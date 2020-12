EOFT-BASECAMP 2020 Die besten E.O.F.T. Filme aller Zeiten im Stream

2/11 THE ADVENTURES OF THE DODO (2016, 28 min.): Vier Kletterer und ein segelnder Pastor – das ist die Crew der Dodo’s Delight. „Reverend“ Bob Shepton und seine Besatzung machen sich auf den Weg zu bislang unbestiegenen Big Walls auf Baffin Island und liefern den passenden Soundtrack gleich selbst dazu.