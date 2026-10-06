Ferienregion Sterzing-Ratschings-Gossensass: Alpiner Hochgenuss mit Flair in Südtirol

Im Norden Südtirols, gleich hinter dem Brennerpass, erwartet dich die Ferienregion Sterzing-Ratschings-Gossensass. Die Symbiose aus der alpinen Kleinstadt Sterzing, den naturbelassenen Berglandschaften der Täler Ratschings, Ridnaun, Jaufental, Pfitsch und Pflersch sowie den charakteristischen Ortschaften Gossensass und Freienfeld bietet eine natürliche und abwechslungsreiche Landschaft mit garantierter Schneesicherheit. Die drei Skigebiete Ratschings-Jaufen, Rosskopf und Ladurns verfügen über 66 Kilometer bestens präparierte Pisten, 20 Skihütten und moderne Aufstiegsanlagen. Auch für alternative Wintersportarten ist die Region ein Paradies mit der Möglichkeit, allerlei Winteraktivitäten auszuüben, wie etwa Langlaufen, Rodeln, Skitouren und Winterwandern. Der Weihnachtsmarkt in Sterzing ist Teil der Original Südtiroler Christkindlmärkte, er lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die nördlichste und höchstgelegenste Stadt Südtirols und Italiens. Ein Urlaub in Sterzing-Ratschings-Gossensass ist eine ideale Mischung aus Aktivurlaub und Kulturerlebnis.

Highlights der Saison Die Ferienregion Sterzing-Ratschings-Gossensass überzeugt mit einzigartigen Highlights: Die Alpinstadt Sterzing begeistert mit dem märchenhaften Weihnachtsmarkt "Sterzinger Glockenweihnacht" (27.11.2026–06.01.2027), einem der Original Südtiroler Christkindlmärkte. Drei Skigebiete, Ratschings-Jaufen, Rosskopf und Ladurns, bieten 66 Kilometer perfekt präparierte Pisten, 20 Berghütten und moderne Aufstiegsanlagen, die mit einem gemeinsamen Skipass nutzbar sind. Familienfreundliche Skischulen und ein breites Angebot an Winteraktivitäten wie Langlaufen auf über 60 Loipenkilometern in den Tälern Ridnaun, Ratschings, Pfitsch und Pflersch oder Rodeln, inklusive der längsten beleuchteten und beschneiten Rodelbahn Südtirols und Italiens am Rosskopf, sorgen für Abwechslung. Dank der Nähe zum Alpenhauptkamm ist Schneesicherheit bis in den Frühling garantiert, sodass Sonnenskilauf im März und April möglich ist.

TG Gossensass_Manuel Kottersteger

Die Skisaison 2026/27 startet am 4. Dezember 2026 und endet am 4. April 2027. Besonders spannend wird es am 30. Jänner 2027, wenn im Skigebiet Ratschings-Jaufen der FIS Snowboard-Weltcup stattfindet. Rund 120 Top-Athleten aus den führenden Wintersportnationen messen sich auf der Parallel-Slalom-Strecke. Im Skigebiet Ladurns eröffnet zudem das MonteCherie – ein neuer Hotspot für Aperitivo, Mountain Dining und Après Ski. Für Frühaufsteher gibt es das "Early Bird" -Sonnenaufgangsskifahren am Rosskopf bereits ab Freitag, 25. Dezember 2026; ab März wird das Angebot dann auf Samstag verlegt.

Weitere Highlights sind die Ski- und Hüttengaudi im Skigebiet Ratschings-Jaufen vom 15.–18. Januar 2027 und 15.–18. März 2027 mit täglicher Live-Musik auf den Hütten sowie "January Sounds" – jeden Samstag im Jänner Live-Musik im Skigebiet Ladurns. Abgerundet wird das Erlebnis durch die alpin-mediterrane Kulinarik in Restaurants und Hütten. Dazu kommt die längste Rodelbahn Südtirols und Italiens am Sterzinger Hausberg Rosskopf.

TG Gossensass - Manuel Kottersteger