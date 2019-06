Gut & günstig: 30 Kauftipps für Schnäppchenjäger

Fast jeder wünscht sich Ausrüstung die viel kann, aber wenig kostet. Also haben wir uns erneut auf die Suche gemacht - und dabei so manchen Preis-Leistungs-Hit entdeckt! Unsere Kaufempfehlungen aus den Kategorien Wandern & Trekking im Überblick ...

Gutes muss nicht teuer sein: Unsere Testcrew hat auch 2019 wieder top Equipment zum Spartarif getestet und präsentierten euch hier drei Sets – je ein Wander- und Trekking-Outfit plus Ausrüstung fürs Zelten. (Tagesaktueller Preisvergleich siehe unten)

Wanderset für Tagestouren: Schon für rund 500 Euro gibt es ein komplettes Outfit für Tagestouren inklusive Rucksack und eines vielseitigen Leichtwanderschuhs.

1 - Jacke: Die meisten Wanderer gehen bei schönem Wetter auf Tour und nutzen ihre Regenjacke als Windschutz oder wenn es gelegentlich schüttet. Die leichte, klein verpackbare Schöffel Toronto 2 (255 g, 1,0 l) und ihre Damenversion Neufundland 2 eignen sich perfekt für diesen Zweck. In die Materialinnenseite eingearbeitete Partikel aus recyceltem Kaffeesatz verhindern, dass sie auf der Haut klebt. Die Atmungsaktivität ist gut, liegt aber nicht auf dem Niveau teurerer Topmodelle. Preis: 200 €.

Gutes Wanderset für rund 500 Euro

Fazit: »Wer nur gelegentlich wandert oder gerade damit anfängt, braucht kein sündhaft teures Expeditions-Equipment«, sagt Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Die Investition in funktionelle Bekleidung, gute Schuhe und einen komfortablen Rucksack lohnt dennoch, schließlich soll die Regenjacke wirklich dicht halten, eine Sohle auf rutschigem Boden Halt bieten und der Rucksack die Last locker meistern. Die hier vorgestellten, in langen Recherchen und aufwendigen Tests herausgesuchten Modelle kosten wenig, bieten eine solide Performance und lassen Sie auf Tour garantiert nicht im Stich. Zuerst solltet ihr euch Schuhe und Regenjacke gönnen, alles weitere kann dann nach und nach folgen.

Günstiges Set für die große Tour mit Zelt, Schlafsack & Kocher

Zusammen kosten Zelt, Rucksack, Schlafsack und Co. schnell ein paar tausend Euro. Dieses Komplettpaket gibt es schon für rund 700 Euro:

1 - Zelt: Vango liefert mit dem Dreibogentunnelzelt Scafell 300+ (255 €, 3,3 kg) einen Preisknaller. Während des Tests trotzte es tagelangem Starkregen und Sturm, der Innenraum bietet zwei großen Personen (Liegelänge 195 bis 200 cm) viel Platz, zur Not kommen drei unter. Weiteres Plus: das riesige Vorzelt mit Seiteneingängen und der einfache Aufbau. Die Lüfter könnten aber noch größer sein.

Fazit: Wenn Wanderer schon wieder nach Hause gehen, beginnt beim Zelten erst der gemütliche Teil: Man sucht sich ein lauschiges Plätzchen mit schöner Aussicht, kuschelt sich in den warmen Schlafsack und genießt eine heiße Tasse Tee. Das passende Equipment gibt es schon ab 700 Euro – wie die Produkte auf dieser Seite beweisen. Alleeignen sich auch für Treks in den endlosen Weiten Skandinaviens und bieten eine gelungene Mischung aus Strapazierfähigkeit, verhältnismäßig geringem Gewicht und funktionellen Features – das haben unsere Tests ergeben. Neben dem Praxiseinsatz bei Wind und Wetter rückten die Redakteure auch mit der Wärmebildkamera an, um die Isolation von Schlafsack und Isomatte zu prüfen.

Günstiges Trekkingoutfit - Jacken, Hose, Schuhe

Neben der Campingausrüstung braucht ihr für Touren im hohen Norden auch robuste Bekleidung. Dieses Set für 740 Euro hält trocken und warm.

1 - Regenjacke : Bis vor kurzem musste man für eine gute Dreilagenjacke bis zu 750 Euro ausgeben, die Montane Ultra Tour (420 g) wechselt dagegen schon für 260 Euro den Besitzer. Doch Schwachpunkte gibt es keine: Die Jacke hält bei Dauerregen dicht und trägt sich auch auf anstrengenden Treks angenehm - dank hochatmungsaktivem Pertex-Material und guten Belüftungsmöglichkeiten. Außerdem bietet die Ultra Tour drei Außentaschen und ausreichend bemessene Pitzips (Länge: 23 cm). Kleiner Kritikpunkt: etwas hakelig laufende Reißverschlüsse.

Fazit: Beim Trekking-Outfit ging es uns um strapazierfähige Jacken und Hosen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis«, erklärt Redakteur Boris Gnielka, der seit über 25 Jahren mit Zelt und Rucksack durchs skandinavische Fjäll wandert. Als Regenschutz kommt nur ein Dreilagenmodell in Frage, denn nur dieser Jackentyp verbindet top Wetterschutz mit Komfort, Langlebigkeit und geringes Gewicht. Spitzenmodelle kosten bis zu 750 Euro – der outdoor-Kauftipp dagegen nur ein Drittel. Außerdem entdeckte die Testcrew eine günstige Daunenjacke (150 €), der perfekte Kälteblocker für Pausen oder das Camp. Weitere Highlights sind der neue Lowa Wanderstiefel Taurus II GTX Mid und die extra robuste Trekkinghose von Direct Alpine.

Auch bei günstigem Equipment kennen die Tester keine Gnade: Die wasserdichte, atmungsaktive Bekleidung wird zehn Mal gewaschen, was dem Dauergebrauch mehrerer Monate entspricht. In der outdoor-Regenkammer prasselt ein simulierter mehrstündiger, sturmgetriebener Wolkenbruch auf Jacken und Hosen herunter – "Wenn Regenklamotten diese Härteprüfung überstehen, halten sie draußen garantiert dicht", erläutert Boris Gnielka. Außerdem ermittelt das outdoor-Labor die Atmungsaktivität der Materialien, während die Testcrew den Tragekomfort und das Klima im Praxiseinsatz beurteilt. Dabei bewertet sie auch die Ausstattung und das Handling.

Weitere Tipps:

Auch diese günstigen Produkte aus vergangenen Tests können die outdoor-Tester empfehlen:

Tagesaktueller Preisvergleich:

Gute Nachrichten gibt es zudem in Sachen Hosen: Die in Normal-, Kurz- und Langgrößen erhältlichen Stretchhosen von Maier Sports kosten gerade einmal 80 Euro, bieten aber viel Komfort und lassen sich zum Wandern oder Trekking und für Klettersteigtouren nutzen.

Auch bei der Funktionswäsche von Schiesser handelt es sich um einen Volltreffer: Die Sport Extreme vereint angenehme Trageeigenschaften mit top Klima und schneller Trockenzeit. Außerdem kann man sie mit 60 Grad waschen. Der Slip kostet 16 Euro, das T-Shirt 26 – rund die Hälfte vergleichbar guter Produkte.

Testfazit:

"Alle Produkte in diesem Test sind gut und günstig", resümiert Boris Gnielka. Das beste Preis-Leistungs Verhältnis bieten aber die Vaude-Funktionsjacke Escape Pro, die Schiesser-Funktionswäsche sowie die Rucksäcke von Lowe Alpine und High Peak – diese vier Produkte dürften derzeit von der Konkurrenz kaum zu toppen sein.