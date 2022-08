Rucksäcke für mehrtägige Wanderungen Die Top-Tourenrucksäcke des Jahres

"Vor einigen Jahren gab es noch keine so leistungsfähigen Rucksäcke", sagt Ausrüstungsredakteur Boris Gnielka, während er zusammen mit der outdoor-Crew durchs malerische Remstal wandert. Im Test: 20 Tourenrucksäcke für Damen und Herren. Mit von uns nachgemessenen 37 bis 55 Liter Volumen bieten sie genügend Stauraum für Hüttentreks, sind aber auch noch leicht und bequem genug für Tageswanderungen. Die größten eignen sich zudem für Wochenendtouren mit Zelt. Fast alle Testmodelle besitzen einen direkt anliegenden Körperkontaktrücken. Er punktet meist mit einer besseren Lastübertragung und -kontrolle als der bei Tagesrucksäcken weit verbreitete Netzrücken. Die Damenvarianten besitzen an die weibliche Anatomie angepasste Tragesysteme mit kurzen Rücken sowie schmale, stark vorgeformte Schulter- und Hüftgurte, außerdem andere Farben.

Grob lässt sich das Feld in drei Gruppen einteilen: strapazierfähige Allrounder, auf minimales Gewicht getrimmte Tourenpacks und fürs Bergsteigen und Klettersteige entwickelt Alpinmodelle ...

Den kompletten Testbericht des Tourenrucksacktests 2022 hier kaufen

Die Ergebnisse des Tourenrucksack-Tests im Detail

Das Testfazit

Durch die hohe Leistungsdichte entscheiden der Einsatzbereich und persönliche Vorlieben, welcher Rucksack der beste für dich ist. Wer einen stabilen Allrounder sucht, sollte die Kandidaten von Vaude und Mystery Ranch anschauen. Wanderer, die jedes Gramm zählen, entscheiden sich für den Bach Quark oder die noch geräumigeren Modelle von Gregory und Exped. Gipfelstürmer liegen mit dem traumhaft bequemen Deuter Guide richtig, noch leichtere Alternativen für Alpinabenteuer liefern Ortovox und Tatonka.

Das sagen die OUTDOOR-Tester über ihre Favoriten

Neue Referenzen: Meine Rucksacksammlung wächst: Die Modelle von Deuter, Gregory, Bach und Mystery Ranch dienen mir für zukünftige Tests als Vergleichsmaßstab, weil sie in ihren Klassen jeweils Maßstäbe setzen. Schön, dass sich im Rucksacksegment so viel bewegt. – Frank Wacker, Ausrüstungsredakteur

Meine Rucksacksammlung wächst: Die Modelle von Deuter, Gregory, Bach und Mystery Ranch dienen mir für zukünftige Tests als Vergleichsmaßstab, weil sie in ihren Klassen jeweils Maßstäbe setzen. Schön, dass sich im Rucksacksegment so viel bewegt. Hart im Nehmen: Ich mag Ausrüstung, die lange hält – auch wenn sie dafür mehr wiegt als leichtere Sachen. Deshalb käme für mich nur einer der Allrounder in Frage. An erster Stelle der sehr variabel zu beladene Mystery Ranch, der sehr nachhaltige Vaude landet auf Rang zwei. – Kerstin Rotard, Reiseredakteurin

Ich mag Ausrüstung, die lange hält – auch wenn sie dafür mehr wiegt als leichtere Sachen. Deshalb käme für mich nur einer der Allrounder in Frage. An erster Stelle der sehr variabel zu beladene Mystery Ranch, der sehr nachhaltige Vaude landet auf Rang zwei. Großer Fortschritt: Der Deuter Guide gefällt mir so gut, dass ich ihn im Sommer zum Bergsteigen in die Alpen mitnehmen werde. Er trägt sich im Vergleich zum Vorgänger spürbar besser. Für Zelttouren heißt mein Favorit Exped Lightning. Mit ihm kann ich mich frei bewegen. – Boris Gnielka, Ausrüstungsredakteur

Der Deuter Guide gefällt mir so gut, dass ich ihn im Sommer zum Bergsteigen in die Alpen mitnehmen werde. Er trägt sich im Vergleich zum Vorgänger spürbar besser. Für Zelttouren heißt mein Favorit Exped Lightning. Mit ihm kann ich mich frei bewegen. Komfortpaket: Meine erste Wahl ist der Bach Quark. Er sitzt sehr komfortabel und sicher, lässt aber gleichzeitig Bewegungsfreiheit, und es kommt viel Luft an den Rücken. Für Zelt- und Hüttentouren mit mehr Gepäck würde ich den angenehm luftigen Gregory Facet hernehmen. – Katleen Richter, outdoor-Testerin

Kompletten Artikel kaufen Rucksäcke für mehrtägige Wanderungen 20 moderne Tourenrucksäcke im Test Sie erhalten den kompletten Artikel (8 Seiten) als PDF 2,99 € Jetzt kaufen

So wird getestet

Trageverhalten und Beladung

Boris Gnielka

Das Trageverhalten ist das wichtigste Kriterium. Rucksäcke lassen sich aber nur vergleichen, wenn alle auf die gleiche Art und Weise beladen werden. Für den Praxistest wählten wir ein Gewicht von 12 Kilo, schwere Sachen wie Trinkblase, Verpflegung kommen nah an den Rücken bis maximal auf Schulterhöhe, das restliche Volumen füllten wir mit Schlafsack und Bekleidung. Um die Lastobergrenze zu ermitteln, erhöhten wir das Gewicht auf weiteren Testtouren in ein Kilo-Schritten. Solange das Gewicht größtenteils auf Becken und Hüften übertragen wird, liegt alles im grünen Bereich. Wenn der Rucksack spürbar an den Schultern zieht, ist das Idealgewicht überschritten.

Die Rucksackeinstellungen

Benjamin Hahn Fotografie Über höhenverstellbare Schulterträger lässt sich die Passform feintunen.

Bei jedem Wechsel passen wir das Tragesystem exakt an. Denn durch die Höhenverstellung der Schulterträger verändert sich auch der Sitz an Nacken, Schultern und Brust, was erheblichen Einfluss auf den Tragekomfort haben kann. Außerdem biegt das Team die Alustreben oder -rahmen so, dass sie der Rückenform der Testerinnen und Tester entsprechen und Kopffreiheit bieten.

Noch mehr Rucksäcke im Test