Feuchtfröhliches Vergnügen 11 beliebte Wassersportarten in Deutschland

[MaximFesenko]/[iStock / Getty Images Plus] via Getty Images

[MaximFesenko]/[iStock / Getty Images Plus] via Getty Images

Hydrofoil-Surfen

Ebenso wie der Name ist auch die Wassersportart besonders. Durch das am Brett angebrachte Hydrofoil wird das Surfbrett durch Druck nach oben befördert und es fühlt sich an als würde man in der Luft schweben. Empfehlenswert ist der Outdoor-Spaß allerdings eher für erfahrene Surfer, da man ordentlich Standfestigkeit und ein gewisses Maß an Geschwindigkeit mitbringen sollte. Möglich sind Hydrofoil-Kurse beispielsweiße an der Ostsee.