Die wohl komfortabelste Art und Weise, wie du draußen schlafen kannst

In den letzten 35 Jahren habe ich hunderte von Schlafsäcken getestet – vom Ultraleichtmodell bis zum superdicken Expeditionsschlafsack. Doch erst durch Zen Bivy merkte ich, dass mir immer etwas gefehlt hat: So komfortabel schlafe ich mit keinem anderen Schlafsack oder Quilt.

Der Trick: Zen Bivy besteht aus zwei Teilen, wiegt in der getesteten Ultra Light Version aber trotzdem weniger als 700 Gramm und lässt sich winzig klein verpacken.

Teil 1: Der Mattenüberzug Der erste Teil ist der Matratzenbezug. Du legst ihn einfach über deine Isomatte und fixierst ihn unten mit Riemen. Praktisch: Die Riemen lassen sich an unterschiedlich breite Matten anpassen. Oben befindet sich die mit Daunen gefüllte Kapuze. Sie schmiegt sich natürlich nicht so an wie die eines klassischen Schlafsacks, trotzdem hält sie meinen Kopf auch bei Minusgraden warm – was funktioniert, wenn ich auf dem Rücken oder der Seite liege. Bauchschläfer sollten ausprobieren, wie sie damit klarkommen.

Teil 2: Das Geheimnis: Bewegungsfreiheit ohne Zugluft Mehr als ein Jahrzehnt tüftelte Zen-Bivy-Chef Mike Glavin daran, wie sich ein Quilt zugfrei mit der Matte verbinden lässt. Des Rätsels Lösung ist so einfach wie genial: Ein seitlich am Mattenüberzug angenähter Streifen aus Nylon, an dessen oberem Rand Clips zur Befestigung der Quilt angebracht sind. In die Clips eingehängt, kann sich die Quilt frei bewegen, ohne dass zwischen dem unteren Quiltrand und der Matte zugige Löcher entstehen. Das ist einzigartig: Kein Schlafsack bietet so viel Bewegungsfreiheit, keine Quilt ist so zugfrei – was während des Tests auch bei Minusgraden funktionierte.

Ideal für Dreijahreszeiten: Ultralight Bed –4 °C mit 900-cuin-Daune (Gr. L: 700 g, 4,0 l, 610 €), outdoor-Temperaturlimit: 5/–3 °C.

Zenbivy

Pro und Contra des Zenbivy Schlafsystems maximale Bewegungsfreiheit ohne Zugluft

ultraleicht: unter 700g

warm bis Minusgrade

passend für verschiedene Matten

Ein weiterer Vorteil: Auch dein Kopf ist optimal geschützt. Du kannst dich richtig schön reinkuscheln wie in eine Bettdecke zu Hause und dich auch bewegen – ohne dass es zieht.