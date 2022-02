Smartphone-Fotografie Die besten Handykameras

Diese Woche hat Samsung sein neues Flaggschiff "Galaxy S22" vorgestellt. Mit einem starken Kamera-Setup und anspruchsvoller KI-gestützter Bildverarbeitung soll es nun noch mehr Spielraum für Fotografie und individuelle Bildgestaltung bieten. Diese und weitere Top-Smartphone-Kameras stellen wir euch in diesem Artikel vor ...

Nicht jeder schleppt auf Wanderungen und Outdoor-Touren eine schwere Spiegelreflexkamera mit sich herum, denn inzwischen haben sich Smartphone-Kameras enorm weiterentwickelt. Viele der Top-Kamerahandys werden mittlerweile mit erstklassigen Linsen ausgestattet, bieten Ultra­weitwinkel, Video-Aufnahmen in Ultra HD und vieles mehr. Wir stellen euch acht Smartphone-Modelle vor, die richtig gute Kamera-Features besitzen – in Kurzform oben in der Fotostrecke, Details zu den Geräten + technische Daten weiter unten im Artikel:

Samsung Galaxy S22

Neuestes Flaggschiff im Samsung Galaxy Programm sind die Modelle S22, S22+ und S22 Ultra. Beim neuen Ultra-Modell setzt man auf vier Linsen, beim S22 und S22+ auf drei Kameralinsen inklusive Veränderung in der Hauptkamera von 12 Megapixel auf 50 Megapixel (Weitwinkelkamera). Sowohl das Galaxy S22 als auch das S22+ sind außerdem mit einem 10-MP-Teleobjektiv und einem 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv ausgestattet. Außerdem soll der neue "Nightography"-Nachtmodus der Galaxy S22-Serie viel Licht einfangen und so bei Dunkelheit Details und Farben noch brillanter wiedergeben – sowohl im Foto- als auch im Videomodus. Wie das Galaxy S22 und das S22+ bietet auch das Galaxy S22 Ultra Zugriff auf die "Expert RAW App", mit einer großen Auswahl an Bearbeitungs-Tools, die Gestaltungsmöglichkeiten vergleichbar mit einer digitalen Spiegelreflex-Kamera bieten. Preise und weitere Infos zum neuen Samsung Galaxy S22 hier:

Samsung Galaxy S22 Smartphones Modell Maße & Gewicht Preis (UVP) Galaxy S22 5G 128 GB 70,6 x 146 x 7,6mm, ca. 167 g 849 Euro Galaxy S22 5G 256 GB 70,6 x 146 x 7,6mm, ca. 167 g 899 Euro Galaxy S22+ 5G 128 GB 75,8 x 157,4 x 7,6mm, ca. 195 g 1049 Euro Galaxy S22+ 5G 256 GB 75,8 x 157,4 x 7,6mm, ca. 195 g 1099 Euro Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, ca. 228 g 1249 Euro Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, ca. 228 g 1349 Euro Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, ca. 228 g 1449 Euro Galaxy S22 Ultra 5G 1 TB 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, ca. 228 g 1649 Euro

Samsung Die Galaxy S22 oder S22+ 5G Modelle sind ab 25. Februar 2022 im Samsung Online Shop und im deutschen Handel erhältlich. Regulär kommt es in vier Farben zu Preisen zwischen 849 - 1099 Euro, je nach Modell)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Das S21 von Samsung (ab 749 Euro) dürfte dadurch bestimmt schon bald im Preis fallen. Das Top-Modell der Reihe, das Galaxy S21 Ultra (ab 1249 Euro) punktet mit einem 6,8 Zoll Display, robustem Gorillaglas und 5G-Kompabilität. Zudem ist das S21 Ultra nach IP68 zertifiziert (staub- und wasserresistent) und soll sich damit optimal für Outdoor-Abenteuer eignen. Außerdem verspricht Samsung eine lange Akkulaufzeit dank 5.000 mAh-Akku. Insgesamt verfügt das S21 Ultra über vier Hauptkameras, darunter die 108 MP Weitwinkelkamera, ein 12 MP Ultra-Weitwinkelobjekt und zwei 10 MP Teleobjekte sowie einer 40 MP-Frontkamera. Hinzu kommt ein Dual-Tele-Zoom-System, das schnell und scharf heranzoomt, sowie unterschiedliche Modi, wie Porträt oder Nachtmodus. Videos können in hochauflösendem 8K (Nachfolger von 4K UHD) aufgezeichnet werden, eine "Action Cam-Videostabilisierung" soll Verwacklungen ausgleichen und für geschmeidige Video-Aufnahmen sorgen.

Samsung

Die technischen Daten des Samsung S21 Ultra 5G

Gewicht: 227 g





Abmessungen (HxBxT): 165,1 x 76,6 x 8,9 mm





Display: 6,8", Dynamic AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus





Akku-Kapazität: 5.000 mAh





5-nm-Prozessor





Outdoor-Schutz: IP68





HyperFast 5g





Auflösung Mehrfachkamera: 108 MP + 10 MP + 12 MP + 10 MP





Auflösung Frontkamera: 40 MP





Autofokus Hauptkamera





Zoom: optischer Zoom bei 3-facher und 10-facher Vergrößerung, digitaler Zoom mit bis zu 100-facher Vergrößerung





Auflösung Videoaufnahme: UDH 8K





Interner Gerätespeicher: 128 GB/ 256 GB/ 512 GB





S Pen-Kompatibilität





Verschiedene Kamera-Modis





Sicherheitsplattform Know





Galaxy SmartTags erhätlich





Galaxy Buds Pro Kopfhörer erhältlich





Preis ab 929,99 Euro





iphone 13 Pro

Das Iphone 13 Pro und die Max-Variante sind ebenfalls nach IP 68 zertifiziert und besitzen ein deutlich leistungsstärkeres Kamerasystem als frühere Apple-Modelle. Mit neu entwickeltem Objektiv und einem leistungs­starken Autofokus-System soll die Ultra­weitwinkel-Kamera sogar auf Motive fokussieren können, die nur 2 cm entfernt sind. Die Weitwinkel-Kamera hat jetzt eine größere Blende und den bisher größten Sensor – und nutzt einen so genannten "LiDAR Scanner" für Nachtmodus-Porträts. Das Tele‑Objektiv unterstützt den Nachtmodus mit einer Brennweite von 77 mm und 3-fach-optischem Zoom. Ebenfalls neu ist der Kinomodus, die Funktion "Fotografische Stile" und "ProRes", in welchem Videoaufnahmen aufgenommen, geschnitten und direkt verteilt werden können.

Apple Die Kamera ist eines der Highlights des neuen Apple-Smartphones.

Die technischen Daten des Iphone 13 Pro:

Gewicht: 203 g (Iphone 13 Pro)





Abmessungen (H x B x T): 146,7 x 71,5 x 7,65 mm





Edelstahl





5G





Super Retina XDR Display mit ProMotion





6,1" oder 6,8" All‑Screen OLED Display





A15 Bionic Chip





Outdoor-Schutz: IP68





12 MP Pro Kamera-System: Tele‑, Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiv





3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich





Bis zu 15x digitaler Zoom





Verschiedene Modi wie Nachtmodus, Portrait, Makrofotos,- und Videos, Kinomodus





ProRes Funktion für Videos





TrueDepth Kamera





Erhältlich in den Farben Graphit, Gold, Silber, Sierrablau





Kapazitäten: 128, 256, 512 GB oder 1 TB





Preise: Iphone 13 Pro: 1149 Euro, Iphone 13 Max: 1249 Euro





Apple Erhältlich ist das Iphone 13 Pro in der normalen Größe oder der Max-Version.

Sony Xperia 1 III

Das Sony Xperia 1 III kommt mit einem 6,5 Zoll großen 4K HDR-OLED Display im Format 21:9, plus aktuellem Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor, 5G-Konnektivität, IP68-Zertifizierung, Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor. Zudem bietet Sony im Gegensatz zu vielen anderen Marken noch den 3,5-Milimeter Klinkenaschluss an.

Sony Die Stärken spielt das Xperia 1 III aber auch in der Kamera aus.

Vier Objektivoptionen der Dreifach-Kamera (u.a. 12 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel) sind Teil der Ausstattung. Erstmals wird bei diesem Sony-Smartphone eine bewegliche Linse eingesetzt, die wahlweise in zwei Brennweiten arbeitet. Einen optisch stufenlosen Zoom gibt es nicht, jedoch zwei festgelegte Zoomstufen. Videos lassen sich in 4K aufnehmen. Besonders begeistern soll die Kamera-App mit Filter-Optionen, manuell verstellbaren Belichtungszeiten / Serienfotos. Videofans freuen sich über die "Cinema-Pro-App", die ebenfalls vielfältige Einstellungsmöglichkeiten bietet.

Sony Das Sony Xperia 1 III hat ein Premium-Kamerapaket an Bord - dementsprechend hoch ist auch der Preis.

Die technischen Daten des Sony Xperia 1 III:

Gewicht: 186 g





Abmessungen: (H x B x T): 165 x 71 x 8,2 mm





6,5 Zoll großes, 4K HDR-OLED-Display, Gorilla Glass Victus





Kamera: 12-Megapixel-Standard-Weitwinkel-Hauptkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, Tiefenschärfensensor





Foto- und Videoauflöser auf der Seite des Smartphones





Videos in 4K





Kamera-App mit verschiedenen Funktionen





Cinema-Pro-App





Zeiss-Objektive





Überhitzungsschutz





Optimierte Gaming-Leistung





Kopplung mit Sony-Playstation Controller möglich





Akku: 4.500 mAh





5G-Konnektivität





Wireless-Charging-Funktion





Outdoor-Schutz: IP65/68





Klinkensteckplatz





In den Farben Mattschwarz und Mattviolett erhältlich





Preise: ab 1299 Euro





Xiaomi Mi 10

Das Mi 10 von Xiaomi kommt mit einem 6,7 Zoll großem, farbstarkem OLED-Display und einem sehr großzügig bemessenen 4.780-mAh-Akku. Außerdem setzt Xiaomi auf den Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 und einem zusätzlichen Arbeitsspeicher von acht Gigabyte. Auch Bluetooth 5.1, 5G-Mobilfunkt und ein In-Display-Fingerabdrucksensor sind dabei. Eine IP-Zertifizierung fehlt dem Smartphone jedoch.

Xiaomi Xiaomi wurde 2010 gegründet und gehört heute zu einer der größten Smartphone-Marken der Welt.

Gelobt wird das Xiaomi Mi 10 für seine Quad-Kamera, die sich aus einer 108-Megapixel-Hauptlinse, jeweils einer 2-Megapixel-Tiefen- und Macro-Linse sowie einer 13-Megapixel-Ultra-Weitwinkellinse zusammensetzt. Die Hauptkamera verfügt zudem über eine lichtsarke Blende, einem optischem Bildstabilisator und einem Autofokus. Auch die Frontkamera soll mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln gute Bilder liefern. Videos dreht das Mi 10 in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde oder in 8K mit 30 Bildern pro Sekunde. Auch das Nachfolge-Modell Xiaomi Mi 11 überzeugte viele Fachleute bereits mit seiner starken Kamera, besonders im Filmbereich. So kommt das Mi 11 mit Effekten wie einer Nachtzeitschleife, dem "Magic Zoom" oder "Time Freeze", welche einen Ausschnitt des Videos pausieren kann.

Xiaomi Hier die Quad-Kamera des Mi 10 aus der Nähe.

Die technischen Daten des Xiaomi Mi 10

Gewicht: 208 g





Abmessungen (H x B x T): 162,6 x 74,8 x 8,96 mm





6,7 Zoll OLED-Display





Full-HD-Plus-Auflösung (2.340 x 1.080 Pixel)





4.780-mAh-Akku





Bluetooth, 5G, In-Display-Fingerabdrucksensor





Kamera: 108-Megapixel-Hauptlinse, jeweils einer 2-Megapixel-Tiefen- und Macro-Linse sowie einer 13-Megapixel-Ultra-Weitwinkellinse





Frontkamera-Auflösung: 20,1 Megapixel





Bildstabilisator und Autofokus





Pixel-Binning-Technologie





Video: 4K-Auflösung oder 8K-Auflösung





Dual-Lautsprecher





Infrarot-Sensor für Fernsehrbedienung





in den Farben korallgrün und dämmerungsgrau erhältlich





Preise: ab 799,90 Euro





Google Pixel 6 Pro

Das Pixel 6 Pro kommt mit einem 6,7 Zoll großem OLED-Display, verstärkt mit einem Gorilla Glass Victus. Mit den Pixel-6-Modellen baut Google auch erstmals einen eigenen "Tensor"-SoC. Prozessor ein, der für eine perfekte Verzagnung zwischen Soft,- und Hardwear sorgt. Ausgestattet ist das Google-Smartphone außerdem mit einem 5005 mAh starken Akku, einer sehr gut funktionierenden Spracherkennung und 5G-Konnektivität. Vor Staub und Wasser sorgt die IP68-Zertifizierung.

Google Das neue Google-Flaggschiff besticht mit einer tollen Grafikleistung.

Die Kamera kommt mit einem 50-Megapixel-Weitwinkelsensor, einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor und einem 48-Megapixel-Telesensor mit 4-fach optischem Zoom. Neben den Modis Panorama-, Potrait und Nachtsicht gibt es neuerdings auch einen Langzeitbelichtungsmodus, die Funktion "Action-Foto mit Schwenkeffekt" und den "Magic Eraser". Auch die Ultraweitwinkel-Frontkamera soll mit einem Sichtfeld von 94° überzeugen, jedoch fehlt der Autofokus. Videos lassen sich in 4K mit maximal 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Google Unter fast allen Bedingungen sollen mit dem Pixel 6 Pro gute Fotos und Videos gelingen.

Die technischen Daten des Google Pixel 6 Pro:

Gewicht: 210 g





Abmessungen: (H x B x T): 163,9 x 57,9 x 8,9 mm





Prozessor: Google Tensor





Speicher: 128 GB





6,7 Zoll Display mit Gorilla Glass Victus





Kamera: 50-Megapixel-Weitwinkelsensor, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor, 48-Megapixel-Telesensor mit 4-fach optischem Zoom





Verschiedene Foto-Modi





Videos in 4K





Outdoor-Schutz: IP68





5G-Konnektivität





Akku: 5005 mAh





in den Farben Cloudy White, Sorta Sunny und Stormy Black erhältlich





Preise ab 899 Euro





OnePlus 8 Pro

Als gutes Kamera-Handy wurde in vielen Medien auch das OnePlus 8 Pro mit 6,8 Zoll großem OLED-Display bewertet. Es kommt mit einer QHD-Auflösung, dass für satte Farben sorgt und einem Akku mit einer Kapazität von 4.510 mAh + Wireless-Charging.

Hersteller Mit viel Helligkeit und satten Farben kann das 6,8 Zoll große Display überzeugen.

Fotografiert und gefilmt wird beim OnePlus 8 Pro mit einer 48 MP-Quadkamera mit hochauflösendem Ultraweitwikel, einer 8 MP-Hybrid Zoom-Kamera, einer 5 MP-Farbfilter-Kamera. Außerdem erlaubt die Hauptkamera auch Makro-Aufnahmen mit einem Abstand zum Motiv von 3 Zentimetern. Zudem unterstützt das OnePlus 8 Pro Videoaufnahmen in 4K. Das seit März 2021 erhältliche Nachfolgemodell OnePlus 9 Pro unterscheidet sich von der Kamera her nur unwesentlich vom Vorgänger: Hier kommt ebenfalls ein Sony-Sensor zum Einsatz, die Quad-Kamera bietet 48 + 50 + 8 + 2 Megapixel Auflösung. Mittlerweile ist in China sogar schon das OnePlus 10 Pro vorgestellt worden. Es ist das zweite Smartphone des Herstellers mit Hasselblad-Kamera und High-End-Ausstattung.

Hersteller Deutlich verbessert zum Vorgänger hat sich auch die Kamera, die auf vier Linsen aufgestockt wurde.

Die technischen Daten des OnePlus 8 Pro:

Gewicht: 199 g





Abmessungen (H x B x D): 165,3 x 74,3 x 8,5 mm





Display: 6,8 Zoll OLED-DIsplay mit QHD Auflösung





Gorilla Glas





Features: Adaptives Display, Lesemodus, Nachtmodus, Farbeffekt Pro, Glätten von Filmen





Speicher: 126 GB oder 256 GB





Wireless Charging möglich





Kamera: Rückkamera, Teleobjektiv, Ultraweitwinkel-Objektiv, Farbilter-Objektiv





Verschiedene Foto- und Videomodi





Frontkamera mit 16 MP





3-Fach Zoom





Videos in 4K Auflösung





Gesichtserkennung





in den Farben Glacial Green, Ultramarine Blue und Onyx Black erhältlich





Preise: ab 899 Euro





Die Huawei-Problematik

Wenn es um die besten Smartphone-Kameras geht, müssten wir hier eigentlich auch das ein oder andere Huawei Smartphone präsentieren. Doch seit einiger Zeit sind diese Geräte nicht mehr mit dem Android-Betriebssystem bzw. den Google-Diensten verfügbar. Grund dafür sind US-Sanktionen, die noch aus der Trump-Ära stammen. Somit sind die Huawei-Smartphones auch für europäische Kunden deutlich unattraktiver geworden. Welche neuen Smartphone-Highlights des chinesischen Herstellers es noch Deutschland schaffen, bleibt abzuwarten.

Honor 50

Nach der Trennung von Huawei brachte Honor das Honor 50 heraus, dass jetzt auch wieder mit Google-Diensten, Google-Apps und dem Play Store ausgestattet ist. Das gebogene OLED-Display kommt mit einer Größe von 6,57 Zoll und integriertem Fingerabdrucksensor. Außerdem verfügt das Honor 50 über einen 4300 mAh-Akku und untersützt 5G. Es ist das günstigste gute Kamerahandy in unserem Vergleich – online teilweise schon für unter 400 Euro zu bekommen.

Honor Die ehemalige Tochterfirma von Huawei präsentierte mit dem Honor 50 ein gutes Kamera-Smartphone zum fairen Preis.

Beim Honor 50 kommt eine Quad-Kamera sowie eine weitere Linse auf der Vorderseite zum Einsatz. Die Hauptkamera bietet 108 Megapixel und einen 6-fachen Zoom. Zusätzlich finden sich eine Ultraweitwinkellinse mit 8 Megapixel sowie ein Makroobjektiv und eine Linse für Tiefenschärfe mit jeweils 2 Megapixel im Gehäuse. Bildformate sind in den größen 4:3, 20:9 und quadratisch möglich, jedoch nicht 16:9. Videos filmt das Honor 50 mit einer Auflösung von maximal 4K bei 30 Frames pro Sekunde. Weitere Features: Ein elektronischer Bildstabilisator und der "Multivideos"-Modus, mit dem man gleichzeitig die vordere und hintere Kamera nutzen kann.

Honor Einen besonders starken Eindruck hinterlässt die Selfie-Kamera. Aber auch die Hauptkamera überzeugt mit verschiedenen Linsen.

Die technischen Daten des Honor 50:

Gewicht: 175 g



Abmessungen (H x B x T): 159,96 x 73,76 x 7,78 mm



Display: 6,57 Zoll mit abgerundeten Eckdesign, OLED



4300 mAh Akku



Prozessor: Qualcomm Snapdragon 778G



Speicher: 128 oder 256 GB



Fingerabdrucksensor



Kamera: Hauptkamera mit 108 Megapixel (f/1.9-Blende),Ultraweitwinkellinse mit 8 Megapixel, Makroobjektiv, Linse für Tiefenschärfe mit 2 Megapixel im Gehäuse



Formate: quadratisch, 4:3, 20:9, kein 16:9



Verschiedene Bildmodi



Videos in 4K



besonderer Modus: "Multivideos"



Google-Dienste an Bord



in den Farben Frist Crystal, HONOR Code, Emerald Green und Minight Black erhältlich



Preise: ab 449,90 Euro



