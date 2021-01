Lawinenrucksack von Osprey Test: Osprey Soelden Pro (32 Liter)

Das hat uns gefallen:

ausgereiftes Airbag-System

hoher Tragekomfort bei Abfahrt und Aufstieg

gut ausgestatteter Rucksack

Das hat uns nicht gefallen:

recht hoher Preis (ca. 1000 Euro)

Osprey Osprey landet mit seinem ersten Lawinenrucksack einen Treffer.

Ein gelungenes Debüt legt Osprey mit dem Lawinenrucksack Soelden Pro hin. Kein Wunder, greifen die US-Amerikaner doch beim Airbagsystem auf die bewährte E1-Technologie von Alpride zurück. Nach einem kurzen, kräftigen Zug am Auslösegriff füllt ein superkondensatorbetriebenes Turbogebläse den Airbag sekundenschnell mit Luft – bis zu zweimal pro Ladung. Der Superkondensator lässt sich mittels Micro-USB-Anschluss oder – zum Beispiel auf mehrtägigen Skitouren – mit zwei AA-Batterien wieder aufladen. Doch der Newcomer überzeugt auch in puncto Tragekomfort und Lastenkontrolle: Selbst bei wilden Tiefschneeschwüngen und voller Ladung sitzt er geradezu wie festgeklebt am Rücken, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Die vielseitige Ausstattung – ob Fixierungen für Ski, Schneeschuhe, Snowboard und Helm, Materialschlaufen am Hüftgurt oder Notfall- und Trinkblasenfach – macht den 32-Liter-Rucksack schließlich zur perfekten Wahl für Wintertouren aller Art. Der Osprey-Lawinenrucksack ist auch als Damenmodell Sopris Pro erhältlich (30 Liter Volumen).

Die technischen Daten des Osprey Soelden Pro:

Gewicht: 2,95 Kilogramm

Volumen: 32-Liter

Elektronischer Alpride E1 Lawinenairbag

Zugang zum Hauptfach über die Rückenplatte

Helmnetz im vorderen Fach

schneller Zugriff zum Sicherheitsausrüstungsfach mit Fächern für Sonde und Schaufelstiel

Mikro-USB-Anschluss oder zwei AA-Batterien

auch als Damenrucksack Osprey Sopris Pro Avy 30 erhältlich

(Herstellerangaben)

Ausprobiert: 2 Wochen

Preis: 1000 Euro

Osprey Soelden Pro 32 in unserem Partnershop kaufen

Noch mehr über den Soelden Pro/ Sopris Pro erfahrt im Herstellervideo (englisch):

