja, sogar sehr gut! Weiß man bei dem Beschenkten über die Vorliebe für Outdoor-Aktivitäten Bescheid oder möchte ihm den Anstoß für eine Tour geben eignen sich Outdoor Gadgets hervorragend als Geschenk. Wer das Portmonee etwas enger schnüren will oder muss, sollte sich auf kleinere Dinge wie Multifunktionstools, kleine Taschen, Handtücher oder Trinkflaschen konzentrieren. Schließt man sich mit mehreren Personen zusammen können auch Kocher, hochwertige Powerbanks, Lampen oder Stühle ein tolles Geschenk sein. Vorab sollte aber geklärt werden welche Art von Outdoor Aktivität der Beschenkte bevorzugt, um ein passendes Produkt auswählen zu können.

Welche Outdoor Gadgets sind 2022 neu?

Wer gerne auf seiner Wanderung gerne Vögel und Co. beobachtet, für den eignet sich das neue Eschenbach Optik Adventure D 10x26 Fernglas mit zehnfacher Vergrößerung und Wasserdichtheit.

In einer Gegend ohne Handynetz unterwegs? Mit dem Garmin Inreach 2 GPS-Gerät ohne Kartenfunktion (um 400 €) lassen sich kurze Textnachrichten versenden, die aktuelle Position mitteilen oder im Ernstfall Hilfe anfordern.

Seide kühlt bei Wärme und wärmt bei Kälte. Dadurch ist das Cocoon Travel Sheet Silk eine gute Wahl für Touren durch unterschiedliche Klimazonen, aber auch in den Bergen – zumal es sich winzig klein verpacken lässt und nur rund 160 Gramm wiegt. Preis: um 86 Euro.

Feste Seife ist über zehn Mal ergiebiger als flüssige – und eignet sich damit ideal zum Reisen und Wandern, weil sie Gewicht und Platz spart. Das Start-up Meerkorn bietet mit der Ocean Mylly (um 60 €) nun eine Seifenmühle, die nur 100 Gramm wiegt und sich gut mitnehmen lässt. In ihr bleibt die mitgelieferte Seife in Bioqualität trocken und lässt sich durch einen Dreh exakt dosieren. Das Kunststoffgehäuse entsteht aus recycelten Fischernetzen.

Stilvoll, nachhaltig und geschmacksneutral: Plastikfreie Brotboxen, z. B. von AlpinLoacker (um 23 Euro, Edelstahl) sorgen für eine aufgeräumte, gut sortierte Mahlzeit für unterwegs.

Die Organizer-Tasche von Peak Design schützt empfindliches Zubehör vor Nässe und Stößen, lässt sich einfach be- und entladen und ist zudem sauber verarbeitet. Preis: um die 60 Euro.

Die Ergebnisse des OUTDOOR-Tests der Peak Design gibt es hier:

Camping-Gear-Highlights aus 2020

Wahre Camping-Klassiker, und mittlerweile kaum mehr wegzudenken aus unserem Trekking-Gepäck ...

