Test 2019: Regenjacken

Im Rahmen unseres aktuellen Praxistests hatten wir viel Spaß mit den getesteten Regenjacken. Alle Funktionsjacken lassen selbst beim Kraxeln Bewegungsfreiheit, exakt anpassbare Kapuzen folgen Kopfdrehungen, die Ausstattung und Bedienung überzeugen ebenfalls. Gute Nachrichten auch aus dem Labor: Alle Test-Jacken hielten bei der Beregnung dicht. Dabei prasseln rund 220 Liter Wasser auf die Jacken herab - was einem sturmgepeitschtem, kräftigem Dauerregen entspricht. Am besten kommen die Arc’teryx Beta SL Hybrid, Marmot Red Star Jacket (Damenmodell: Starfire) und Black Yak Brangus damit klar. In ihnen bleibt man nicht nur knochentrocken, die Kapuzen und Kragen blocken auch eisige Böen ab. Nur knapp dahinter platzieren sich die Rab Flashpoint 2 und die Outdoor Research Interstellar Jacket, deren Kapuzen nicht ganz so gut vor Wind schützen.

So geschmeidig wie die Outdoor Research Interstellar ist allerdings keine andere Test-Jacke. »Der klare Komfort- und Testsieger«, sagt Testerin Susanne Wacker. Ihr dicht auf den Fersen folgt die Rab Flashpoint Jacke. »Durch das geringe Gewicht spürt man sie fast gar nicht«, notierte einer unserer Tester in sein Notizbuch.

Grundsätzlich lagen die Dreilagenlaminate im Test 2019 angenehmer auf der Haut als die 2,5-lagige Konkurrenz, sind aber meist auch etwas teurer. In unserem Test liegen die Jacken so im Schnitt bei 300 Euro, gehen aber auch für rund 700 Euro über die Ladentheke, wie z.B. die 3-Lagen-Jacke von Black Yak (tagesaktueller Preisvergleich siehe unten).

Trotz der insgesamt starken Leistung des Regenjacken-Testfeldes 2019 gibt es vier klare Favoriten. Outdoor Research und Marmot liefern die besten Allround-Regenjacken für Wanderungen, Trekking- und Bergtouren. Und wer einen Notregenschutz für Sommertouren sucht, greift zur Rab Flashpoint Jacket. Für Grammzähler dürfte die MontBell Storm Cruiser Jacke interessant sein - diese ist aber bislang nur über den Montbell-Euro-Shop zu bestellen: euro.montbell.com.

Alle weiteren Ergebnisse gibt es im Test-PDF, zum Download - und in der Test-Tabelle weiter unten.

Unsere Testergebnisse im Überblick

Einen tagesaktuellen Preisvergleich der Jacken gibt's hier

Der outdoor-Regenjacken-Test im Detail

Waschmarathon

Zehn Maschinenwäschen entsprechen dem harten Dauergebrauch mehrerer Monate. Danach zeigt sich, ob Verklebungen halten und wie dauerhaft der Außenstoff imprägniert ist.

Wetterschutz-Prüfung

Die Dichtigkeit wird mit der Powerberegnung getestet, die einen stundenlangen, sturmgepeitschten Wolkenbruch simuliert. Auf Tour beurteilt die Testcrew, wie effektiv Kragen und Kapuzen eiskalten Wind abhalten.

Klima-Check

outdoor misst im Labor den Dampfdurchgang der Laminate und prüft, wie viel Kondens innen anfällt (je weniger, desto besser). Diese Werte und der Grad der Luftdurchlässigkeit der Membran ergeben die Atmungsaktivität. Außerdem bewertet outdoor die Imprägnierung der Regenjacken. Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist, wie gut sich das Klima über Lüftungen (Pitzips, Bündchen, hochschiebbare Ärmel, Taschen mit Netzfutter) regulieren lässt. Auch die Jackenkonstruktion spielt eine Rolle: Je weniger Fläche die Nahttapes einnehmen, desto besser.

Praxiseinsatz

Auf Tour beurteilt die Testcrew den Tragekomfort der Jacken. Auch die Position und Größe der Taschen wird beurteilt sowie die Handhabung der Reißverschlüsse und Schnürzüge.

Reibungsverluste

Mit einem Scheuertest prüft outdoor die Haltbarkeit der Stoffe. Umweltfreundliche oder nachhaltige Materialien sowie eine saubere Verarbeitung geben Bonuspunkte.

Alle getesteten Regenjacken 2019 sind sowohl für Herren als auch für Damen erhältlich, wir haben beide Varianten getestet. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Regenjacken aus unserem Test 2019 findet ihr in den Testberichten (unten):