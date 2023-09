Kinder lieben es, in der Natur zu toben, sie auf Streifzügen zu entdecken – auch im Regen. Zumal er spannende Spielmöglichkeiten liefert: Schneckenrennen zum Beispiel oder den Bau kleiner Dämme, um Rinnsale zu stauen. "Schaufel und Eimer müssen immer mit", sagt outdoor-Mitarbeiterin Sonja Schlesinger, die mit ihren drei Kindern häufig wandern geht. Auch Lupe und Sammelbecher zur Erforschung von Insekten und Pflanzen gehören zum Standard-Equipment. Und natürlich ein Regenschutz. Jacke und Hose müssen so robust ausfallen, dass die Kleinen damit kniend und rutschend die Umgebung erkunden können. Dann bewähren sich auch dicht schließende Bündchen und an den Schuhen fixierbare Beinabschlüsse. Besonders wichtig: Wanderschuhe mit hohem Schaft. Sie halten die Füße beim Pfützenspringen genauso trocken wie auf Streifzügen durch nasse Wiesen oder beim Queren kleiner Bäche. Weil das auch mal schiefgehen kann, rät Sonja dazu, Handtuch und Ersatzkleidung einzupacken.

Fast noch wichtiger als der Schutz vor Regen ist der vor Kälte – vor allem, wenn es in die Hochlagen der Mittelgebirge oder gar in die Alpen geht. Schnelltrocknende Funktionswäsche auf der Haut und eine flauschige Fleecejacke im Rucksack schützen in Pausen vor Auskühlung. Die nötige Power zum Aufwärmen liefern leckere Snacks und eine Thermosflasche mit heißem Kakao. Wer mag, kann auch Kocher, Topf und Fertiggerichte mitnehmen, um in der Pause gemeinsam etwas Warmes auf den Teller zu bringen – der Regen ist dann schnell vergessen.