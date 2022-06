Plattform für private Stellplätze Traumspots für Camper bei Roadsurfer

Eine idyllische Wiese, ein kleiner Platz neben einer Scheune – es gibt viele Orte, an denen Wohnmobilcamper gerne für eine Nacht oder mehrere Nächte bleiben würden. Auf der Plattform spots.roadsurfer.com des Reisemobilvermieters "Roadsurfer" lassen sie sich solche finden: Privatleute können hier umsonst inserieren und Stellplätze für maximal drei Einheiten pro Nacht anbieten.

So wird man Spot-Gastgeber

Du bist Eigentümer eines privaten Grundstückes und über 18 Jahre alt. Wo ist egal. Deutschland, Europa aber auch weltweit ist möglich. Wiesen, Parkplätze, Gärten – wichtig ist, dass sie dem Gastgeber gehören. Selbst überprüfen ob man seinen "Spot" zur Verfügung stellen darf (in Deutschland max. drei Stellplätze zur Vermietung erlaubt). Über die Website anmelden und Platz hinzufügen. Bestenfalls mit ein paar Bildern und einer Beschreibung.

Welche Vorteile hat man als Gastgeber bei Roadsurfer?

Es gibt keine Anmelde,- oder Beitragsgebühren

Du hast freie Gestaltung, wann der Platz zur Verfügung stehen soll

100% des Preises gehen an den Gastgeber

Die Geldeingänge von den Gästen werden direkt über die Website abgewickelt

Regeln können selbst festgelegt werden, sprich was am "Spot" erlaubt ist und was nicht

Extratipp

Wer das Übernachten in einem Campervan mal ausprobieren möchte, findet bei Roadsurfer rent das passende Wohnmobil zur Miete. Die Standorte beschränken sich dabei nicht nur auf Deutschland. Auch in Frankreich, Spanien und Portugal können Campervans in verschiedenen Größen von Roadsurfer gemietet werden.

