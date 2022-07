Für alles offen Tourenrucksack Big Agnes Prospector 50 im Test

Was leistet der neue Tourenrucksack von Big Agnes in der Praxis? Wir haben ihn 2 Monate lang ausprobiert.

Pro und Contra zum Tourenrucksack Big Agnes Prospector 50

Das hat uns gefallen:

Außenfächer

Rückenöffnung

Gewicht, Tragekomfort, Sitz

Nachhaltigkeit

Robustheit

Das hat uns weniger gefallen:

zum Teil sehr kleine Schnallen

Hier im Partnershop kaufen

Big Agnes Zwei Monate haben wir den Prospector ausprobiert und sind überzeugt.

Der Prospector 50 im Test

Neben Zelten und Schlafsäcken hat Big Agnes nun auch Rucksäcke am Start. Ideal für Wochenend- und Hüttentouren: der ultraleichte Prospector 50. Er bietet zusätzlich zum Rolltop-Deckel eine große Rückenöffnung – praktisch beim Be- und Entladen. Weniger praktisch: die sehr kleinen Schnallen. Dafür bietet der Newcomer etliche Außenfächer, gute Kompressionsmöglichkeiten und viel Tragekomfort bis zu einer Last von 20 Kilo. Das Rückenpolster gefällt ebenfalls: Es sitzt angenehm, eher fest und direkt, genau wie der zweigeteilte Hüftgurt, der selbst schmalen Staturen passt.

Big Agnes Für Komfort und Unterstützung sorgt das anazomisch geformte Rückenpanel.

Auch die Nachhaltigkeit stimmt, besteht der Tourenrucksack doch aus umweltfreundlich gefärbtem Recyclingstoff – der nach Dutzenden Touren in felsigen Regionen keine Spuren aufweist.

Big Agnes Weitere Gadgets am Rucksack sind die Halterungen für Wanderstlcke oder Eispickel.

Die technischen Daten des Prospectors

Gewicht: 1420 g

Volumen: 50 Liter

Anatomisch geformtes Rückenpanel mit Schaumstoff

Durchgehender Reißverschluss auf der Rückseite

Open Range Hüftgurt

Hüftgurtstabilisierungsriemen

Verstellbarer Brustgurt

Top-Loading-Zugang zum Innenraum mit Rolltop-Verschluss und zwei seitlichen Schnallenverschlüssen

TrinkhalterungZwei Seitentaschen aus Mesh, Fronttasche, Schlüsselhalterung, Hüfttaschen

Gurtband- und Bungee-Seilschlaufen zur Befestigung von Trekkingstöcken

Eispickelschlaufe

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: 2 Monate

Preis: um 180 Euro - Hier im Partnershop bestellen

Der Big Agnes Prospector im Herstellervideo

Weitere Rucksäcke im OUTDOOR-Test