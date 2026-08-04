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Schlafsäcke

Die wohl komfortabelste Art und Weise, wie du draußen schlafen kannst

Die wohl komfortabelste Art um draußen zu schlafen
Zen Bivy Schlafsystem

Die wohl komfortabelste Art und Weise, wie du draußen schlafen kannst. Über 35 Jahre lang wusste ich nicht, dass mir etwas fehlt. Zenbivy hat mir gezeigt, was das ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.08.2026
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Zenbivy-Schlafsystem
Foto: Philip Geiger

In den letzten 35 Jahren habe ich hunderte von Schlafsäcken getestet – vom Ultraleichtmodell bis zum superdicken Expeditionsschlafsack. Doch erst durch Zen Bivy merkte ich, dass mir immer etwas gefehlt hat: So komfortabel schlafe ich mit keinem anderen Schlafsack oder Quilt.

Der Trick: Zen Bivy besteht aus zwei Teilen, wiegt in der getesteten Ultra Light Version aber trotzdem weniger als 700 Gramm und lässt sich winzig klein verpacken.

Teil 1: Der Mattenüberzug

Der erste Teil ist der Matratzenbezug. Du legst ihn einfach über deine Isomatte und fixierst ihn unten mit Riemen. Praktisch: Die Riemen lassen sich an unterschiedlich breite Matten anpassen. Oben befindet sich die mit Daunen gefüllte Kapuze. Sie schmiegt sich natürlich nicht so an wie die eines klassischen Schlafsacks, trotzdem hält sie meinen Kopf auch bei Minusgraden warm – was funktioniert, wenn ich auf dem Rücken oder der Seite liege. Bauchschläfer sollten ausprobieren, wie sie damit klarkommen.

Teil 2: Das Geheimnis: Bewegungsfreiheit ohne Zugluft

Mehr als ein Jahrzehnt tüftelte Zen-Bivy-Chef Mike Glavin daran, wie sich ein Quilt zugfrei mit der Matte verbinden lässt. Des Rätsels Lösung ist so einfach wie genial: Ein seitlich am Mattenüberzug angenähter Streifen aus Nylon, an dessen oberem Rand Clips zur Befestigung der Quilt angebracht sind. In die Clips eingehängt, kann sich die Quilt frei bewegen, ohne dass zwischen dem unteren Quiltrand und der Matte zugige Löcher entstehen. Das ist einzigartig: Kein Schlafsack bietet so viel Bewegungsfreiheit, keine Quilt ist so zugfrei – was während des Tests auch bei Minusgraden funktionierte.

Ideal für Dreijahreszeiten: Ultralight Bed –4 °C mit 900-cuin-Daune (Gr. L: 700 g, 4,0 l, 610 €), outdoor-Temperaturlimit: 5/–3 °C.

Zenbivy Schlafsacksystem + Isomatte
Zenbivy

Pro und Contra des Zenbivy Schlafsystems

 maximale Bewegungsfreiheit ohne Zugluft

 ultraleicht: unter 700g

 warm bis Minusgrade

 passend für verschiedene Matten

Ein weiterer Vorteil: Auch dein Kopf ist optimal geschützt. Du kannst dich richtig schön reinkuscheln wie in eine Bettdecke zu Hause und dich auch bewegen – ohne dass es zieht.

Ich habe schon bei Minusgraden darin geschlafen, ohne dass mir kalt wurde. Das Zenbivy Bett ist einfach wunderbar – ein echtes Upgrade für alle, die draußen komfortabel schlafen wollen.