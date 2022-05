Ausrüstung für Radtouren 5 Radtaschen für den Gepäckträger im Test

Vaude Aqua Back (Kauftipp)

Die wasserdichte Hinterradtasche aus robustem, PVC-freiem Planenmaterial gibt es im Doppelpack online teilweise schon für unter 100 Euro (UVP: 140€). Sie werden klimaneutral am deutschen Vaude-Standort in der Nähe des Bodensees hergestellt und lassen sich durch den Wickelverschluss auf individuelle Größen bringen, dazu zahlreiche Einstellmöglichkeiten am Gepäckträger. Volumen/Gewicht (von uns gemessen): 24 L / 980 g (pro Tasche).

Bewertung:

sehr sauber verarbeitet

robustes Material

wasserdicht, Material nimmt keine Feuchtigkeit auf

Organizer-Innentasche

Made in Germany

Bestellbar hier im Partnershop