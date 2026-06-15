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Top Trailrunningschuhe aus unseren Tests

Voll im Flow
Die besten Trailrunningschuhe

Update

Egal ob du Anfänger oder schon Trailrunprofi bist, ohne das richtige Schuhwerk wird es ungemütlich. Wir haben einen Mix aus den besten Trailrunnningschuhen zusammengestellt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.06.2026
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Prodigio Max von La Sportiva
Foto: La Sportiva

Das Rascheln der Blätter in den Ohren und die frische Luft in der Nase – bewegen wir uns in der Natur, fühlen wir uns energiegeladen und ausgeglichen. Wenn man dabei im dynamischen Laufschritt unterwegs ist, über Wurzeln und Pfützen springt und mit schnellen Schritten Felsen oder Ästen ausweicht, ist das Endorphin-Ausschüttung pur. Ein natürlicher Laune-Booster, der nicht nur entschleunigt, sondern für die Dauer des Laufs alles andere um einen herum vergessen lässt. Das Schöne: Trailrunning kann jeder. Denn das Naturerlebnis und der Spaß stehen an erster Stelle, das Tempo spielt erst mal gar keine Rolle. Und es geht (fast) überall: Trails sind einfach Trampelpfade mit natürlichem Untergrund. Sie präsentieren sich schmal, kurvig, verschlungen und bieten mal mehr, mal weniger natürliche Hindernisse wie Steine, Wurzeln oder Löcher.

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