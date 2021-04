Grönland - Galapagos - Ecuador Kajak Abenteuer weltweit - von Olaf Obsommer

In der Welt der Paddler ist Obsommer längst ein VIP – zunächst sorgte er als Extremkajaker für Aufsehen, inzwischen agiert er mit der gleichen Leidenschaft hinter der Kamera. Viele seiner Aufnahmen sind in den letzten Jahren im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden. Prädikat: »Sensationelle Action- und Naturaufnahmen«, so die einhellige Meinung der Sender. Bei diesem Livestream plaudert Olaf aus dem Nähkästchen und berichtet – immer mit einem Augenzwinkern – von den vollbrachten Heldentaten!

Spannende Geschichten und atemberaubende Filmaufnahmen einzigartiger Kajak-Abenteuer kann man jetzt vorerst zum letzten Mal am 14. April (live und danach noch online) erleben. Egal ob paddelbegeistert oder nicht – traumhafte Landschaften, paradiesische Wildflüsse und spektakuläre Kajak-Action in Grönland, Ecuador und auf den Galapagos-Inseln begeistern.

Auszüge aus dem Programm

Grönland: »Ins ewige Eis«

Während der fünfwöchigen Expedition wurden sämtliche Vorurteile über Grönland bestätigt. Das Team musste Mückenplagen biblischen Ausmaßes ertragen und spürte die Eiseskälte in den Knochen, als es auf dem Weg zum Isortoq-Fluss für zwei Tage im Packeis gefangen waren. Und doch zeigte sich Grönland auch von einer ganz anderen, unerwarteten Seite. Warme Quellen zum Baden, bunte Blumenteppiche auf grünen Wiesen, Sonnenbrand und schäumendes Wildwasser. Für das Team war die Expedition nach Grönland, das von den Einheimischen Kalaalit Nunaat – »Land der Menschen« – genannt wird, auch eine Reise zurück zu den Wurzeln des Paddelsports, denn die Innuit erfanden vor über 4000 Jahren das Kajak.

Olaf Obsommer Nichts für schwache Nerven: die Wildwasser-Expedition nach Grönland dauerte fünf Wochen.

Die Galapagos-Inseln: »Das letzte Tierparadies«

Olaf Obsommer berichtet über eine Traumreise in das letzte Tierparadies auf Erden. Ganz ohne Kajak! Dafür werden Seelöwen, Meeresschildkröten, Albatrosse, Leguane und viele weitere exotische Tiere die Zuschauer begeistern.

Olaf Obsommer

Ecuador: »Wildwasser-Abenteuer im Amazonas«

Ecuador, im Übergang von den Anden in den Amazonas, hat weltweit die höchste Dichte an Flüssen pro Quadratkilometer Landfläche: Locker vom Hotel aus, in Tagestouren mit sehr kurzen Transfers im Auto, lassen sich die schönsten, naturbelassenen Flüsse im Regenwald erkunden. Warum die Winterflucht für sonnenhungrige Warmwasser-Paddler nach Ecuador also so verlockend ist, erzählen Norbert Blank und Olaf Obsommer im letzten Teil des Livestreams.

Olaf Obsommer

Mehr über's Paddeln erfahrt ihr auch in unserem Podcast:

