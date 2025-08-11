Unterwäsche: Sport-BHs im Test

Alltags-BH und Biken, Wandern oder Joggen – das passt nicht zusammen und führt meist zu unerfreulichen Erfahrungen: Rutschende Träger, drückende Bügel oder nass geschwitzter Stoff sind das eine, mangelnder Halt das andere. Spezielle Sport-BHs schaffen Abhilfe, indem sie die Brust gegen Bewegungen und Erschütterungen fixieren. So verhindern moderne Sport-BHs anschließende Beschwerden, denn die Dehnbewegungen der Haut strapazieren das Bindegewebe. Grund dafür: die Brust besteht aus Haut, Bändern, Drüsen und Bindegewese. Anders als bei unserer Muskulatur lässt sich hier nichts trainieren. Außerdem können die starken Bewegungen, wie beispielsweise beim Joggen, zu Schmerzen in der Brust führen. Doch das alles muss nicht sein, wenn der passende Sport-BH gefunden ist.

Ihre Stützfunktion erzielen die "tragenden Oberteile" dabei auf zweierlei Art: Sport-BHs mit vorgeformten Körbchen oder Cups geben festen Halt und sind die beste Wahl für Sportlerinnen mit großer Oberweite. Sport-BHs ohne vorgeformte Cups stützen die Brust durch Druck. Diese einfach konstruierten Sport-BHs eignen sich vorwiegend für Bikerinnen mit kleinerer Oberweite.

Aktuelle Sport BHs im Test

Für jede Frau der passende BH 1. Was sind die Besonderheiten des Sport-BHs mit vorgeformten Körbchen? Ähnlich geschnitten wie der klassische BH, kommen diese Modelle mit einzelnen Körbchen, die die Brüste fixieren. Die Träger sind allerdings um einiges breiter als der BH im Alltag, oft sogar auf dem Rücken überkreuzt, um optimalen Halt zu liefern. Außerdem verzichten die Sport-BHs auf Bügel, Knöpfe, Spitze oder sonstige detailverliebte Verzierungen. Diese können nämlich in der Bewegung zu Irritationen auf der Haut führen.

2. Was sind die Besonderheiten des Sport-BHs ohne vorgeformte Körbchen Das Sport-Top besitzt in der Regel keine Körbchen. Manchmal jedoch sind vorgeformte beziehungsweise eingenähte Cups eingearbeitet. Besonders für Frauen mit kleinerer Oberweite eignet sich das Sport-Top. Bei gutem und festem Sitz trägt sich diese Variante meist sogar angenehmer als der klassische Sport-BH. Wer sich gemütlich auf das Rad schwingt oder eine Pilates- oder Yoga-Stunde einlegt, kann auch mit einer etwas größeren Brust das Top tragen.

3. Für welchen Sport-BH soll man sich entscheiden? Eine klare Antwort, welcher Schnitt nun der Beste ist, gibt es nicht. So spielen Faktoren wie Körbchengröße, der Brustumfang, die Schulterbreite und die Höhe der Brust eine Rolle. Auch der Verlauf des Monatszyklus kann sich auf die Größe auswirken. Maßgeblich entscheidend ist also das eigene Tragegefühl. Am besten probiert man den Sport-BH vor dem Kauf an und simuliert (auch wenn man sich vielleicht blöd vorkommt) Jogging-Bewegungen, das Springen, bückt sich und reißt die Arme in die Luft. Das gibt bereits einen ersten Eindruck über den Sitz des neuen Trainingspartners.

Nike Je nachdem welche Sportart man ausüben möchte, eignen sich unterschiedliche Modelle. Eins haben aber alle gemeinsam: das Tragegefühl muss passen.

Worauf ist beim Kauf zu achten? 1. Die verschiedenen Sport-BH-Modelle

Je nach Sportart werden die verschiedenen Sport-BH-Modelle der Hersteller häufig in Kategorien eingeteilt, was eine gute erste Orientierung beim Kauf bietet. Der "Low Impact Bra", eignet sich für eine geringe Belastung, wie beispielsweise fürs Yoga. Dieser Typ Sport-BH trägt sich sehr angenehm, bietet aber wenig Halt. "Medium Impact" bedeutet mittlere Unterstützung und wird oftmals beim Bergsteigen oder auch Kickboxen verwendet. Beim "High Impact Bra" wird maximaler Halt geboten. Besonders für das Laufen, Trailrunning oder auch Fitness ist diese Stärke die Beste. Damen mit großer Brust (ab Körbchengröße D) sollten immer auf einen High Impact Bra setzen.

2. Das Material

Auch an das passende Material sollte beim Sport-BH gedacht werden. Am besten eignen sich bei Sport-Unterwäsche und Sport BHs schnell trocknende Fasern. Polyester beispielsweise trocknet nach dem Tragen rasch, ebenso Merinowolle, die aber auch als juckend auf der Haut empfunden werden kann. Baumwolle bietet dagegen ein angenehmes Tragegefühl, allerdings tendieren Sport-BHs aus Baumwolle dazu, den Schweiß zu speichern. Stretch-fähige Sportunterwäsche aus Elasthan bietet ebenfalls ein angenehmes Tragegefühl und eine hohe Isolierung. Ein Netzeinsatz aus Meshgewebe ist besonders in der Zone zwischen den Brüsten (hier wird besonders viel geschwitzt) sinnvoll.

3. Die Größe

Die Größe ist wohl einer der wichtigsten Punkte beim Kauf eines Sport-BHs. Die normale BH-Größe muss dabei nicht unbedingt identisch sein, mit der des neuen Sportbegleiters. Oftmals variieren die Größen auch je nach Hersteller. Häufig macht es deshalb Sinn, eine Verkäuferin im Sportfachgeschäft um Rat zu fragen. Nicht zuletzt, weil die meisten Damen ihre eigentlich richtige BH-Größe nicht einmal kennen. Abhilfe kann hier also der Rat eines Profis schaffen oder man legt selber Maß an. Wichtig ist dabei die Unterbrustweite (Maßband direkt unter der Brust anlegen), der Gesamtbrustumfang (gemessen wird an der Stelle, an der die Brust am weitesten absteht, einmal rundherum über die Schulterblätter) und natürlich die Körbchengröße (Differenz zwischen Unterbrustweite und Gesamtbrustumfang).

4. Der Sitz

Das Brustband des neuen Sport-BHs sollte beim Kauf straff sitzen ohne einzuschnüren. Ist ein Mehrfachverschluss eingearbeitet, unbedingt darauf achten, dass dieser weich hinterlegt ist, um Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden. Die Körbchen dürfen beim Kauf zwar etwas "einengen", um optimalen Halt zu bieten, nicht aber am Dekolleté herausquillen oder die Brüste zu stark aneinander drücken. Wirft das Körbchen falten, ist der Cup zu groß. Gut beim Training sind außerdem breite BH-Träger anstatt dünne. Diese sollen ebenfalls weder einschnüren noch herunterrutschen. Praktisch sind all jene Sport-BHs, die eine individuelle Verstellbarkeit zulassen.