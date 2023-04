Quark 30 im Dauertest

Auf ein niedriges Eigengewicht getrimmte Rucksäcke erfordern oft Nehmerqualitäten in puncto Tragekomfort, Lastkapazität und Belüftung. Nicht so der Quark 30 von Bach: Dank seines flexiblen Rahmens sowie rechts und links der Wirbelsäule aufliegender luftiger Schaumpolster vereint er bequemen, kontrollierten Sitz mit effektiver Belüftung und top Bewegungsfreiheit. Die Last verteilt sich schön gleichmäßig auf den hinteren Beckenkamm und Rücken, was die Schultern entlastet und bis elf Kilo Zuladung funktioniert – stark. Der mittels des Rollverschlusses sehr gut komprimierbare Packsack aus leichtem, aber zähem Cordura fasst bis zu 37 Liter (2 davon im Deckel). Alles in allem macht das den Quark zum idealen Partner für Wanderungen, Hütten- und Bergtouren.