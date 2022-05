Folgsamer Lastenträger Bikeanhänger Burley Coho XC im Dauertest

Pro und Contra zum Burley Coho XC

Das hat uns am Coho gefallen:

packt viel Last (31,5 kg, 70 l)

fährt sich agil

Federung

im Nu an- und abkoppelbar

Das weniger:

schwer

großer Wendekreis

Der Coho XC im Alltagstest

Burley Der Coho Einradanhänger überzeugt im neunmonatigen Dauertest.

Fahrradanhänger sind enorm praktisch – nicht nur für jene, die keinen Gepäckträger an ihr Rad bekommen, sondern für alle, die viel mit auf Tour nehmen. Während zweirädrige Modelle das Fahrverhalten spürbar verändern, machen sich einrädrige nicht mal in flotten Kurven bemerkbar. Schon gar nicht, wenn sie so unauffällig folgen wie der Burley Coho XC. Er lässt sich sogar über Schlaglochpisten und Waldwege relativ unbemerkt ziehen, was am dicken 16”-Reifen und an der Federung liegt. Erst an Steigungen fällt der Coho auf, wiegt er doch fast zehn Kilo. Für die Größe des mit Zweibeinständer und Gepäcknetz ausgestatteten Hängers ist das wenig – aber eben doch spürbar. Genauso wie der große Wendekreis.

Burley Dank den 16”- dicken Reifen gehen Waldwege und Schlaglochpisten mit dem Coho klar.

Gut gefallen haben uns hingegen der stabile Alurahmen, dessen Pulverbeschichtung selbst nach über 2000 Kilometern keine Macken trägt, die hohe Zuladung sowie das einhändige An- und Abkoppeln. Ebenfalls klasse: über separat erhältliche Gepäckträger lassen sich neben dem Hinterrad zusätzlich Fahrradtaschen anbringen – für noch mehr Stauraum.

Burley Manko: der Coho ist mit seinen knapp 10 Kilogramm recht schwer. Das macht sich besonders an Steigungen bemerkbar.

Die technischen Daten zum einrädrigen Bikeanhänger

Gewicht: 9,8 kg

Größe offen (L x B x H): 82,6 x 55,9 x 57,1 cm

Größe gefaltet (L x B x H): 80,6 x 44,5 x 34,9 cm

Rahmen aus Aluminium

Spiralfeder

Verstellbare Breitenjoch

Burley Ballz-Doppelkugelkupplung

Enriegelungsgriff

Höhenverstellbarer kickstand

Abnehmbare Seitenwände

Platz für mehr als 70 Liter Stauraum

Plus-kompatible Hinterradgabel ermöglicht zwei Reifenoptionen (Off-Road-Rad im Lieferumfsang enthalten)

Zubehörhalterungen

Anpassungsfähiges Setup mit optionalem Zubehör wie Kofferträger oder Koffer-Set

Achse separat erhältlich

(alles Herstellerangaben)

Preis: um 500 Euro, hier kaufen

Weitere Eindrücke des Burley Coho XC hier im englischen Herstellervideo:

