Wie schnell man den Berg hochkommt, hängt nicht allein vom Fitnessgrad ab. Einen beträchtlichen Einfluss hat auch die Temperatur. Nicht die der Umgebung, sondern deine, die sogenannte Körperkerntemperatur. Steigt sie, etwa bei steilen Aufstiegen, öffnet der Organismus die Schweißdrüsen, um überschüssige Wärme durch Verdunstung loszuwerden. Klettert die Temperatur trotzdem weiter, fährt der Körper die Leistung runter, man wird also langsamer. Um das zu verhindern, spannen sich mittlerweile sogar Freizeitsportler teure Sensoren um den Leib, überwachen damit ihre Kerntemperatur. So können sie das Tempo drosseln oder Kleidungsschichten ablegen, bevor der Körper viel Energie für die Kühlung verpulvert. Energie, die später am Tag vielleicht fehlt. Es geht aber auch deutlich günstiger: mit einem guten Funktionsshirt. Sein Einfluss aufs Körperklima wird häufig unterschätzt. »Läuft man auf Tour schnell heiß, liegt das eher am Shirt als an der – vermeintlich schwitzigen – Regenjacke«, sagt Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Eine gute Nachricht, schließlich lässt sich so mit überschaubarem Budget viel bewirken.