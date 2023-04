: Auch das Objektiv beeinflusst die Bildqualität und sollte deshalb eine gute Lichtstärke aufweisen. Bei Digitalkameras ist f/2,8 ein guter Richtwert. Generell lässt sich sagen: Je höher der Wert ist, desto lichtschwächer ist das Objektiv und desto störendes Bildrauschen entsteht bei schlechten Lichtverhältnissen – die Bilder werden in den dunklen Bildzonen 'krisselig'. In den Datenblättern sind meistens zwei Werte angegeben. Der erste Wert bezeichnet die größte Blendenöffnung im Weitwinkel und der zweite die größte Blendenöffnung bei maximalem Zoom. Je kleiner die Werte sind, desto mehr Licht kann durch das Objektiv auf den Sensor treffen. Dies wiederum bewirkt kürzere Verschlusszeiten für hellere Aufnahmen und damit weniger Verwacklungsgefahr. Im Vergleich der Outdoor-Digitalkameras bietet die Linse der Canon PowerShot D10 mit F 1:2,8 die größte Lichtstärke.

Die maximale Brennweite gibt an, wie stark Sie ein Objekt heranzoomen können, die minimale gibt an, wie weitwinklig ein Bild werden kann. Je größer die angegebene Brennweite ist, desto enger werden der Bildwinkel und damit der Bildausschnitt. Hersteller geben die Brennweite häufig umgerechnet auf das traditionelle Kleinbild-Format an. So entspricht ein 50-mm-Objektiv ungefähr dem Blickwinkel des menschlichen Auges. Objektive mit einer kleineren Brennweite werden als Weitwinkelobjektive bezeichnet, da der Blickwinkel hier größer ist. Wer auch auf begrenztem Raum gute Aufnahmen machen möchte, sollte zu einer Digitalkamera mit 35 oder gar 28 Kleinbild-Millimetern als kleinster Brennweite greifen.