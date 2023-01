Ortovox, bekannt für hochwertige Gasdruckairbags, geht erstmals auch mit Gebläserucksäcken an den Start. Die Allgäuer pflanzen das in Kooperation mit Arc’teryx entstandene, ultraleichte Litric-System in eine »Baseunit« mit Tragesystem, an die sich Packsäcke mit 16 bis 40 Liter Inhalt andocken lassen. Empfehlung für Tagesausflüge: der Avabag Litric Tour 30 (2410 Gramm, 1150 Euro).

Hinweis der Redaktion: Im November 2022 ist Ortovox leider auf ein technisches Problem aufmerksam geworden. In seltenen Fällen könnte sich dies auf die Gebläseeinheit des Airbags auswirken und würde damit die Schutzwirkung verringern. Vom LiTRIC-System selbst geht keine Gefahr aus. Aus Sicherheitsgründen bittet der Hersteller daher, deinen AVABAG LiTRIC nicht weiter in lawinengefährdetem Gelände zu benutzen und an Ortovox zurückzuschicken. Zurückgerufen werden aus diesem Grund freiwillig alle Ortovox Avabag Litric Modelle (Avabag Litric TOUR, Avabag Litric FREERIDE, Avabag Litric ZERO) einschließlich der Zip-Ons.

Nicht vom Rückruf betroffen sind die mechanischen Ortovox Avabag Lawinenrucksäcke mit Kartuschensystem.